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«Арсенал» и «Астон Вилла» претендуют на игрока «Ланса»

вчера, 14:59

Нападающий «Ланса» Лоис Опенда может продолжить карьеру в Англии.

Игроком интересуются «Арсенал» и «Астон Вилла». Летом эти клубы попытаются подписать игрока. В 32 матчах текущего сезона Лиги 1 футболист забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

Известно, что клуб из Италии также следит за бельгийцем.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:33
Лично для меня Опенда одно из открытий Лиги 1 в этом сезоне. Молодой бельгийский игрок забил 17 голов в 32 матчах, и что интересно, все свои голя Лоис забил с игры! Я как то писал тут, что нам нужно продать Балогуна и купить Опенду! Второй форвард нам необходим, но гнаться за топами вроде Осимхена мы не можем по причине того, что цена будет неподъемной для нас да и ни Жезус ни Виктор не захотят сидеть на лавке, а значит нужен такой, который будет сильнее Нкетиа, но который будет готов сидеть под Жезусом! И вот Опенда бы как мне кажется вполне подошел бы нам. Но скорее всего он перейдет в Виллу....сейчас постараюсь объяснить свою точку зрения
У Виллы в этом сезоне отлично играет Уоткинс и он настоящий лидер атаки, но должной замены или конкуренции ему нету! И если в Арсенале есть Нкетиа, то в Вилле он один. Еще вполне возможно, что после успешного сезона Уоткинса могут утащить из Виллы, так что для Опенды открываются другие возможности быть онсновным форвардом! И тут можно сказать так" лучше быть основным в Вилле, чем лавочником в Арсеналн!"
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:48
Молодой довольно результативный форвард, весьма подходит под атакующую модель этих клубов.
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