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«Милан» купит полузащитника «Галатасарая», если выйдет в Лигу чемпионов

сегодня, 09:12

Полузащитник «Галатасарая» Николо Дзаньоло может вернуться в Италию.

В трансфере игрока заинтересован «Милан». «Россонери» подпишут хавбека в том случае, если выйдут в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

Отступные за Дзаньоло составляют 35 млн евро.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:00
Тогда и цена может... вырасти!
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:55
За игрока из чемпионата Турции очень дорого.
alexgurzan
alexgurzan ответ Rupertt (раскрыть)
сегодня в 10:02
В первых числах месяца.
Rupertt
Rupertt
сегодня в 09:57
Если попадаешь в блог Народный обозреватель, когда начисление очков?
alexgurzan
alexgurzan ответ Трезвый повар (раскрыть)
сегодня в 09:43
Добрый день.
Преференций нет, просто статистически от пользователей КП больше подобных комментариев. Если считаете, что комментарий заслуживает быть кандидатом на попадание в статью, можете сами отвечать на него с соответсвующим тегом "Народный_Обозреватель".
Трезвый повар
Трезвый повар ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 09:27
Добрый день. Увидел ваше сообщение и возник вопрос
Зашёл в блог Народный обозреватель и увидел что 90% кто туда попал, участники конкурса прогнозов
У участников конкурса прогнозов есть какие-то преференции для попадания в народный обозреватель или у них уникальное чувство юмора которое только им присуще и позволяет из месяца в месяц попадать в народный обозреватель?
sova147
sova147
сегодня в 09:20
Надо брать сейчас не дожидаясь....
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