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В «Спартаке» сообщили о ситуации с травмированными игроками

вчера, 14:59

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии недавно травмированных футболистов.

Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй.

Полузащитник Даниил Хлусевич пропустил 3 матча — в РПЛ с «Торпедо» (15 апреля) и «Краснодаром» (24 апреля), а также кубковую игру с «Акроном» (19 апреля). Хавбек Виктор Мозес также не принял участия в поединках с «чёрно-белыми», «быками» и тольяттинцами, а ранее отсутствовал во встречах с «Динамо» (8 апреля) и «Уралом» в Кубке России (4 апреля).

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 23:56
Все готовятся. А кто реально готов выйти на поле? Непонятно.
112910415
112910415
вчера в 18:07
в кои-то веки мало травмированных !
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:50
Это хорошая весть перед очень важным матчем с Ростовом,
который может во многом определить судьбу 2-го места в РПЛ.
Giovanny
Giovanny
вчера в 16:38
Зато судьи как на подбор, то Иванов, то Безбородов, то Левников.
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:25
Чем сильнее состав Спартака, тем ценнее победа над ними, а у Ростова всегда на красно-белых особый настрой.
makkie
makkie
вчера в 16:02, ред.
В кой-то веке ситуация с травмированными не такая критическая.
А то по 5-6 человек основы выбывало за раз.
Ждём с Ростовом боевой состав!
ДСА
ДСА
вчера в 15:11
Всего два травмированных! Это за счастье.
Гость
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