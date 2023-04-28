«Арсенал» и «Астон Вилла» претендуют на игрока «Ланса»

Нападающий «Ланса» Лоис Опенда может продолжить карьеру в Англии.
Игроком интересуются «Арсенал» и «Астон Вилла». Летом эти клубы попытаются подписать игрока. В 32 матчах текущего сезона Лиги 1 футболист забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.
Известно, что клуб из Италии также следит за бельгийцем.
У Виллы в этом сезоне отлично играет Уоткинс и он настоящий лидер атаки, но должной замены или конкуренции ему нету! И если в Арсенале есть Нкетиа, то в Вилле он один. Еще вполне возможно, что после успешного сезона Уоткинса могут утащить из Виллы, так что для Опенды открываются другие возможности быть онсновным форвардом! И тут можно сказать так" лучше быть основным в Вилле, чем лавочником в Арсеналн!"
У Виллы в этом сезоне отлично играет Уоткинс и он настоящий лидер атаки, но должной замены или конкуренции ему нету! И если в Арсенале есть Нкетиа, то в Вилле он один. Еще вполне возможно, что после успешного сезона Уоткинса могут утащить из Виллы, так что для Опенды открываются другие возможности быть онсновным форвардом! И тут можно сказать так" лучше быть основным в Вилле, чем лавочником в Арсеналн!"