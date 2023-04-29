Тухель сообщил, что Упамекано получил травму

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции рассказал, что защитник Дайотчанкуль Упамекано получил травму.
По словам немецкого специалиста, у француза мышечное повреждение, из-за которого он выбыл из строя на две недели.
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель на пресс-конференции рассказал, что защитник Дайотчанкуль Упамекано получил травму.
По словам немецкого специалиста, у француза мышечное повреждение, из-за которого он выбыл из строя на две недели.
Ну а загорелому "баварцу" здоровья конечно же и поменьше "привозов".
Ну а загорелому "баварцу" здоровья конечно же и поменьше "привозов".