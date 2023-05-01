«Спартак» одержал победу в товарищеском ретро-матче в Волгограде

Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо Сталинград» (2:0) в ретро-матче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве.
Встреча прошла на «Волгоград Арене». Голами отметились Роман Павлюченко, открывший счёт на 51-й минуте, а также Александр Самедов на 59-й.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
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конкурс_прогнозов
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
Или сюда:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1348130
Каждый месяц, только в статью, в блоге "Народный обозреватель".
Просто теги под комментариями в счёт не идут.
конкурс_прогнозов
Чисто попадая в "лучший комментарий", за месяц можно штампануть колоссальное количество баллов, не акцентируя внимание на 50 очков каждые 2 часа. а 10 очков это просто смешно как за первый комментарий. Если бы за первый комментарий давали 100 баллов, то многие бы, думаю, сидели и дежурили. ленту новостей и спать не шли))).
Чисто попадая в "лучший комментарий", за месяц можно штампануть колоссальное количество баллов, не акцентируя внимание на 50 очков каждые 2 часа. а 10 очков это просто смешно как за первый комментарий. Если бы за первый комментарий давали 100 баллов, то многие бы, думаю, сидели и дежурили. ленту новостей и спать не шли))).
Попал как то раз... Пол дня искал....)))
Вот теперь пазлы собрал.
Попал как то раз... Пол дня искал....)))
Вот теперь пазлы собрал.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
Или сюда:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1348130
Каждый месяц, только в статью, в блоге "Народный обозреватель".
Просто теги под комментариями в счёт не идут.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
Или сюда:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1348130
Каждый месяц, только в статью, в блоге "Народный обозреватель".
Просто теги под комментариями в счёт не идут.
Пожалуйста, ещё раз, популярно.
Пожалуйста, ещё раз, популярно.
Болел я за Спартак. Почему? Всё просто- именно сталинградский Трактор в 1947г., в откровенном договорняке проиграл ЦДКА-0:5 и тем самым позволил армейцам догнать ДИНАМО, а в итоге- стать чемпионами СССР по лучшей разнице мячей.
Вобщем, праздник удался! Спасибо командам за игру, мастерство не пропьёшь!!!
Болел я за Спартак. Почему? Всё просто- именно сталинградский Трактор в 1947г., в откровенном договорняке проиграл ЦДКА-0:5 и тем самым позволил армейцам догнать ДИНАМО, а в итоге- стать чемпионами СССР по лучшей разнице мячей.
Вобщем, праздник удался! Спасибо командам за игру, мастерство не пропьёшь!!!
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Потрудитесь пожалуйста.
Потрудитесь пожалуйста.