«Спартак» на последних минутах вырвал ничью у «Ростова»

«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 25-го тура РПЛ.
Первый гол в игре на 80-й минуте забил полузащитник «Ростова» Александр Селява. В дополнительное ко второму тайму время нападающий «Спартака» Александр Соболев сравнял счёт.
«Спартак» идёт на 3-м месте (49 очков), «Ростов» занимает 2-е место (50 очков).
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