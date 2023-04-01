Золотые айфоны, Мбаппе и «Сочи», квадрат Малевича на суде по делу Промеса. Лучшие шутки марта

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вчера, 18:34

Юмор читателей Soccer.ru – вниманию читателей.

15 место. Дзюба быстро полюбился боссам «Локомотива» — как-никак забил 6 голов в 4 матчах РПЛ . У нашего пользователя нашлось эксклюзивное фото, как идут переговоры с форвардом по новому контракту:

Дима Логинов: Никому Артёмку не отдадим...

14 место. Игра Лео Месси в больших матчах – извечная тема. На этот раз ее коснулся нападающий «Баварии» Томас Мюллер.

A.S.A: Рон включался в матчах на вылет на полную катушку и давал результат, а Месси в больших матчах за ПСЖ выглядел примерно вот так....

13 место. Такое изобретение явно облегчило бы жизнь Неймару в период карьеры за ПСЖ . Размышления спровоцированы новостью, что бразилец не появится на поле до конца сезона.

Jeck Denielse: Такой дорогой и важный игрок ПСЖ ..... неужели ничего нельзя придумать чтоб он меньше травмировался....

12 место. Представители РФС примут участие в предстоящем Конгрессе ФИФА , там пройдут выборы нового главы организации. В списке кандидатов один человек – действующий президент ФИФА Джанни Инфантино. Отличная почва для каламбура.

Байкал-38: В историю данный конгресс войдёт под именем «инфантильные выборы»

11 место. Роналду срывает злость от поражения «Аль-Насра» (0:1 с «Аль-Иттихадом») на пяти бутылках с водой под скандирования «Лионель Месси». Все задаются вопросом – почему именно пять?

2aezfrckg2cc: Обычно это было 6 бутылок(( ставка не прошла

10 место. Золотые айфоны – нестандартный подарок к победе на ЧМ -2022. Но покупал их для игроков сборной Аргентины не Месси.

Jeck Denielse: Утром — «Месси купил 35 золотых айфонов для игроков сборной Аргентины»

Днём — «Айфоны для игроков сборной Аргентины купил не Месси»

Вечером — «Игроки сборной купили Месси айфон»

Ночью — «Игроки сборной купили Месси 35 айфонов»

9 место. «Зенит» в попытках снять со своих футболистов дисквалификацию за массовую драку в кубковом матче со «Спартаком» прошел все инстанции. Добрался даже до CAS – но и там ответили отказом.

Jeck Denielse: Лозанна, тёплый мартовский вечер, СAS, два типа неимоверно уставших от непосильного 4-х часового рабочего дня:

- Видел, из Зенита письмо пришло?

- А Зенит — это где?

- В РПЛ .

- А РПЛ — это что?

- Не знаю, но если пишут нам, значит что-то футбольное.

- Читать будем?

- Не-а, пиши отказ, а то им понравится, жалобами нас закидают.

8 место. Все впечатлены дедуктивными способностями Серхио Агуэро – отвечая на вопрос, вернется ли Месси в «Барсу» или нет, он оценил возможность возвращения в 50%.

Minai: Т.е. или вернётся, или не вернётся. Ну что ж, Агуэро несомненно умён.

7 место. В честь победы сборной Аргентины на ЧМ -2022 в Перу установили статую Лионеля Месси. Конечно, реалистично, — но никакого сравнения со скульптурой Роналду она не выдерживает.

Baggio R.: Так-то один в один)

6 место. Современные проблемы требуют современных решений. Появились слухи, что сборная России может принять участие в Кубке Америки – Дюков отметил, что вероятность такого решения невысока. Но есть вариант и получше.

Shafterhopf: Да давайте уже организуем Чемпионат Антарктиды, сыграем там с пингвинами. Если повезет — возьмем золото. Хотя и серебро для нашей сборной тоже будет не плохо. И все будут довольны, никто нам не сможет запретить.

5 место. Килиан Мбаппе хочет подписать контракт с мадридским «Реалом» в 2024 году. Но кому нужен «Реал», когда в переговоры вступают они:

LOpp: Помимо Реала на Мбаппе ещё есть претенденты

4 место. Все в «Барселоне» ждут возвращения Лионеля Месси – вот, что сообщает защитник каталонцев Серхи Роберто. Границы Каталонии прямо сейчас выглядят примерно так:

Jeck Denielse: По очереди дежурят...

3 место. 10-й гол Александра Кокорина за «Арис» в чемпионате Кипра пришелся на матч против «Пафоса».

Протон: Кокорин против «Пафоса»

Звучит как пчёлы против мёда )

2 место. Гвардиола беспокоится, что двойной хет-трик в ворота «Лейпцига» сделал бы жизнь Холанда скучной – поэтому он решил заменить норвежца. Но мы-то с вами знаем, в чем настоящая причина.

Viduka: Мотив ровно один:)

1 место. Каламбурятия, спровоцированная фамилией адвоката форварда «Спартака» Квинси Промеса – Роберта Малевича. Напомним, в начале марта в Амстердаме прошел суд по делу о покушении голландца на убийство (Квинси подозревается в нападении на своего двоюродного брата). Малевич тогда заявил, что его подопечный не приедет в Нидерланды – у него есть контрактные обязательства.

Futurista: Адвокат Малевич в пятницу на суде в Амстердаме представит вместо Промеса чёрный квадрат...