Шейхи готовы на безумные трансферы. У ПСЖ три поражения в шести турах Лиги 1

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сегодня, 12:16

Ужасная игра, от команды одни развалины.

Центрфорвард

Во всех турнирах 4 поражения в 8 играх. Даже когда соперники помогают Мбаппе забить – вратарь бросил мяч под ноги без свистка судьи, Килиан забил в пустые ворота, то находятся герои, которых не пугают Маркиньос и Рамос. А еще Бернат и Хакими, склонный к грубым фолам и карточкам. Но это локальные французские дела. А проблемы ПСЖ как фаворита Лиги чемпионов также связаны с атакой. Там не хватает прирожденного центрфорварда. Мбаппе хочет видеть на позиции Рэшфорда. Очень спорная ставка, Маркусу в МЮ тоже нужен напарник в штрафной площади. Французы в парижском клубе оценивают Коло Муани. Это сырой, но одаренный игрок. А еще вспоминали про Абрахама, Осимхена и Кейна. Если капитан «Тоттенхэма» не хочет в другой клуб АПЛ из любви к «шпорам», то «Бавария» и ПСЖ – его пункты назначения. Вот только к немцам идти надежнее. Без крутого центрфорварда парижане не создадут завершенный футбольный проект, это уже очевидно. Если Кавани и Ибрагимович смотрят матчи ПСЖ , то оба закатывают глаза, ведь они – живые примеры, как парижанам стоило действовать. Осимхен и Кейн кажутся лучшими кандидатами, но кто подойдет лучше?

Правый вингер

Месси может остаться в Париже, если сорвется сделка с «Барселоной». А вот его комплименты в адрес природы Саудовской Аравии похожи на игру на нервах парижан и каталонцев. Но с Лионелем лучше попрощаться сейчас, ведь у него не получается в плей-офф Лиги чемпионов. И в Лиге 1 Месси часто ходит пешком. У Салаха, который моложе, больше сил и амбиций. За роскошной статистикой Месси скрывается много средних центральных матчей в исполнении ветерана. Также Салах и другие кандидаты на правый фланг, вроде Бернарду Силвы, который раньше играл во Франции, или даже Малкома из «Зенита», будут лучше работать на командный прессинг. ПСЖ ужасен без мяча, чем соперники часто пользуются. Поскольку Мбаппе тоже порой ленится страховать команду в фазе обороны и возвращения к своим воротам, то ПСЖ остается вдевятером против одиннадцати соперников. Результаты показывают, что так играть нельзя ни против «Марселя» в Кубке, ни против «Ренна» в чемпионате.

Полузащитники

Разве Верратти играет роскошно? В Лиге 1 у нервного Марко часто приличные оценки благодаря точности передач, но посмотрите на голевые показатели тридцатилетнего итальянца. Ни одного забитого мяча, ни одной голевой передачи в Лиге 1. Скажите, что не его работа? А что тогда делают в середине поля хавбеки ПСЖ в чемпионате, где на голову сильнее остальных? Хорошо обороняются? «Марсель» благодаря дурацким ничьим лишает себя шанса на чемпионство, хотя фаворит слабый. Перейра играл в центре обороны. Руис не закрепился. Неймар как «десятка» передает хавбекам лишнюю черновую работу. Витинья не впечатляет. Беллингем, Барелла, Брозович и Гюндоган не просто так появились в трансферных новостях о ПСЖ . Возможно, парижанам нужно подписывать сразу двух игроков под основу, играя «4-3-3» с Верратти и двумя свежими футболистами. Например, Бруну Гимараес – неплохо кандидат, хотя бразильцем также заинтересовался «Реал», ведь у Тчуамени не все получается.

Центральный бек

Не нравится уровень мастерства Берната и Мендеша слева. Но этот пункт поможет при случае решить и эту проблему. Говорят о поисках левши в центр защиты, а также прощании с Рамосом и Кимпембе. Серхио не прочь остаться еще на год, но Маркиньосу явно ищут нового напарника для игры в твердой основе. Ким из «Наполи» — логичный участник подобных списков, но Шкриньяр и Бастони видели в новостях раньше. Директор «Интера» заблокировал продажу словака зимой, но летом Милан может перейти в ПСЖ бесплатно. У Ляпорта контракт с «Манчестер Сити», как и у Лукаса Эрнандеса с «Баварией», но оба универсала заинтересовали парижан. Осталось лишь определиться с последним участником этого списка. Глупо подписывать статусных дорогих игроков, прощаясь с Месси, Неймаром и Рамосом как игроками основы, когда нет мозгового центра. Кандидатов толпа, некоторые точно подойдут ПСЖ , но у шейхов многое в футболе шиворот-навыворот.

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