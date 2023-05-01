В «Шиннике» рассказали о ситуации с игроком, которого отстранил Евсеев

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался о возможности возвращения полузащитника Александра Галимова в состав.
Ранее футболиста после матча 28-го тура Первой лиги с «Аланией» (0:1) назвал разгильдяем экс-наставник клуба Вадим Евсеев, заявив, что в команде его больше не будет.
Есть ли шанс, что Галимов вернётся в состав? Это вопрос к Дмитрию Воецкому. Если он посчитает нужным. Мы Галимова никуда не отстраняли. Если Воецкий решит, что Галимова нужно привлекать к ближайшим матчам, значит, он будет играть.