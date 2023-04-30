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Полузащитник «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга

вчера, 18:57
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин получил сотрясение мозга после столкновения с партнёром по команде в матче со «Спартаком» в 25-м туре РПЛ.

Инцидент произошёл в первом тайме. Футболист после удара продолжил игру, но на 18-й минуте был вынужден покинуть поле. Как ранее сообщил «Матч ТВ», игрок пожаловался на головокружение, тошноту, головную боль и боль в области шейного отдела позвоночника. У Щетинина подозрение на закрытую черепно‑мозговую травму, а также ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и повреждение зубов верхней челюсти. Наличие сотрясения позднее подтвердил агент Кирилла Александр Клюев.

Хавбека госпитализировали на скорой помощи в ГКБ имени Боткина.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 00:15, ред.
Столкновение игровое. Никто от него не застрахован. Кириллу выздоровления. Врагу такого не пожелаешь, но бывали травмы и похуже. Выздоравливай, парень, ждём твоего возвращения на поле.
Удивлён, что ваш комментарий в числе лучших.
TheBoLt
TheBoLt ответ makkie (раскрыть)
вчера в 23:37
За последний месяц уж точно появилась неприязнь. от свинства фанатов до нанесения травм. Сейчас специально на ютубе зашел на канал спартака, открыл "Расширенный обзор матча" с быками, таймкод 7:00. Что я вижу. Кади бежит лицом к мячу и спиной к Джикии, не видит его, за несколько метров подпрыгивает. Замедляем скорость воспроизведения до х0.25 и смотрим: Кади уже летит, а спустя пол секунды только начинает прыгать Джикия в сторону Кади. Кади уже было не остановить, а мог Джикия не прыгать? мог. Смотрим дальше. Прыжок Джикии БОКОМ, плечом вперед. Я бы удалял на месте ВАР. Я понимаю, если бы он нормально прыгнул, а здесь он плечом вперед, когда противник был уже в воздухе, а локоть не прижат. Вспоминаю моего первого футбольного тренера, Алдышева А.А., который нам, школьникам показывал, что Вратарь может наносить травмы в рамках правил, прыгая на угловых полу-боком, отбивая мяч кулаками. Я надолго запомним его слова "один кулак в мяч, другой в голову соперника". И к слову, Кади до мяча не дотягивался и не дотянулся бы, грамотным решением было сделать шаг назад и получить мят в ноги, а не прыгать на летящего к тебе соперника
makkie
makkie ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:48
Скажи честно, у тебя личная неприязнь к Спартаку?
Обе травмы получены в игровых эпизодах. Или ты хочешь обвить Джикию, что Кади врезался в его плечо? Смешно!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 21:57
Пора бы уже Мясных наказывать за нанесение травм. Два матча подряд наносят черепно-мозговые. Это перебор, за такое надо обязать оплатить лечение, 100к штрафа с игроков и 2 миллиона за две травмы с клуба в пользу клубов, игроки которых получили травмы. плюс моральную компенсацию я бы требовал для игроков в соответствии с потерянным игровым временем и согласно контрактов. А если еще вспомнить, что очки можно снимать, так вообще можно снять 2 очка за 2 травмы. Здоровья Кади (Краснодар) и Щетинину (Ростов). Ждем следующих травм от Мясников
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 20:12
Куда врач смотрел, что разрешил ему поначалу вернуться на поле. Там сразу по глазам было видно, что сотрясение. Гинекологи в Ростове работают?
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:07
Кирюха Здоровья!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:07
Очень, очень жаль... Здоровья Кириллу!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:04
Скорейшего восстановления парню...
Гость
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