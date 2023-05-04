Стали известны претенденты на звание лучшего тренера апреля в РПЛ .

РПЛ назвала кандидатов на звание лучшего тренера прошлого месяца.
В список попали Сергей Семак («Зенит»), Валерий Карпин («Ростов»), Гильермо Абаскаль («Спартак»), Владимир Федотов (ЦСКА) и Михаил Галактионов («Локомотив»).
Лучших игроков, тренеров и голы выбирают эксперты канала «Матч Премьер», легенды Российской Премьер-Лиги и болельщики по итогам трёх голосований.
Удивительно бывает в таких конкурсах видеть постоянно фамилию главного тренера Зенита Сергея Семака. Учитывая что стоимость игрового потенциала в денежном эквиваленте просто несопоставима с любыми другими клубами, а количество бразильских легионеров скоро превысит весь основной состав петербургской дружины. Но руководство клуба идёт планомерно к русификации бразильцев, выдавая им российские паспорта.
Теперь сравним команду которая занимает вторую строчку турнирной таблицы и увидите колосальный разрыв, начиная от финансовой составляющей где 160 лямов стоимость Зенита и 46 Ростова, притом что команда Карпина в своём составе не имеет ни одного легионера, не говоря уже о латинской торсиде которая есть в распоряжении Семака. Напрашивается один единственный вывод - лучший тренер Валерий Карпин, однозначно !
Удивительно бывает в таких конкурсах видеть постоянно фамилию главного тренера Зенита Сергея Семака. Учитывая что стоимость игрового потенциала в денежном эквиваленте просто несопоставима с любыми другими клубами, а количество бразильских легионеров скоро превысит весь основной состав петербургской дружины. Но руководство клуба идёт планомерно к русификации бразильцев, выдавая им российские паспорта.
Теперь сравним команду которая занимает вторую строчку турнирной таблицы и увидите колосальный разрыв, начиная от финансовой составляющей где 160 лямов стоимость Зенита и 46 Ростова, притом что команда Карпина в своём составе не имеет ни одного легионера, не говоря уже о латинской торсиде которая есть в распоряжении Семака. Напрашивается один единственный вывод - лучший тренер Валерий Карпин, однозначно !