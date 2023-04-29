«Барселона» разгромила «Бетис»

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вчера, 23:59

«Барселона» обыграла «Бетис» (4:0) в матче 32-го тура Ла Лиги.

На 14-й минуте первый гол в игре забил защитник Андреас Кристенсен. На 33-й минуте красную карточку получил защитник «Бетиса» Эдгар Гонсалес. На 36-й минуте гол забил нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски, а на 39-й минуте вингер Рафинья довёл счёт до разгромного. На 82-й минуте полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес отправил мяч в свои ворота.

«Барселона» идёт на 1-м месте (79 очков), «Бетис» занимает 6-е место (49 очков).