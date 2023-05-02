«Милан» купит полузащитника «Галатасарая», если выйдет в Лигу чемпионов

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сегодня, 09:12

Полузащитник «Галатасарая» может вернуться в Италию.

В трансфере игрока заинтересован «Милан». «Россонери» подпишут хавбека в том случае, если выйдут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Отступные за Дзаньоло составляют 35 млн евро.