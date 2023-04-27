В «Спартаке» сообщили о ситуации с травмированными игроками

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вчера, 14:59

Руководитель пресс-службы «Спартака» рассказал о состоянии недавно травмированных футболистов.

Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй.