Глава Ла Лиги оценил шансы «Барселоны» вернуть Месси

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о трудностях, которые придется преодолеть «Барселоне», чтобы вернуть нападающего ПСЖ Лионеля Месси.
На данный момент все сложно. Еще есть время, но должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это необходимое условие для перехода Месси.
И еще одна вещь. Это зарплата Месси. Есть много факторов. «Барселона» не похожа на ПСЖ, у которого есть нефть и деньги вместе с большим бюджетом.
«Барсе» приходится сокращать зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность приобретать футболистов. Это как в метро – нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям по-прежнему нужно выйти из метро.
Лично у мну нет никаких сомнений, что он перейдет к арабам.
Лично у мну нет никаких сомнений, что он перейдет к арабам.