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Тухель сообщил, что Упамекано получил травму

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:21
Скорейшего ему выздоровления...
Rupertt
Rupertt
сегодня в 08:18
Не надо было его шестом избивать.
2czrdt5f7c2k
2czrdt5f7c2k ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:48
А какие виды спорта бывают не травматичными?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 06:06
У Тухеля будет возможность просмотреть ц.защитников, выбрать менее "привозных".
Ну а загорелому "баварцу" здоровья конечно же и поменьше "привозов".
salleeh
salleeh
сегодня в 03:38
По ходу парня загнали последние нелепые игры Баварии. Слишком много ляпов он допустил, самый «фирменный», это когда он рухнул перед Холандом…
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 00:50
Печально, но футбол травматичный вид спорта...
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