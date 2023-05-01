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Клопп получил травму, бурно празднуя победный гол «Ливерпуля»

сегодня, 01:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль4 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил повреждение в концовке матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).

Наставник «красных» после гола нападающего Диогу Жоты на 94-й минуте встречи побежал к четвёртому судье, бурно празднуя забитый мяч, но вскоре схватился за заднюю часть левого подколенного сухожилия и пошёл обратно. Немец получил жёлтую карточку за своё поведение. У специалиста и арбитра возникали конфликты на протяжении большей части второго тайма.

Клопп после игры сообщил, что у него может быть проблема с приводящей мышцей.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 07:38
stanichnik, Kenas Ter-Aristakessian и 1 984 спасибо за поздравление!!!
Успехов и удачи в следующих розыгрышах.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 07:29
Очень тяжёлый, изматывающий матч для Клоппа в психологическом плане. На Юргена больно было смотреть. И то, что он в концовке матча на эмоциях "дёрнул" ногу не чего удивительного. Кого другого от такой "нервотрёпки" могла и "кондрашка хватить".
1 984
1 984 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:27
В прошлом месяце был подобный же глюк. У части пользователей было активно на старте 100, а у части 2100. Потом исправили. У меня сейчас доступно 2100. Просьба к организаторам - добавьте всем кому не достаёт - все должны быть в одинаковых условиях и исправьте уже ошибку. Надеюсь 01 июня такой вопрос больше не возникнет.
hv3rjeguck58
hv3rjeguck58
сегодня в 07:27
Да там и сума сойти можно было.
adekvat
adekvat
сегодня в 07:25
И карточка, и травма гола забитого не хватает.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 07:18
Спасибо! Сам поздравляю "Звезду по имени Солнце", потому что выход из группы с первого или со второго места большого значения не имеет, главное как сыграют в финале, а некоторые просто не понимают. Удачи всем. И в некоторых случаях Вы были близки к победе в апреле, так что май будет интересным.
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 07:13
Доброе утро! У меня та же проблема - написано доступно для ставок 2100, но доступно для ставок всего 100. Наверное, у всех так, Первый день месяца, возможно скоро будет исправлено.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 06:39
Это надо очень постараться что на скамейке травмироваться!
Rupertt
Rupertt
сегодня в 06:30
Конечно, в последнее время победы даются трудно, поэтому так бурно реагирует.
A.S.A
A.S.A ответ 1 984 (раскрыть)
сегодня в 05:59
Решил в этом месяце попробовать поиграть в группе без призов, и у меня такой вопрос....написано доступно для ставок 2100, но доступно для ставок всего 100....как это? Что я ни так сделал???? Подскажите если не сложно
1 984
1 984
сегодня в 05:16
Хочу поздравить Звезду по имени Солнце с победой в основном турнире и Гора с победой в группе Без призов. Обе победы заслужены, а все но - для слабаков. Ну а нас с Гором рассудит май. 1:1.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 05:07
На сколько выбыл из состава команды 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 03:57
И такое бывает...
IKER-RAUL
IKER-RAUL
сегодня в 02:44
здоровья Юргену и новых побед с Ливерпулем!!!!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:58
Клопп конечно очень эмоциональный тренер.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:50
Слишком сильно радовался победе - это хорошо.
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