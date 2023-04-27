Нобоа планирует стать гражданином России

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о процессе получения гражданства РФ.
Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то всё-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же тогда я уже был женат и думал, что уеду обратно домой. Что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения.
Самое главное, что он уже думает на русском!!!
И гражданство он хочет получить не для того, что бы легионером не считаться, а для себя, он уже россиянин, осталось это официально подтвердить.
Самое главное, что он уже думает на русском!!!
И гражданство он хочет получить не для того, что бы легионером не считаться, а для себя, он уже россиянин, осталось это официально подтвердить.