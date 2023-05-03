Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБолельщики, фанаты, билетыАнглия. Премьер-Лига 2022/2023

Болельщики считают, что Джака тонко подшутил над «Тоттенхэмом»

вчера, 21:24
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)3 : 1Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сразу после матча АПЛ против «Челси» (3:1) дал интервью Sky Sports.

Болельщиков «канониров» привлекли не слова игрока, а куртка, которая была на нем во время этого диалога. Футболист надел не свою часть экипировки, а специалиста первой команды «канониров» по питанию Тома Гисона-Брауна — это было видно по инициалам TGB на одежде.

Болельщики «Арсенала» в шутку предположили, что Джака таким образом подшутил над принципиальным соперником клуба «Тоттенхэмом». Фанаты «пушкарей» восприняли эти инициалы как аббревиатуру фразы Tottenham Get Battered («Тоттенхэм» избили).

Болельщики считают, что Джака тонко подшутил над «Тоттенхэмом»

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПСЖ сделал заявление в связи с оскорблениями во время акции фанатов клуба
Сегодня, 10:56
Фанаты ПСЖ устроили акцию протеста перед штаб-квартирой ПСЖ и домом Неймара
Сегодня, 09:53
ОфициальноПравительство упростило получение Fan ID для детей, инвалидов и пенсионеров
Вчера, 10:20
Болельщики «Арсенала» исполнили ироничную кричалку в честь Лэмпарда
Вчера, 00:17
Зрители матча женского чемпионата Англии получат бесплатные хот-доги
02 мая
Артета попросил болельщиков «Арсенала» с уважением отнестись к Обамеянгу
02 мая
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 23:33
Болельщики вполне возможно что так и считают, поэтому об этом так в шутку говорят.
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:58
Фантазия у каждого своя....кому как выгодно,так и пишут ну или читают
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 