«Спартак» одержал победу в товарищеском ретро-матче в Волгограде

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вчера, 21:27

Московский «Спартак» одержал победу над «Динамо Сталинград» (2:0) в ретро-матче, посвящённом 80-летию победы в Сталинградской битве.

Встреча прошла на «Волгоград Арене». Голами отметились Роман Павлюченко, открывший счёт на 51-й минуте, а также Александр Самедов на 59-й.