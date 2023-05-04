Фердинанд, Чех и Адамс – новые герои «Зала славы» Английской Премьер-Лиги

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вчера, 09:18

Познакомьтесь со всей компанией легенд.

«Зал славы»

Чтобы поддерживать статус одной из самых важных и значимых футбольных лиг на планете, АПЛ был необходим такой атрибут как «Зал славы». Это имеет и маркетинговое значение, и спортивное: позволяет напомнить о легендарных футболистах, которые делали историю турнира. Формирование «Зала славы» Английской Премьер-Лиги началось не так давно, но он уже включает в себя более двух десятков имен.

«Набор» в «Зал славы» начался в 2021 году. Тогда в этот статусный клуб вошли Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Тьерри Анри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Алан Ширер. В 2022 году тоже добавили восьмерых футболистов: Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсана Компани, Уэйна Руни, Петера Шмейхеля, Пола Скоулза, Патрика Виейра и Иана Райта.

Чтобы иметь право быть включенным в «Зал славы», футболист должен завершить карьеру по состоянию на начало года включения. Проводится онлайн-голосование болельщиков, также учитывается мнение экспертного совета. Герой должен добиться исключительных успехов и внести значительный вклад в развитие Премьер-Лиги с момента ее создания в 1992 году. Это высшая индивидуальная награда, присуждаемая АПЛ . И при ее распределении учитывается только карьера в лиге.

В 2023 году в «Зал славы» вошли уже пять человек. В марте произошел уникальный случай. Впервые в список попали не футболисты, а тренеры. Легко догадаться, кто стали первопроходцами. Это Алекс Фергюсон и Арсен Венгер – пожалуй, самые знаменитые символы тренерской работы в истории АПЛ .

И вот теперь к ним добавились еще три имени: Тони Адамс, Рио Фердинанд и Петр Чех. Конкуренция у них была серьезной. При определении героев для включения в «Зал славы» сначала формируется шорт-лист. Среди его участников и идет выбор. Помимо трех уже названных выше игроков в шорт-лист 2023 года входили: Эшли Коул, Гари Невилл, Сол Кэмпбелл, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн, Майкл Каррик, Лес Фердинанд, Джон Терри, Яя Туре, Энди Коул, Робби Фаулер и Неманья Видич.

Мистер «Арсенал»

Тони Адамс один из величайших центральных защитников в истории Премьер-Лиги. Он был одной из главных звезд турнира на протяжении первых десяти лет его существования, пока не завершил карьеру в 2002 году. В составе «Арсенала» Адамс дебютировал в 1983 году, почти за десять лет до создания соревнования. Его насыщенная карьера длилась тридцать лет. И до того, как сформировалась АПЛ , он уже успел дважды выиграть чемпионат Англии.

После появления Премьер-Лиги Адамс «капитанил» в «Арсенале» на протяжении первых десяти лет турнира, сыграв за это время 255 матчей, в том числе 115 – «сухих». В 48,5% матчей, где Адамс проводил на поле все 90 минут, его команда не пропускала. Это рекордная доля среди футболистов, которые провели 200 и более полных матчей.

Известный как Мистер «Арсенал», Тони Адамс стал легендой клуба во всех смыслах этого слова и помог «канонирам» завоевать их первый титул в Премьер-Лиге. Это случилось в сезоне-1997/98. Он был среди тех, кто закрепил триумф «Арсенала», когда забил памятный гол на 89-й минуте матча против «Эвертона» в мае 1998 года, тогда «канониры» победили со счетом 4:0. В том сезоне команда Арсена Венгера выиграла и Кубок Англии. Это достижение было повторено также в последнем сезоне Адамса – 2001/02.

Адамс остается единственным игроком «Арсенала», который выигрывал высший дивизион чемпионата Англии в трех разных десятилетиях. Значимость бывшего капитана подчеркивается тем, что его статуя размещена около стадиона «Эмирейтс».

Интересно, что Адамс стал седьмым бывшим «канониром», который был введен в «Зал славы» АПЛ . Сейчас уже 56-летний экс-защитник очень рад такой компании:

Мне нравилось быть футболистом, и я очень люблю «Арсенал». Каждый раз, когда я надевал его форму, чувствовал гордость. Она навсегда заняла особое место в моем сердце. Я провел в «Арсенале» существенную часть своей жизни. И наслаждался тем, что стал частью нескольких поколений в клубе. У меня есть бесчисленное множество прекрасных воспоминаний о том времени. Очень рад оказаться в «Зале славы» Премьер-Лиги. Для меня большая честь получить такое признание в результате голосования болельщиков, которые и делают игру такой, какая она есть. Здесь я в хорошей компании. Счастлив, что рядом есть такие имена.

Вратарь-рекордсмен

Другим достойным кандидатом, вошедшим в «Зал славы», стал Чех, выступавший в Премьер-Лиге за «Челси» и «Арсенал». Это один из величайших вратарей в истории АПЛ . Еще держится его рекорд по количеству сухих матчей – 202 игры. Всего же в лиге на его счету 443 матча (333 за «Челси» и 110 за «Арсенал»).

Он стал единственным голкипером, который в двух разных командах признавался лучшим вратарем АПЛ . Всего у него таких приза четыре. И четыре чемпионских титула. Только один страж ворот чаще выигрывал Премьер-Лигу – это Петер Шмейхель с его пятью титулами.

В «Челси» Чех стал звездой сразу после перехода из «Ренна» в 2004 году. В дебютном сезоне он провел 24 сухих матча и пропустил всего 15 голов. Это рекорд для дебютанта. И сразу же взял чемпионство с «синими». В 2015 году Чех перешел в «Арсенал», где и завершил карьеру четыре года спустя.

Когда я был ребенком, росшим в Чехословакии, игра в Англии казалась невообразимой мечтой. Надеюсь, что меня будут знать как человека, который проявил усердие, целеустремленность, чтобы сделать Премьер-Лигу лучше. Отличный сэйв – то же самое, что и забитый гол. Я горжусь своим рекордом. Но я был еще более счастлив, когда мои сухие матчи приносили победы, очки и титулы команде. Когда я быстрее остальных вратарей добрался до сотни сухих матчей, подумал, что это хорошее достижение, но сразу задался вопросом, смогу ли достичь 150 матчей. А потом – 200. Это достижение не только вратарское. В нем участвует вся команда. Когда твои товарищи бросаются под удары, это облегчает задачу. Для меня большая честь попасть в «Зал славы» лучшей лиги мира. Это особое признание. Горжусь тем, что фанаты выбрали меня.

Защитник с шестью титулами

Никого не удивил выбор Рио Фердинанда в «Зал славы». Это один из знаковых защитников в истории АПЛ . Он выиграл шесть чемпионских титулов, проведя в лиге 504 матча. Известен, конечно, в первую очередь по играм за «Манчестер Юнайтед», но также отметился в КПР , «Лидсе» и «Вест Хэме».

Именно в «Вест Хэме» Фердинанд дебютировал в 17 лет. Он стал самым дорогим защитником в мире, когда перешел в «Лидс» в 2000 году за 18 миллионов фунтов. А два года спустя он побил собственный рекорд, перейдя уже в МЮ за 30 миллионов фунтов.

Фердинанд стал ключевым винтиком легендарной команды Фергюсона, помог МЮ выиграть три чемпионства подряд с 2006 по 2009 год. Из 504 матчей в АПЛ в 189 его команды не пропускали. По этому показателю в турнире он уступает только Джону Терри и Джейми Каррагеру. После выдающейся 12-летней карьеры на «Олд Траффорд» Фердинанд отправился в 2014 году в КПР , где завершил карьеру.