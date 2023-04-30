Полузащитник «Ростова» Щетинин получил сотрясение мозга

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вчера, 18:57

Полузащитник «Ростова» получил сотрясение мозга после столкновения с партнёром по команде в матче со «Спартаком» в 25-м туре РПЛ .

Инцидент произошёл в первом тайме. Футболист после удара продолжил игру, но на 18-й минуте был вынужден покинуть поле. Как ранее сообщил «Матч ТВ», игрок пожаловался на головокружение, тошноту, головную боль и боль в области шейного отдела позвоночника. У Щетинина подозрение на закрытую черепно‑мозговую травму, а также ушиб мягких тканей шейного отдела позвоночника и повреждение зубов верхней челюсти. Наличие сотрясения позднее подтвердил агент Кирилла Александр Клюев.

Хавбека госпитализировали на скорой помощи в ГКБ имени Боткина.