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Адамс и Чех вошли в Зал славы Английской Премьер-Лиги

сегодня, 17:40

Экс-голкипер «Челси» и «Арсенала» Петр Чех, а также бывший защитник «канониров» Тони Адамс стали членами Зала славы Английской Премьер-Лиги.

Чех провел 443 матча за «Челси» и «Арсенал», в 202 матчах он не пропустил. В составе «синих» Чех по четыре раза выигрывал чемпионат Англии и Кубок. Помимо этого, он трижды брал Кубок Лиги и дважды Суперкубок. Футболист также выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. В составе «Арсенала» голкипер брал Кубок Англии и два раза Суперкубок.

Адамс четыре раза брал титул чемпиона Англии, трижды брал Кубок и Суперкубок страны, дважды – Кубок Лиги. В сезоне-1993/94 он выиграл Кубок обладателей кубков.

Ранее аналогичного признания удостоился бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
s32b68bvk2my
s32b68bvk2my
сегодня в 18:19
Ну, всё только открыли и сразу вал.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 18:19
Оба достойные и вратарь ,и защитник
Гость
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