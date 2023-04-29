«Барселона» разгромила «Бетис»

«Барселона» обыграла «Бетис» (4:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.
На 14-й минуте первый гол в игре забил защитник Андреас Кристенсен. На 33-й минуте красную карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. На 36-й минуте гол забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, а на 39-й минуте вингер Рафинья довёл счёт до разгромного. На 82-й минуте полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес отправил мяч в свои ворота.
«Барселона» идёт на 1-м месте (79 очков), «Бетис» занимает 6-е место (49 очков).
Барселона пропустила сейчас всего 11 и осталось всего 6 игр... Так что возможен даже "абсолютный рекорд" ...
Барселона пропустила сейчас всего 11 и осталось всего 6 игр... Так что возможен даже "абсолютный рекорд" ...
Команду прорвало на голы.
Чемпионство близко..
Команду прорвало на голы.
Чемпионство близко..
Убедительная победа .
Всех фанатов Барсы с победой .
Чемпионство уже близко
Убедительная победа .
Всех фанатов Барсы с победой .
Чемпионство уже близко