Бен Фостер готов продолжить карьеру в следующем сезоне. Игроку 40 лет

Голкипер «Рексхэма» готов продолжить играть и в следующем сезоне. Футболисту 40 лет, ради выступления за «красных драконов» он ранее возобновил карьеру и помог команде выйти в английскую Лигу 2.

Здорово быть человеком, который может предоставить себе все возможное время, я наслаждался жизнью после окончания карьеры, было здорово. Могу сказать, что «Рексхэм» — особенный клуб, мне здесь очень понравилось выступать. Парни, которые тут играют, настоящие профессионалы, и это огромная радость ежедневно работать с каждым из них.

Никто не жалуется, у нас не возникает проблем, хотя в футболе часто происходят конфликты. В нашей раздевалке такого нет, поэтому я думаю о том, чтобы и дальше играть здесь.