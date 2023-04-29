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Хет-трик Бензема помог «Реалу» одержать победу над «Альмерией»

вчера, 21:25
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)4 : 2Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерияМатч завершен

«Реал» обыграл «Альмерию» (4:2) в матче 32-го тура Ла Лиги.

На 5-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Реала» Карим Бензема. На 17-й минуте Бензема оформил дубль, а на 42-й — хет-трик, реализовав пенальти. В дополнительное к первому тайму время голом отметился нападающий «Альмерии» Лазаро. На 47-й минуте вингер «Реала» Родриго Силва отправил четвёртый мяч в ворота гостей, а на 61-й минуте гол забил полузащитник «Альмерии» Лукас Робертоне.

«Реал» идёт на 2-м месте (68 очков), «Альмерия» занимает 15-е место (33 очка).

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Стадион «Сантьяго Бернабеу»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Реал»
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Все комментарии
амурец
амурец ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
сегодня в 11:03
А почему нет?
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 08:21
Можно)Кроме Ливерпуля, Баварии и Барсы)
UncleZack
UncleZack ответ L.Hamilton (раскрыть)
сегодня в 03:09
А как же
амурец
амурец
сегодня в 00:14
Реал с победой
L.Hamilton
L.Hamilton ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:35
За разговоры везде удаляют. Вини много болтает.
L.Hamilton
L.Hamilton ответ UncleZack (раскрыть)
вчера в 23:34
А с ними были шансы?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ BIANCONERI27 (раскрыть)
вчера в 23:20, ред.
Пусть тогда Милан выиграет, если не Реал Мадрид.))
BIANCONERI27
BIANCONERI27 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
вчера в 23:12
Тебе не надоела победа в ЛЧ?дай другим выиграть)я например не сожалею особо если Юве не выиграет скудетто)куда важнее еврокубки,их мало у нас((
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:40
Хорошо сыграл,так и держать ,и в погоню за Барсой!
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:57
Бенз на классе! Был тащер когда был в тени!!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:43
Да все они видят, просто специально не свистят. Вполне вероятно личная неприязнь к нему имеется
UncleZack
UncleZack
вчера в 21:41
Здоровья Модричу,без него и Милитао будет трудно с МС.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:38, ред.
С победой Реал Мадрид и всех болельщиков!!! Карим Бензема сегодня зажигал по полной программе. Но не суждено было ему забить больше трёх голов. Защита Реала оставляет желать лучшего уже две игры подряд. Надеюсь, что это была просто игра на расслабоне. Впереди финал Кубка Испании и полуфинал Лиги Чемпионов УЕФА. Вылетел из строя Модрич. Под вопросом: Винисиус, Родриго и Милитао. Надеюсь, что все в порядке будут и мы выиграем и Кубок Испании, и Лигу Чемпионов УЕФА. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
протон
протон
вчера в 21:27
Судьи в Испании вообще проходят медосмотры у окулистов? Судя по всему нет. В каждом матче одно и тоже: на Винисиусе постоянно фолит один и тот же игрок несколько раз подряд и откровенно на жёлтые, но близорукие судьи в упор ничего не видят. Но при этом закидывают Винисиуса карточками за разговоры, когда тот уже не может содержаться.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:26
Карим вообще красавчик. Молодец!
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