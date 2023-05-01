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«Спартак» одержал победу в товарищеском ретро-матче в Волгограде

вчера, 21:27

Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо Сталинград» (2:0) в ретро-матче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве.

Встреча прошла на «Волгоград Арене». Голами отметились Роман Павлюченко, открывший счёт на 51-й минуте, а также Александр Самедов на 59-й.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:50
моя АВА-не случайна!...главное, чтобы не было таких же последствий от требований!))))...да...мне нравится твой выбор...твой выбор...Игорь Нетто-легенда Советского футбола!
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 13:33
Согласно требований Вашей АВЫ - по баллам не ощутил, всё что на сегодняшний день есть - нажито с Первомая, непосильным трудом!)
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 13:24
Ты уже народным стал....обозревателем?)))))
bashnat013
bashnat013
сегодня в 09:14
Все как в 90е спасибо судье,но а с другой стороны Спартак проплатил шоу ,а кто платит тот танцует
Шуnя771
Шуnя771 ответ Bastardo (раскрыть)
сегодня в 08:46
Виктор Савельевич Онопко!
Bastardo
Bastardo
сегодня в 07:42
Один участник во вчерашнем в составе Спартака ранее был в тренерском штабе коней. Угадайте по причёске его фамилию
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:39, ред.
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215 а Вы зайдите по ссылке Вы там есть. и кстати вы попадали очень много раз, не спроста Вы набирали такое огромное количество баллов. Просто Вы не обращали на это внимание думаю
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:37
Я не получал ни разу. 🤷‍♂️
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 23:37
Ну вот сюда я попал 2 раза, но по 1500 не получал .🤔🤷‍♂️
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:30
Начисление идёт только пользователи, которые попали сюда, например:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
Или сюда:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1348130

Каждый месяц, только в статью, в блоге "Народный обозреватель".
Просто теги под комментариями в счёт не идут.
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протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:28
В начале прошлого месяца меня поощряли в апреле - на 1500 очков. Вам такой мессендж. не приходил ни разу? А бывало, что дважды поощряли ведь просто так поощрять не станут.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:25
В общем, как я понял, админы должны выбрать лучший из тех, что попал в "Народный обозреватель", и только после этого начисляют 1500. возможно я ошибаюсь.
Ironigor
Ironigor ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:20
Я что непонимаю, это как попадают в Народный обозреватель, чтобы получить 1500 очков. Я попадал в Народный обозреватель, но так ни разу не получал по 1500 очков, в чём подвох ??? Это значит из нескольких людей которые за день попали в НО , ты должен стать и среди них лучшим ??? И как вообще это происходит , что-то вообще не понимаю.
протон
протон
вчера в 23:11, ред.
Самый лучший вариант - попадать в "народный обозреватель" В общем, вести охоту в этом направлении. Лично я, когда набирал баллы на эти 50 очков и 10 очков, не парился.
Чисто попадая в "лучший комментарий", за месяц можно штампануть колоссальное количество баллов, не акцентируя внимание на 50 очков каждые 2 часа. а 10 очков это просто смешно как за первый комментарий. Если бы за первый комментарий давали 100 баллов, то многие бы, думаю, сидели и дежурили. ленту новостей и спать не шли))).
alexgurzan
alexgurzan ответ протон (раскрыть)
вчера в 23:03
Количество попаданий в НО неограниченно.
протон
протон ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 23:02, ред.
Вход на сайт - 400, комменты - раз в два часа за день я набирал 350 очков,  ведь спать тоже надо. Лучшие 700 очков. подписка на блоги   - 100, 30 очков 5 раз в сутки 150очков. и "Народный обозреватель" - 1500 очков. Если вход на сайт убрать, то получается где-то 2800. Вот вопрос: может ли пользователь за сутки при фарте попасть дважды в "народный обозреватель" взять 3 к. Этого я не знаю.  там и за 4 к выходит с общим фартом.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:38
Я имел ввиду другое, не "Народный..."
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:30
Спасибо!
Попал как то раз... Пол дня искал....)))
Вот теперь пазлы собрал.
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:28
Начисление идёт только пользователи, которые попали сюда, например:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1350215
Или сюда:
https://www.soccer.ru/blogs/record/1348130

Каждый месяц, только в статью, в блоге "Народный обозреватель".
Просто теги под комментариями в счёт не идут.
Шуnя771
Шуnя771 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 22:25
Или мну тупой или устал под вечер, не понял...
Пожалуйста, ещё раз, популярно.
alexgurzan
alexgurzan ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:10
Засчитывается только попадание в статью "Народный Обозреватель".
Capral
Capral
вчера в 22:08, ред.
Интересная игра- посмотрел с удовольствием. Только называть игру "легенд-ветеранов" не стоит, потому что- Самедов ,Ещенко или Парфёнов- точно не легенды и не ветераны. Конечно, хотелось увидеть на поле настоящие легенды советского футбола- Романцева, Дасаева, Шавло, Родионова, Гаврилова! Что стоит отметить, так это то, что некоторые из тех, кто вышел сегодня на поле стадиона в Сталинграде, по мастерству, гораздо выше тех, кто выступает сейчас в ПЛ России. Первый гол конечно офсайдный, но наверное, это не принципиально в такой игре.

Болел я за Спартак. Почему? Всё просто- именно сталинградский Трактор в 1947г., в откровенном договорняке проиграл ЦДКА-0:5 и тем самым позволил армейцам догнать ДИНАМО, а в итоге- стать чемпионами СССР по лучшей разнице мячей.

Вобщем, праздник удался! Спасибо командам за игру, мастерство не пропьёшь!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Vadik (раскрыть)
вчера в 22:07
Завидую доброй завистью....
Vadik
Vadik
вчера в 22:06
Еду со стадика. Потрясающая атмосфера! 36000 зрителей и конечно же ветераны на поле! Всё было здорово!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:05
По условию пишут, что "Народный обозреватель" не ограничено. Надо лучше уточнить какие требования "весомые" к посту с "Народным..."
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:58
1500 (народный обозреватель)
400 (авторизация)
350х2=700 (лучший комментарий)
50x4=200 (комменты)
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:56
Ну тогда объясните мне крестьянину , как может человек заработать 2800 до 18:00 .
Потрудитесь пожалуйста.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:54
Народный обозреватель, это дают по моему один раз в месяц, ито среди других народных, нужно ещё стать победителем.
alexgurzan
alexgurzan ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 21:51
Подвоха и нет.
Ironigor
Ironigor ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 21:50, ред.
А какая разница , непонимаю в чём может быть подвох ??? Он что родственник президента ???)))
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