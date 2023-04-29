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«Барселона» разгромила «Бетис»

вчера, 23:59
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 0Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Барселона» обыграла «Бетис» (4:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.

На 14-й минуте первый гол в игре забил защитник Андреас Кристенсен. На 33-й минуте красную карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. На 36-й минуте гол забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, а на 39-й минуте вингер Рафинья довёл счёт до разгромного. На 82-й минуте полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес отправил мяч в свои ворота.

«Барселона» идёт на 1-м месте (79 очков), «Бетис» занимает 6-е место (49 очков).

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Стадион «Камп Ноу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Барселона»
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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 13:41
Барселона скорее всего установит в этом сезоне рекорд по кол-ву пропущенных голов в Ла-Лиге. На данный момент если не ошибаюсь только Депортиво в сезоне 93/94 пропустил в среднем менее 0,5 голов (18 в 38 матчах). Были команды которые тоже пропускали 18 и кажется даже 15 голов ,но в 18 или 22 матчах (когда было всего по 10-12 команд)...
Барселона пропустила сейчас всего 11 и осталось всего 6 игр... Так что возможен даже "абсолютный рекорд" ...
r8jvr7xaty78
r8jvr7xaty78
сегодня в 07:50
Барса проснулась и её прорвало, а то как-то мало забивать стали
ABir
ABir
сегодня в 06:01
Уверенно и без шансов
112910415
112910415
сегодня в 06:01
До финиша доберутся без сенсаций
Варвар7
Варвар7
сегодня в 03:39
Барса проснулась , встрепенулась и победила - посмотрим, что будет дальше.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 00:39
Всех болельщиков Барсы с победой! Наконец-то с убедительной победой)
Команду прорвало на голы.
Чемпионство близко..
3ton
3ton
сегодня в 00:16
Вернулись Педри и Френки и центр заиграл.
Убедительная победа .
Всех фанатов Барсы с победой .

Чемпионство уже близко
36e7j6aucy95
36e7j6aucy95
сегодня в 00:05
Игра была в одни ворота! Барса была хороша!
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