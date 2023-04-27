В «Спартаке» сообщили о ситуации с травмированными игроками

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о состоянии недавно травмированных футболистов.
Все недавно травмированные футболисты, кроме Хлусевича, работают в общей группе и готовятся к субботнему матчу с «Ростовом». Даниил тоже должен вот-вот вернуться в строй.
Полузащитник Даниил Хлусевич пропустил 3 матча — в РПЛ с «Торпедо» (15 апреля) и «Краснодаром» (24 апреля), а также кубковую игру с «Акроном» (19 апреля). Хавбек Виктор Мозес также не принял участия в поединках с «чёрно-белыми», «быками» и тольяттинцами, а ранее отсутствовал во встречах с «Динамо» (8 апреля) и «Уралом» в Кубке России (4 апреля).
который может во многом определить судьбу 2-го места в РПЛ.
который может во многом определить судьбу 2-го места в РПЛ.
А то по 5-6 человек основы выбывало за раз.
Ждём с Ростовом боевой состав!
А то по 5-6 человек основы выбывало за раз.
Ждём с Ростовом боевой состав!