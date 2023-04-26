Бабаев оценил шансы Фернандеса вернуться в ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил возможное возвращение в клуб защитника Марио Фернандеса.
Может ли Марио Фернандес провести свой последний матч в карьере за ЦСКА? Даже если Марио не продолжит карьеру в клубе, то что-то подобное проведём.
Есть вероятность, что он станет работником нашего клуба — это зависит от его планов. Ему нужно время, чтобы всё пережить. Сейчас у него период разочарования. Он ожидал большего от своего футбольного выступления в Бразилии. Мы постоянно на связи с ним, открыты к диалогу.
Скорее всего Марио приедет в Москву (зачем расторг контракт с Интером ).
Ждём новых новостей.
Скорее всего Марио приедет в Москву (зачем расторг контракт с Интером ).
Ждём новых новостей.