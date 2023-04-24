Болельщик «Барселоны» сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико»

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вчера, 09:11

Фанат «Барселоны» во время матча Ла Лиги против «Атлетико» (1:0) сорвал флаг Испании с эмблемой «матрасников».

Данный эпизод произошел в конце первого тайма, стадион встретил это действие аплодисментами. После этого данный болельщик стал спорить с одним из поклонников коллектива из Мадрида. Вскоре фаната «Атлетико» задержали сотрудники службы безопасности, поскольку он нарушил правило, согласно которому на играх «повышенного риска» нельзя носить символику команды гостей на секторах для местных болельщиков.