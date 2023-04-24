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Болельщик «Барселоны» сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико»

вчера, 09:11
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона1 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

Фанат «Барселоны» во время матча Ла Лиги против «Атлетико» (1:0) сорвал флаг Испании с эмблемой «матрасников».

Данный эпизод произошел в конце первого тайма, стадион встретил это действие аплодисментами. После этого данный болельщик стал спорить с одним из поклонников коллектива из Мадрида. Вскоре фаната «Атлетико» задержали сотрудники службы безопасности, поскольку он нарушил правило, согласно которому на играх «повышенного риска» нельзя носить символику команды гостей на секторах для местных болельщиков.

Болельщик «Барселоны» сорвал флаг Испании с эмблемой «Атлетико»

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Все комментарии
Hamman
Hamman
вчера в 15:58
Барселона не все игры дома проводит, придётся и в гости ездить. Уверен в остальной части Испании теперь очень ,, дружелюбно " будут встречать желто-красную атрибутику.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:54
Все правильно сделал болельщик, раз флаги гостевой команды на стадионе запрещены. Снял его во избежание конфликта.
cfx2pc3e4myj
cfx2pc3e4myj
вчера в 09:39
Это у них такие слабенькие разногласия
Гость
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