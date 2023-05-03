Болельщики считают, что Джака тонко подшутил над «Тоттенхэмом»

1683138264

вчера, 21:24

Полузащитник «Арсенала» сразу после матча АПЛ против «Челси» (3:1) дал интервью Sky Sports.

Болельщиков «канониров» привлекли не слова игрока, а куртка, которая была на нем во время этого диалога. Футболист надел не свою часть экипировки, а специалиста первой команды «канониров» по питанию Тома Гисона-Брауна — это было видно по инициалам TGB на одежде.

Болельщики «Арсенала» в шутку предположили, что Джака таким образом подшутил над принципиальным соперником клуба «Тоттенхэмом». Фанаты «пушкарей» восприняли эти инициалы как аббревиатуру фразы Tottenham Get Battered («Тоттенхэм» избили).