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Нобоа планирует стать гражданином России

вчера, 18:13

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал о процессе получения гражданства РФ.

Когда в 2014 году я задумывался о получении российского паспорта, то всё-таки думал, что не буду проводить так много времени в России. К тому же тогда я уже был женат и думал, что уеду обратно домой. Что касается российского гражданства сейчас — я уже сдал все документы, жду получения.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:27
Он уже давно играет в России и выучил русский язык. Имеет полное право. В отличии от всяких бразильцев, которые в России без году неделя, а им уже гражданство предлагают.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:46
Эх хотелось бы причины узнать такого мнения
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:46
Как постареет - захочет домой..
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 20:52
Ещё одной русской мартышкой станет больше ::(
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:49
Просто респект Нобоа, уж ты точно заслуживаешь гражданство России. Удачи тебе !
Asper
Asper
вчера в 19:25
Ну тут вопросов нет. Странно, что ещё не сделал
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:11
Он и по русски чешет лучше некоторых аборигенов...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:01
Ну этому сам бог послал!
stanichnik
stanichnik
вчера в 18:55, ред.
Единственный из многих наших легионеров, кто заслуживает российский паспорт.
Giovanny
Giovanny
вчера в 18:41
Нобоа уже давно не чужой. Этот заслужил.
7asj58a6hubz
7asj58a6hubz
вчера в 18:38
Пришла пора, парень наш давно!
crrz75n5pa7y
crrz75n5pa7y
вчера в 18:38
Нобоа уже русским стал давно.
Самое главное, что он уже думает на русском!!!
И гражданство он хочет получить не для того, что бы легионером не считаться, а для себя, он уже россиянин, осталось это официально подтвердить.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:30
Все сейчас задумались о получении гражданства России, Набоа не исключение. Заслужил.
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