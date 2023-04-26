Soccer.ru
ГлавнаяНовостиВетераныРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Бабаев оценил шансы Фернандеса вернуться в ЦСКА

вчера, 18:14

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможное возвращение в клуб защитника Марио Фернандеса.

Может ли Марио Фернандес провести свой последний матч в карьере за ЦСКА? Даже если Марио не продолжит карьеру в клубе, то что-то подобное проведём.

Есть вероятность, что он станет работником нашего клуба — это зависит от его планов. Ему нужно время, чтобы всё пережить. Сейчас у него период разочарования. Он ожидал большего от своего футбольного выступления в Бразилии. Мы постоянно на связи с ним, открыты к диалогу.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Совладелец «Рексхэма» предложил экс-игроку «Реала» перейти в свою команду
Вчера, 22:56
Бен Фостер готов продолжить карьеру в следующем сезоне. Игроку 40 лет
24 апреля
СлухиОтаменди пока что не принял решения о своём будущем
20 апреля
«На всё воля Божья». Месси вернётся в «Барселону», и это опасный трансфер для клуба
17 апреляВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии10
Победитель чемпионата Европы 2008 перешёл в клуб 5-го испанского дивизиона
14 апреля Фото
Ибрагимович учится драться на мечах для съёмок в кино
14 апреля Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:24
можно попробовать и побегать на поле
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:39
В начале красивая обёртка, а потом просто фантик. Возможно Фернандес все понял.
pn68pjfemr96
pn68pjfemr96
вчера в 19:43
Фернандес уже легенда клуба, там ему зелёный свет теперь
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 19:10
Может Бабаяна на Фернандеса поменять???
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:46
Из сказанного Бабаевым стало ясно, что с Марио ничего не ясно )).
Скорее всего Марио приедет в Москву (зачем расторг контракт с Интером ).
Ждём новых новостей.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:34
Пусть ещё поиграет за команду, а там видно будет, справляется или нет!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:32
Не стоит об этом даже говорить.
y5qet4tgzpbu
y5qet4tgzpbu
вчера в 18:27
Ноль, полный ноль, зеро...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 