Ибрагимович получил травму голени

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вчера, 13:56

Нападающий «Милана» получил травму голени.

Сегодня утром игрок прошёл обследования, которые подтвердили наличие повреждения. Об этом сообщили источники в клубе.

41-летний форвард получил мышечное повреждение по время разминки во время прошлого матча команды с «Лечче». Швед может больше не сыграть в этом сезоне, так как после подобной травмы требуется от двух до четырёх недель для возвращения к тренировочным занятиям, а для готовности к играм нужно ещё больше.

Контракт Ибрагимовича с «россонери» действует до конца сезона.