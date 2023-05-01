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Клопп хочет видеть в «Ливерпуле» полузащитника ПСЖ

вчера, 12:43

Полузащитник ПСЖ Ренату Санчеш может продолжить карьеру в Англии.

В подписании португальца заинтересован «Ливерпуль». Главный тренер «красных» Юрген Клопп является большим поклонником таланта игрока.

Стоимость Санчеша оценивается в 30 млн евро.

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Все комментарии
izrafel
izrafel
вчера в 14:45
Ну Клопп просто так ничего не будет делать... значит нужен он ему. Дело за малым деньги на бочку
протон
протон ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:04
Я не скажу дружище, что отлично разбираюсь. Вот Shlomo хорош в этом.

(1. Как работать по теме "Народный обозреватель" что бы получить баллы? Ваш совет?)
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Ответ очень простой заходите Народный_Обозреватель
Изучаете, как попадают игроки в этот блок. Кому-то достаточно пару фраз в виде стишка, афоризма или коллаж фш. с тонким юмором и со смыслом. Последний день моего попадания это 21 числа апреля прошлого месяца фото прилагаю ниже. В итоге могут начислить 1500 очков и до бесконечности, как я знаю. 

(2. Репост материала в соц. сеть...? Что скажете по этому вопросу, как Вы решаете эту возможность? Куда? ВКонтакте?)
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Есть Маил или в ВК друзьям, или в чаты футбольные.

(Откуда набираем баллы для игры в этой группе? Я видел где то начисления какие то, зеленым шрифтом...))
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Баллы набрать трудно в сжатое время. В основном многие копят на финал, если уверены, что выйдут в гр. Яшина. Например кто на высоких ставках в первые дни начала месяца поймают куш и ловят тишину набирая баллы. У каждого по своему в общем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 12:45
Дёшево и сердито, надо брать !
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