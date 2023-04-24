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Бен Фостер готов продолжить карьеру в следующем сезоне. Игроку 40 лет

вчера, 11:42

Голкипер «Рексхэма» Бен Фостер готов продолжить играть и в следующем сезоне. Футболисту 40 лет, ради выступления за «красных драконов» он ранее возобновил карьеру и помог команде выйти в английскую Лигу 2.

Здорово быть человеком, который может предоставить себе все возможное время, я наслаждался жизнью после окончания карьеры, было здорово. Могу сказать, что «Рексхэм» — особенный клуб, мне здесь очень понравилось выступать. Парни, которые тут играют, настоящие профессионалы, и это огромная радость ежедневно работать с каждым из них.

Никто не жалуется, у нас не возникает проблем, хотя в футболе часто происходят конфликты. В нашей раздевалке такого нет, поэтому я думаю о том, чтобы и дальше играть здесь.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:05
Если всех всё устраивает почему и нет?
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3m5y9xpf6dqr
вчера в 11:57
В четвёртой лиге можно и в полтинник в воротах стоять
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