«Арсенал» и «Астон Вилла» претендуют на игрока «Ланса»

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вчера, 14:59

Нападающий «Ланса» может продолжить карьеру в Англии.

Игроком интересуются «Арсенал» и «Астон Вилла». Летом эти клубы попытаются подписать игрока. В 32 матчах текущего сезона Лиги 1 футболист забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

Известно, что клуб из Италии также следит за бельгийцем.