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ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИталия. Серия А 2022/2023

Ибрагимович получил травму голени

вчера, 13:56

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович получил травму голени.

Сегодня утром игрок прошёл обследования, которые подтвердили наличие повреждения. Об этом сообщили источники в клубе.

41-летний форвард получил мышечное повреждение по время разминки во время прошлого матча команды с «Лечче». Швед может больше не сыграть в этом сезоне, так как после подобной травмы требуется от двух до четырёх недель для возвращения к тренировочным занятиям, а для готовности к играм нужно ещё больше.

Контракт Ибрагимовича с «россонери» действует до конца сезона.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 16:30
Да он вообще из лазарета не вылазит. Травма за травмой.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:49
Пора уже повесить бутсы на гвоздь.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:46
Ничего, заживёт, как на собаке.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:25
Пора ему уже на покой, иначе остатки здоровья угробит...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:09
Живого места не остаётся.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:03
Да почему же так не везет Златану?!
Гость
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