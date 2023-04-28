Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2022/2023

Глава Ла Лиги оценил шансы «Барселоны» вернуть Месси

вчера, 08:43

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о трудностях, которые придется преодолеть «Барселоне», чтобы вернуть нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

На данный момент все сложно. Еще есть время, но должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это необходимое условие для перехода Месси.

И еще одна вещь. Это зарплата Месси. Есть много факторов. «Барселона» не похожа на ПСЖ, у которого есть нефть и деньги вместе с большим бюджетом.

«Барсе» приходится сокращать зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность приобретать футболистов. Это как в метро – нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям по-прежнему нужно выйти из метро.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Милан» хочет подписать полузащитников «Челси» и «Арсенала»
Сегодня, 00:17
СлухиМилнер может перейти в «Брайтон», Клопп хочет сохранить игрока в клубе
Вчера, 23:09
Слухи«Бавария» хочет подписать двух полузащитников «Челси»
Вчера, 20:43
Слухи«Вест Хэм» хочет выручить астрономическую сумму за Деклана Райса
Вчера, 19:17
СлухиБеллингем принял решение перейти в «Реал», а не в «Манчестер Сити»
Вчера, 18:26
СлухиАнглийские и итальянские топ-клубы интересуются защитником «Ниццы»
Вчера, 17:08
Сортировать
Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 13:11
Барселона начала выстраивать игру, и если вернут Месси все Барсе пипец
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 11:03
Лить водичку Тебас умеет... Как всегда много и ни о чём...
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 10:19
Шансы очень даже хороши, и сам игрок всеми возможными моментами пытается как можно быстрее провернуть такое дело. Месси многим обязан Барселоне и он свои возвращением хочет отблагодарить команду за все что оно для него зделала . Когда он был совсем юн и никому не известен, клуб в лице руководство протянуло руку помощи. И теперь он наверняка чувствует что он ещё многое может команде положительных моментов, как на футбольном плане так и личными рекордами!
Elliada
Elliada ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 09:57
Не пойдет к арабам. По крайней мере, сейчас. На примере Роналду видно, что Месси может перейти к ним в 38 за 200 млн в год. 2 года точно отыграет в Европе. Скорее всего, следующий сезон проведет в ПСЖ, а потом, смотря на результаты, либо уйдет, либо снова продлит контракт.

Про "песня Месси спета" уже говорят не первый год, а он продолжает покорят новые вершины. Никто не думал, что в 34 он выиграет КА, в 35 станет чемпионом мира, в 36 получит ЗМ. На примере его выступления за сборную видно, что он еще хорош. Просто в ПСЖ неправильно его используют.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:51
А лучше всего,в женскую команду запхните его,это лучше всего будет!!!
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 09:50
Какая ему Барселона,в Катар,МЛС,или к себе домой в Аргентину,в какой-нибудь Гимназию жужуй!!!😁😁
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 09:45
Мну не верит, что он откажется от предложений шейхов. Просто разговорами о возможном заключении контракта с Барселоной он и его агент хотят поднять ставку с 400 млн. до.... Всё таки команде нужен игрок играющий, песня Месси, при всем уважении к нему как к игроку, спета.
Лично у мну нет никаких сомнений, что он перейдет к арабам.
rsk67g6n96y7
rsk67g6n96y7
вчера в 09:40
Короче Барсе не выгодно, но хочется гнома
Incredulous
Incredulous ответ hp6hcgdna22g (раскрыть)
вчера в 09:34
А Ла Лига спустилась на четвертое место в твоем личном топе? Почему-то на офф сайте УЕФА чемпионат Испании идет на втором месте после АПЛ, а та же Франция идет пятой, с минимальным отрывом от Нидерландов на 6 месте.
Но, видимо, если сильно хочется, то можно и подобную "утку" задвинуть, а вдруг прокатит...
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:33
Если бы Месси сам хотел вернуться в Барсу, то он согласился бы на существенное понижение своей зарплаты, что в его возрасте вполне логично. Тогда все были бы довольны и Барса, которой бы не пришлось резко урезать платёжную ведомость и Месси, который бы вернулся в родной клуб, где бы поиграл ещё года 3-4 и там же красиво завершил карьеру. Но, видимо, Месси не хочет терять в зарплате, хотя хочет вернуться в Барсу, но деньги в приоритете. Так что придётся ему "мучиться" и пыхтеть в Париже, вопреки зову своего сердца.
Пргиллиаегоилд
Пргиллиаегоилд
вчера в 09:20, ред.
Столько суеты вокруг одного липового чемпиона. Сам по себе, как футболист, он уже никакой. Но на нем еще можно заработать. Как обезьянку в цирке показывать. В нашем случае - гномика, который вкопан в газон.
Elliada
Elliada
вчера в 09:20
Что еще мог сказать Тебас, который при каждой возможности критикует ПСЖ и Лигу 1? Тайный мадридист не хочет возвращение Месси. Это плохо для его клуба.

Был бы он объективным и думал бы о Ла Лиге, то поспособствовал возвращению Месси. Ла Лига больше не лига №1, это звание сейчас у АПЛ. Да и зрителей поубавилось у Ла Лиги. Месси мог бы вернуть Ла Лиге утерянные позиции.
adekvat
adekvat
вчера в 09:19
Толпа выйдет ради того что бы один зашёл.
hp6hcgdna22g
hp6hcgdna22g
вчера в 09:13
В словах Тебаса больше обиды чем объективности.
Всему виной, что ПСЖ увело несколько высококлассных игроков из Ла лиги, а сама Ла лига с самого топового чемпионата откатилась на четвёртое место.
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:11
Но всё же Барса очень интенсивно старается сокращает эту "платёжную ведомость".
Alex12357
Alex12357
вчера в 09:10
Что вы всё крутитесь вокруг этого Аргентинского гнома?Он бегает по клубам в поисках денег,возомнил себя невесть кем ,а на деле -практически -0,это показала ЛЧ!!!
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 09:09
Пока разговоры ни о чем... до лета осталось немного времени, там и увидим все.
4c98p9gy5fsb
4c98p9gy5fsb
вчера в 09:08
Надо дождаться лета и самим всё увидеть, а эти мнения равны нулю.
cska1948
cska1948
вчера в 09:07
Из слов президента Ла Лиги ясно видно, что Месси деньги любит больше чем ФК Барселона.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 