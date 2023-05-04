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Стали известны претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ

сегодня, 12:45

РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера прошлого месяца.

В список попали Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Владимир Федотов (ЦСКА) и Михаил Галактионов («Локомотив»).

Лучших игроков, тренеров и голы выбирают эксперты канала «Матч Премьер», легенды Российской Премьер-Лиги и болельщики по итогам трёх голосований.

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Все комментарии
собакин6762
собакин6762
сегодня в 14:59
Да дайте уж Абаскалю на прощание в знак вечной любви Заремы !
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:56
У меня иной рейтинг. Абаскаль и Семак - СМЕШНО, Карпин - ПРОТИВНО. Галактионов - РАНО и НЕ ЗА что. Федотов - самое то и единственное.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 14:39
У него фамилия начинается с первой буквы родного алфавита,разве этого мало???
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 14:39
А в чём цимес??? Давайте ещё в каждом туре выбирать,а потом-в каждом тайме.Конец-делу венец,вот тогда и выбирайте,и,возможно,лучшим станет не победитель турнира в миллиардной финансовой поддержкой и адм.ресурсом,а скромный тренер,сохранивший команду в РПЛ ВОПРЕКИ ВСЕМУ.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:32
1. Карпин В.

2. Федотов В.

3. Главный бухгалтер ПАО "Газпром"
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:29, ред.
Спросили бы у самих претендентов, нужны ли им эти звания. Думаю, они только бы посмеялись.
dok66
dok66
сегодня в 14:28
Двух мнений быть не может . Либо Федотов , либо Карпин . Я - за Федотова .
Аспект
Аспект ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 14:20
Смешно.
Futurista
Futurista
сегодня в 14:18
Семак - бездарь...Карпин - истеричка...Федотов - колхозник...Галактионов хорошо сыграл только с аутсайдерами...остается Абаскаль...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:18, ред.
Стали известны претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ .

Удивительно бывает в таких конкурсах видеть постоянно фамилию главного тренера Зенита Сергея Семака. Учитывая что стоимость игрового потенциала в денежном эквиваленте просто несопоставима с любыми другими клубами, а количество бразильских легионеров скоро превысит весь основной состав петербургской дружины. Но руководство клуба идёт планомерно к русификации бразильцев, выдавая им российские паспорта.

Теперь сравним команду которая занимает вторую строчку турнирной таблицы и увидите колосальный разрыв, начиная от финансовой составляющей где 160 лямов стоимость Зенита и 46 Ростова, притом что команда Карпина в своём составе не имеет ни одного легионера, не говоря уже о латинской торсиде которая есть в распоряжении Семака. Напрашивается один единственный вывод - лучший тренер Валерий Карпин, однозначно !
Александр V
Александр V
сегодня в 14:10
Федотова бы первым поставил. Тянет в призеры команду давно забывшую, что значит побеждать + отличная работа в Сочи. Вторым Карпина. Не на пустое место пришел в Ростов, но -имхо- выше головы, второго места, не прыгнет никогда. Галактионов - первое впечатление неплохое, но окончательные выводы пока делать рано. Богданыч ))) , Зенит с таким составом в РПЛ не выигрывать не может, но еврокубки - facepalm-. А что в этой компании делает Абаскаль непонятно от слова вообще ???
oFANATo
oFANATo
сегодня в 14:10
Однозначно Федотов.....команда идёт без поражений что в чемпионате ....что в кубке.
adekvat
adekvat ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 14:10
Тоже мне тренера, с такими составами. В Оренбург любого из них поставить я бы посмотрел на их талант, Личка где, почему нет в списке.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 14:04
Карпин, либо Галактионов.
m9mv3zfwepcp
m9mv3zfwepcp
сегодня в 14:04
Спартак Абаскаля в апреле выиграл всего два матча, у самой худшей команды лиги Торпедо и матч из одних ошибок с Краснодаром, где тренерской мысли не было от слова совсем.
И три ничьи с Ахматом, Динамо, Ростовом.
А если ещё вспомнить, что Спартак сначала вылетел из пути РПЛ кубка от Урала, а потом вообще вылетели совсем от Акрона.
Абаскаля нельзя назвать худшим есть и похуже, но кто и как мог его номинировать на лучшего тренера месяца просто уму не постижимо.
А если он ещё и выиграет, то это будет не просто деградация РПЛ, это будет позор года.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:01
За каждым тренером, кто-то стоит, которые имеют влияние в РПЛ: будь, это функционер, админресурс, футболист и ещё субъективные факторы. Проголосовал бы против всех, если с натяжкой, то Карпин. Единственный минус, эмоции, которые не красят тренера.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 13:50
Карпин , однозначно. Учитывая какой состав с которым команда занимает вторую строчку в турнирной таблице.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:43
Карпина никто не рассматривает? При таком составе, ещё и при травмированных игроках(Уткин, Полоз, Голенков) идти довольно неплохо по турниру, считаю, дорогого стоит! Ничья с Зенитом, Спартаком, победа над Уралом... Я за Карпина.... Можно еще выделить Федотова, команда очень цельно смотрится, на ходу, практически не проседает ни одна линия. Так же Галактионов впечатлил, очков набрал как и конкуренты, да и из такой ямы команду вытаскивает.... Посмотрим кого "эксперты" выберут.
shlomo
shlomo ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 13:37
За блестящую почти победу в кубке над Акроном....:))))
YVG
YVG
сегодня в 13:05
Абаскалю пора на выход, а его в лучшие тренеры.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:03
Абаскаль тут каким боком?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:51
Только не Семак и не Абаскаль
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