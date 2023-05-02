«Милан» купит полузащитника «Галатасарая», если выйдет в Лигу чемпионов

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в Италию.
В трансфере игрока заинтересован «Милан». «Россонери» подпишут хавбека в том случае, если выйдут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.
Отступные за Дзаньоло составляют 35 млн евро.
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Преференций нет, просто статистически от пользователей КП больше подобных комментариев. Если считаете, что комментарий заслуживает быть кандидатом на попадание в статью, можете сами отвечать на него с соответсвующим тегом "Народный_Обозреватель".
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Зашёл в блог Народный обозреватель и увидел что 90% кто туда попал, участники конкурса прогнозов
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