Клопп получил травму, бурно празднуя победный гол «Ливерпуля»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп получил повреждение в концовке матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).
Наставник «красных» после гола нападающего Диогу Жоты на 94-й минуте встречи побежал к четвёртому судье, бурно празднуя забитый мяч, но вскоре схватился за заднюю часть левого подколенного сухожилия и пошёл обратно. Немец получил жёлтую карточку за своё поведение. У специалиста и арбитра возникали конфликты на протяжении большей части второго тайма.
Клопп после игры сообщил, что у него может быть проблема с приводящей мышцей.
Успехов и удачи в следующих розыгрышах.
Успехов и удачи в следующих розыгрышах.