«Бери» вернётся в систему лиг Англии

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сегодня, 09:41

Английский «Бери» возобновит выступления со следующего сезона.

Команда будет играть в 9-м дивизионе (North West Counties League Premier Division), таково решение болельщиков, которые ранее выкупили клуб. Правительственный фонд выделит клубу 300 тысяч фунтов стерлингов, ранее 700 тысяч были направлены на улучшение домашнего стадиона команды «Гигг Лэйн».

Совет Бери также направит клубу помощь в размере 450 тысяч в целях превращения клуба в один из местных общественных центров.

«Бери» брал Кубок Англии в 1900 и 1903 году, а также доходил до полуфинала Кубка Лиги в 1963 году. Несколько лет назад клуб начал испытывать серьезные финансовые проблемы и был исключен из системы лиг Англии.