Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Спартак» на последних минутах вырвал ничью у «Ростова»

вчера, 21:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.

Первый гол в игре на 80-й минуте забил полузащитник «Ростова» Александр Селява. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.

«Спартак» идёт на 3-м месте (49 очков), «Ростов» занимает 2-е место (50 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Оренбург» минимально обыграл «Пари НН»
Сегодня, 16:02
«Монпелье» разгромил «Монако» в матче Лиги 1
Сегодня, 15:55
«Интер» вырвал победу в матче с «Лацио»
Сегодня, 15:29
«Тулуза» выиграла Кубок Франции, разгромив в финале «Нант»
Сегодня, 00:04
«Барселона» разгромила «Бетис»
Вчера, 23:59
«Торино» с Миранчуком проиграло «Аталанте»
Вчера, 23:41
Сортировать
Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ 161регион (раскрыть)
сегодня в 15:28
Да?! Проглядел видимо за печатным станком). Если так было, то Левникову кол!
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА ответ MikeSevas (раскрыть)
сегодня в 11:56
Писал же - там где левников и СПАМ - там проблемы у их соперников. Этот свин сломал игру В Краснодаре в начале сезона.
Zak11
Zak11
сегодня в 10:13
Ростов забил просто шляпу. При всём уважении, они не заслуживали победы и итог справедливый
MS SQL Server MVP
MS SQL Server MVP
сегодня в 09:34
Интересно, а долго ли Игнатова ( в аренду в Крылья его надо ) в основу ставить будут ? в перерыве надо было уже выпускать Зиньковского ... Хлусевича вместо Денисова. Зобнин а смело можно было менять на Чернова, Литвинова использовать как Anchor defender . И играть 3-1-2-2-1 . При этом, чтобы Промес и Зиньковский , чтобы менялись постоянно флангами. Почему под нападающим не наигрывать например Бальде ? или ложную 9ку не делать из Никольсона ? вопросов больше , чем ответов. По судейству нет вопросов явных. А вот дать Селихову отдохнуть надо "бабочки" ловить стал. Карпину надо к психологу и уметь управлять нервами. Главный тренер сборной, не должен матом орать на арбитров и идти в подрибунку и орать матом( в Матч тв было слышно ) .
sir_Alex
sir_Alex ответ ABir (раскрыть)
сегодня в 07:46
Что уже вошло в печальную традицию.
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:01
Я так и знал, победы в этом матче быть не должно.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 02:37
Концовка украсила этот матч. Ничья в пользу Ростова.
ABir
ABir
вчера в 23:47
В атаке не блистали обе команды, оба гола были забиты не в следствии продуманных атак, а в результате удачно сложившихся обстоятельств. Спартаку повезло в добавленное время. В концовке, правда надо отдать должное , поприжали Ростов. С таким составом, должны были решать итог матча в свою пользу в основное время, но в результате еле выцарапали ничью.
161регион
161регион
вчера в 23:26
    161регион
    161регион ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    вчера в 23:25
    Дружище, а почему ты не говоришь про соболева, который должен был получать вторую желтую карточку на Глебове и покинуть поле????
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 23:10
    Чуть-чуть не хватило Ростову.
    Дoктор
    Дoктор
    вчера в 23:06
    Может у судей какие рекомендации по поводу того, чтобы дать исполнить стандарт (угловой, штрафной). Видел матчи, когда пеналь бьют, а там уже минуты 3-4 как матч закончен. Вот если бы не стандарты и в такое время забили-100% вытянули Спартак, а так надо послушать будет людей, разбирающихся в современном судействе. Ростов и Карпин-молодчики все-равно.
    Capral
    Capral ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:51
    Не, со стоянки Такси...
    pomor45
    pomor45 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:50
    Трамвайной.
    pomor45
    pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 22:47
    Ничего из этого иностранному тренеру в России не надо. Его реноме в Европе не изменится при любом результате. Весь предыдущий опыт работы иностранцев свидетельствует об этом.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:46, ред.
    Уважаемый, если говорить о вашей защите, то она- никогда не определяла лицо команды, а скорее наоборот. Лицо Спартака, его стиль и почерк, всегда определяла исключительно атака. Вот и сейчас, Абаскаль, выезжает только за счет могучей атаки.
    Поэтому, кто бы у вас не играл в обороне, главная фишка КБ- исключительно атака, но точно не защита.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    вчера в 22:45
    Мелехина Левников простил не дав тому ЖК за задержку и срыв атаки руками. Бейл сегодня за такое же нарушение удостоился второй ЖК и был удален с Зенитом. Писал уже об этом. ЖК Мелехина стала бы вторая. Во втором тайме было сделано 10 замен + игрокам медицина оказывала помощь. По моему Левников мало добавил время и уж точно, если Ростов вынес бы мяч после углового он со спокойной душой закончил бы встречу. Спартаку в конце сильно не повезло, что не забили в двух эпизодах так что ничья заслуженная и по игре.
    Сп62
    Сп62
    вчера в 22:40
    У меня к Абаскалю одна претензия. Зачем он отдаёт предподчтение в защите иностранцам, хотя наши ребята ни в чём не уступают легионерам. Именно при этих заменах мы потеряли ту игру, которую имели.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Думаете было...?
    Сп62
    Сп62 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:35
    По-моему, интриги на ЧМ было достаточно и гораздо больше, чем у нас в РПЛ.
    oFANATo
    oFANATo
    вчера в 22:31
    Ничья в пользу конкурентов....
    112910415
    112910415
    вчера в 22:30
    Не блистали, скажем так.
    Собллев спас.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ pomor45 (раскрыть)
    вчера в 22:28
    НЕважно,что мы видим и думаем о нём,в данном случае,а важно то,как он себе представляет границы своих возможностей,степень ответственности за результат и возможные оргвыводы.Всё это и определяет его действия.
    pomor45
    pomor45 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 22:25
    Он не экспериментирует, он постоянно мечется, как любой дилетант, которому поручили серьёзное дело. Пробует так и эдак, бессистемно, на удачу. Радуется, когда удалось, принимает вид мыслителя, работающего над ошибками, когда не удалось.
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:24, ред.
    Я не писал ничего про "неправильно добавленное время".Я писал о промежуточных решениях,которые вызвали твоё недовольство,поскольку ничего криминального в решениях судьи в ходе матча не видел.Бывает хуже.
    Capral
    Capral ответ Сп62 (раскрыть)
    вчера в 22:24, ред.
    Возможно они и добавляли, но тогда- когда уже не было интриги. И почему, судья не добавил еще, уже после гола Спартака?
    Capral
    Capral ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 22:19
    Да, пожалуй стоит взять на заметку!
    Сп62
    Сп62 ответ Напрасный труд (раскрыть)
    вчера в 22:18
    На ЧМ судьи добавляли время кроме назначенного ещё и на своё усмотрение довольно часто. Это не вызывало ни у кого удивления. А здесь добавил 39 сек., т.к в добавочное время ростовчане падали на поле и просили оказания им помощи.
    Ironigor
    Ironigor ответ Галя Каблукова (раскрыть)
    вчера в 22:18
    Про пенальти речи нет. Больно много нюансов, мелких фолов , в конце когда даже Карпин с тихоней Онопко даже выбежал на поле к Левникову , которые показывали ему , что в центре поля были два подряд нарушения правил на игроках Ростова и он не свистел , а почему-то тут же в этой же борьбе свиснул в сторону ворот Ростова . И продолжение именно этой атаки Спартака в дальнейшем привело к угловому и голу . Если вам не трудно, можете пересмотреть этот короткий момент и увидите сами своими глазами. На этом наш спор считаем завершён. Спасибо за понимание.
    Андрей СМ
    Андрей СМ ответ h_a_k_k_e_r (раскрыть)
    вчера в 22:17
    Конечно тянул... Мелехин к середине второго тацма заслужил удаление
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     