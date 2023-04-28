Глава Ла Лиги оценил шансы «Барселоны» вернуть Месси

Президент Ла Лиги высказался о трудностях, которые придется преодолеть «Барселоне», чтобы вернуть нападающего ПСЖ .

На данный момент все сложно. Еще есть время, но должны уйти игроки, сократиться фонд заработной платы. Это необходимое условие для перехода Месси.

И еще одна вещь. Это зарплата Месси. Есть много факторов. «Барселона» не похожа на ПСЖ , у которого есть нефть и деньги вместе с большим бюджетом.

«Барсе» приходится сокращать зарплатную ведомость, чтобы иметь возможность приобретать футболистов. Это как в метро – нужно выпустить одних, чтобы другие могли войти. Людям по-прежнему нужно выйти из метро.