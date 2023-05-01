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В «Шиннике» рассказали о ситуации с игроком, которого отстранил Евсеев

вчера, 18:57

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков высказался о возможности возвращения полузащитника Александра Галимова в состав.

Ранее футболиста после матча 28-го тура Первой лиги с «Аланией» (0:1) назвал разгильдяем экс-наставник клуба Вадим Евсеев, заявив, что в команде его больше не будет.

Есть ли шанс, что Галимов вернётся в состав? Это вопрос к Дмитрию Воецкому. Если он посчитает нужным. Мы Галимова никуда не отстраняли. Если Воецкий решит, что Галимова нужно привлекать к ближайшим матчам, значит, он будет играть.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:17
Сейчас, насколько известно, отстранен Евсеев...)
Gahi
Gahi
вчера в 20:27
В каждой команде должна быть субординация между тренером и футболистами. И обе стороны должны нести ответственность за свои слова и действие, но если нарушается данная грань, то в большинстве случаях это приводит соответственно к конфликтам. Что бы избежать данных коллизий нужно пресекать возможные ситуации на корню, в этом и есть работа тренера чтобы быстра найти нужное решение. А если этого невозможно сделать, то придётся расстаться с одним из тех кто не может найти выход из такой ситуации. Удачи и взаимопонимания всем.
112910415
112910415
вчера в 19:28
сурово, ничего не скажешь
Сп62
Сп62
вчера в 19:18
Гогниев пол команды разогнал. И что?
YVG
YVG
вчера в 19:16
Гнать таких нужно навсегда.
shlomo
shlomo
вчера в 19:08
Просто так никого не отстраняют... значит заслужил...
ДСА
ДСА
вчера в 19:00
Если тренер отстранил игрока, значит были веские причины.
Гость
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