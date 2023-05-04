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Фердинанд, Чех и Адамс – новые герои «Зала славы» Английской Премьер-Лиги

вчера, 09:18
Чех Петр

Познакомьтесь со всей компанией легенд.

«Зал славы»

Чтобы поддерживать статус одной из самых важных и значимых футбольных лиг на планете, АПЛ был необходим такой атрибут как «Зал славы». Это имеет и маркетинговое значение, и спортивное: позволяет напомнить о легендарных футболистах, которые делали историю турнира. Формирование «Зала славы» Английской Премьер-Лиги началось не так давно, но он уже включает в себя более двух десятков имен.

«Набор» в «Зал славы» начался в 2021 году. Тогда в этот статусный клуб вошли Дэвид Бекхэм, Деннис Бергкамп, Эрик Кантона, Тьерри Анри, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Стивен Джеррард и Алан Ширер. В 2022 году тоже добавили восьмерых футболистов: Серхио Агуэро, Дидье Дрогба, Венсана Компани, Уэйна Руни, Петера Шмейхеля, Пола Скоулза, Патрика Виейра и Иана Райта.

Чтобы иметь право быть включенным в «Зал славы», футболист должен завершить карьеру по состоянию на начало года включения. Проводится онлайн-голосование болельщиков, также учитывается мнение экспертного совета. Герой должен добиться исключительных успехов и внести значительный вклад в развитие Премьер-Лиги с момента ее создания в 1992 году. Это высшая индивидуальная награда, присуждаемая АПЛ. И при ее распределении учитывается только карьера в лиге.

В 2023 году в «Зал славы» вошли уже пять человек. В марте произошел уникальный случай. Впервые в список попали не футболисты, а тренеры. Легко догадаться, кто стали первопроходцами. Это Алекс Фергюсон и Арсен Венгер – пожалуй, самые знаменитые символы тренерской работы в истории АПЛ.

И вот теперь к ним добавились еще три имени: Тони Адамс, Рио Фердинанд и Петр Чех. Конкуренция у них была серьезной. При определении героев для включения в «Зал славы» сначала формируется шорт-лист. Среди его участников и идет выбор. Помимо трех уже названных выше игроков в шорт-лист 2023 года входили: Эшли Коул, Гари Невилл, Сол Кэмпбелл, Джермейн Дефо, Майкл Оуэн, Майкл Каррик, Лес Фердинанд, Джон Терри, Яя Туре, Энди Коул, Робби Фаулер и Неманья Видич.

Мистер «Арсенал»

Тони Адамс один из величайших центральных защитников в истории Премьер-Лиги. Он был одной из главных звезд турнира на протяжении первых десяти лет его существования, пока не завершил карьеру в 2002 году. В составе «Арсенала» Адамс дебютировал в 1983 году, почти за десять лет до создания соревнования. Его насыщенная карьера длилась тридцать лет. И до того, как сформировалась АПЛ, он уже успел дважды выиграть чемпионат Англии.

После появления Премьер-Лиги Адамс «капитанил» в «Арсенале» на протяжении первых десяти лет турнира, сыграв за это время 255 матчей, в том числе 115 – «сухих». В 48,5% матчей, где Адамс проводил на поле все 90 минут, его команда не пропускала. Это рекордная доля среди футболистов, которые провели 200 и более полных матчей.

Известный как Мистер «Арсенал», Тони Адамс стал легендой клуба во всех смыслах этого слова и помог «канонирам» завоевать их первый титул в Премьер-Лиге. Это случилось в сезоне-1997/98. Он был среди тех, кто закрепил триумф «Арсенала», когда забил памятный гол на 89-й минуте матча против «Эвертона» в мае 1998 года, тогда «канониры» победили со счетом 4:0. В том сезоне команда Арсена Венгера выиграла и Кубок Англии. Это достижение было повторено также в последнем сезоне Адамса – 2001/02.

Адамс остается единственным игроком «Арсенала», который выигрывал высший дивизион чемпионата Англии в трех разных десятилетиях. Значимость бывшего капитана подчеркивается тем, что его статуя размещена около стадиона «Эмирейтс».

Интересно, что Адамс стал седьмым бывшим «канониром», который был введен в «Зал славы» АПЛ. Сейчас уже 56-летний экс-защитник очень рад такой компании:

Мне нравилось быть футболистом, и я очень люблю «Арсенал». Каждый раз, когда я надевал его форму, чувствовал гордость. Она навсегда заняла особое место в моем сердце. Я провел в «Арсенале» существенную часть своей жизни. И наслаждался тем, что стал частью нескольких поколений в клубе. У меня есть бесчисленное множество прекрасных воспоминаний о том времени. Очень рад оказаться в «Зале славы» Премьер-Лиги. Для меня большая честь получить такое признание в результате голосования болельщиков, которые и делают игру такой, какая она есть. Здесь я в хорошей компании. Счастлив, что рядом есть такие имена.

Вратарь-рекордсмен

Другим достойным кандидатом, вошедшим в «Зал славы», стал Чех, выступавший в Премьер-Лиге за «Челси» и «Арсенал». Это один из величайших вратарей в истории АПЛ. Еще держится его рекорд по количеству сухих матчей – 202 игры. Всего же в лиге на его счету 443 матча (333 за «Челси» и 110 за «Арсенал»).

Он стал единственным голкипером, который в двух разных командах признавался лучшим вратарем АПЛ. Всего у него таких приза четыре. И четыре чемпионских титула. Только один страж ворот чаще выигрывал Премьер-Лигу – это Петер Шмейхель с его пятью титулами.

В «Челси» Чех стал звездой сразу после перехода из «Ренна» в 2004 году. В дебютном сезоне он провел 24 сухих матча и пропустил всего 15 голов. Это рекорд для дебютанта. И сразу же взял чемпионство с «синими». В 2015 году Чех перешел в «Арсенал», где и завершил карьеру четыре года спустя.

Когда я был ребенком, росшим в Чехословакии, игра в Англии казалась невообразимой мечтой. Надеюсь, что меня будут знать как человека, который проявил усердие, целеустремленность, чтобы сделать Премьер-Лигу лучше. Отличный сэйв – то же самое, что и забитый гол. Я горжусь своим рекордом. Но я был еще более счастлив, когда мои сухие матчи приносили победы, очки и титулы команде. Когда я быстрее остальных вратарей добрался до сотни сухих матчей, подумал, что это хорошее достижение, но сразу задался вопросом, смогу ли достичь 150 матчей. А потом – 200. Это достижение не только вратарское. В нем участвует вся команда. Когда твои товарищи бросаются под удары, это облегчает задачу. Для меня большая честь попасть в «Зал славы» лучшей лиги мира. Это особое признание. Горжусь тем, что фанаты выбрали меня.

Защитник с шестью титулами

Никого не удивил выбор Рио Фердинанда в «Зал славы». Это один из знаковых защитников в истории АПЛ. Он выиграл шесть чемпионских титулов, проведя в лиге 504 матча. Известен, конечно, в первую очередь по играм за «Манчестер Юнайтед», но также отметился в КПР, «Лидсе» и «Вест Хэме».

Именно в «Вест Хэме» Фердинанд дебютировал в 17 лет. Он стал самым дорогим защитником в мире, когда перешел в «Лидс» в 2000 году за 18 миллионов фунтов. А два года спустя он побил собственный рекорд, перейдя уже в МЮ за 30 миллионов фунтов.

Фердинанд стал ключевым винтиком легендарной команды Фергюсона, помог МЮ выиграть три чемпионства подряд с 2006 по 2009 год. Из 504 матчей в АПЛ в 189 его команды не пропускали. По этому показателю в турнире он уступает только Джону Терри и Джейми Каррагеру. После выдающейся 12-летней карьеры на «Олд Траффорд» Фердинанд отправился в 2014 году в КПР, где завершил карьеру.

Как защитник я не привык получать индивидуальное признание. Мы оставляем это полузащитникам и нападающим. Когда ты начинаешь карьеру, не думаешь о том, чего в итоге добьешься. Я помню все эти долгие поездки на электричках и в метро, все тренировки, чистку бутс, стирку формы. Могу согласиться с тем, что моя манера игры отличалась от того, что в то время ждали от центрального защитника. Но посмотрите, как они играют сейчас. Это стало нормой для молодых ребят. Я бы сыграл сейчас с ними. Попадание в «Зал славы» — это вершина признания. Это возможность подвести черту и сказать, что ты осуществил мечту. Премьер-Лига – это нечто особенное, и я до сих пор не могу поверить в то, что сделал.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:31
Того же, чего и Сити. выиграл только внутренние чемпы. поэтому рано радоваться.
Elliada
Elliada ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 17:53
Деньги не решают. Что добился ПСЖ?
Elliada
Elliada ответ andrewheat (раскрыть)
вчера в 17:52
Я не сказал, что Гвардиола добился большего, чем САФ. Я сказал, что Пеп добился того, чего не добился САФ. А именно: Гвардиола выиграл 5 из 6 розыгрышей АПЛ. Естественно, если Гвардиола проведет столько времени в АПЛ сколько САФ, он побьет все его рекорды. Но уже сейчас за 7 лет работы он вписал себя в историю АПЛ.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:34
Сравнивать Пепа с САФом кощунственно. Тебе очень грамотно ответил предыдущий комментатор. Тут не добавить ничего.. Не забывай, сколько денег тратит Пеп на трансферы и сколько денег тратил САФ. Один сам выращивал игроков и делал точечные усиления, второй собирает лучших по миру, а шейхи спонсируют. Да, Пеп не самый плохой тренер, но с набором самых крутых игроков он не может выиграть ЛЧ. За что его попросили из Баварии. И попросят из Сити, если в этом сезоне не будет победы. Самый лучший нап мира сейчас у него. Как по мне, Мбаппе и рядом не стоит с Холандом.
andrewheat
andrewheat ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:03
Сэр Алекс на протяжении долгих лет работы в МЮ по меньшей мере дважды пересобирал команду. Первый раз - в середине 90-х, когда, в частности, ушли Хьюз, Инс, Канчельскис, закончил Кантона, и были введены в первую команды Бекхэм, Скоулз, Невиллы, Батт. Пика эта команда достигла в год завоевания требла. Второй раз - в середине 00-х (уход Шмейхела и долгая неопределённость на посту №1, уход Бекхема, приход Роналду, Каррика, Видича). Пиковым периодом этой команды стал конец 00-х. То есть каждая пересборка приводила к созданию мощной команды уровня финала ЛЧ (два из них, как мы знаем, были выиграны). При этом нужно учесть, что суперзвёзд во всех версиях манкунианцев при САФе практически не было, команда держалась просто крутыми игроками мирового уровня. И даже в годы спадов МЮ брал внутренние трофеи. При всём уважении к Пепу, на данном этапе не могу поставить его достижения в один ряд с тем, что проделывал в МЮ сэра Алекс.
Elliada
Elliada
вчера в 10:33
Когда Гвардиола покинет АПЛ, его тоже введут в Зал славы. Пеп добился того, чего не добился даже сэр Алекс. При том, что всего 7 лет находится в Англии.
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