Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму голени.
Сегодня утром игрок прошёл обследования, которые подтвердили наличие повреждения. Об этом сообщили источники в клубе.
41-летний форвард получил мышечное повреждение по время разминки во время прошлого матча команды с «Лечче». Швед может больше не сыграть в этом сезоне, так как после подобной травмы требуется от двух до четырёх недель для возвращения к тренировочным занятиям, а для готовности к играм нужно ещё больше.
Контракт Ибрагимовича с «россонери» действует до конца сезона.