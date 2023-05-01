Клопп получил травму, бурно празднуя победный гол «Ливерпуля»

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сегодня, 01:38

Главный тренер «Ливерпуля» получил повреждение в концовке матча 34-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (4:3).

Наставник «красных» после гола нападающего Диогу Жоты на 94-й минуте встречи побежал к четвёртому судье, бурно празднуя забитый мяч, но вскоре схватился за заднюю часть левого подколенного сухожилия и пошёл обратно. Немец получил жёлтую карточку за своё поведение. У специалиста и арбитра возникали конфликты на протяжении большей части второго тайма.

Клопп после игры сообщил, что у него может быть проблема с приводящей мышцей.