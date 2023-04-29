Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»

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вчера, 21:25

«Реал» обыграл «Альмерию» (4:2) в матче 32-го тура Ла Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Карим Бензема. На 17-й минуте Бензема оформил дубль, а на 42-й — хет-трик, реализовав пенальти. В дополнительное к первому тайму время голом отметился нападающий «Альмерии» Лазаро. На 47-й минуте вингер «Реала» Родриго Силва отправил четвёртый мяч в ворота гостей, а на 61-й минуте гол забил полузащитник «Альмерии» Лукас Робертоне.

«Реал» идёт на 2-м месте (68 очков), «Альмерия» занимает 15-е место (33 очка).