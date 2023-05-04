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Гальтье рассчитывает на Месси в последних матчах сезона

вчера, 16:59

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье ожидает возвращения нападающего Лионеля Месси к последним матчам сезона, сообщает RMC Sport.

Ранее клуб отстранил футболиста от работы с командой на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию после матча прошлого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3).

Отмечается, что специалист встретится с игроком и обсудит с ним ситуацию. По информации, клуб хочет, чтобы форвард принял участие в оставшихся играх. Французские СМИ утверждают, что аргентинец не в восторге от этой идеи, так как намерен найти новый вариант продолжения карьеры.

Парижанам в чемпионате Франции осталось провести встречи с «Осером», «Страсбуром» и «Клермоном».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:58
Обнаглел товарищ!
Gahi
Gahi
вчера в 19:19
Удивительные события происходят в ПСЖ на финишной прямой чемпионата Франции. Очень сильное давление идёт со стороны болельщиков команды на ведущих футболистов и особенно на Лионеля Месси. Последняя игра 30 апреля у себя дома ПСЖ умудрился проиграть Лорьяну команде которая находиться в середине турнирной таблицы со счётом 1-3. Со стороны фанатов в адрес Месси неслись оскорбление и угрозы, но тем неимением Лионель доиграл этот матч до конца а команда проиграла. Естественно что после такого результата страсти ещё больше накалились между сторонами, Месси в спешном порядке уехал в Саудовскую Аравию после чего последовали штрафные санкции со стороны клуба. И теперь даже взяты под охрану база клуба и дома ряда футболистов от ярых фанатов клуба чтобы вовремя присечь разного рода провокаций. Как после всего этого может Месси играть в такой (доброжелательной атмосфере) чтобы помочь клубу не упустить трофей в оставшихся матчах? Понятно что есть контракт и его безусловно нужно выполнять и как поступит в этой ситуации сам Месси, а вернее как будет играть, сложно сказать. Удачи.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 18:18, ред.
Отстранили и не зачем теперь звать. . Подняли скандал в стране, где и так сидят многие на пороховой бочке. Приедет устроят показательную порку. Усадят на скамейку и покажут на весь мир на радость павлину.
Поэтому Месси эта идея на кер не нужна.
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 17:34
Вроде бы ещё 5 игр.
Elliada
Elliada
вчера в 17:23
Конечно, он рассчитывает на Месси. Без Месси ПСЖ проигрывал больше, чем с ним в составе. Достаточно вспомнить, как выступал ПСЖ после ЧМ. Месси может послать ПСЖ куда подальше, но, думаю, всё же согласится. Всё-таки, на кону трофей, который позволит Месси сравнятся с Дани Алвесом по количеству трофеев. Вишенкой на торте станет забитый гол, который позволит Месси стать лучшим бомбардиром в истории топ-5 чемпионатов. Сейчас у Месси и Роналду по 495 голов забитых в топ-5 чемпионатах.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 17:18
На фиг это Месси? Лучше взять бесплатный отпуск и спокойно устроить будущее. И без него доиграют.
Rupertt
Rupertt
вчера в 17:11, ред.
Думаю его не стоит ждать, не нужно сейчас на него рассчитывать, матчи не слишком важные остались и так справятся. У него сейчас более важные дела, чем доигрывать матчи с ненавидящими его болельщиками. Лучше контракт подписать на 400 млн в год, вот это правильно. Месси наверно передергивает, когда кто-то упоминает клуб ПСЖ, одни негативные эмоции и воспоминания.
ДСА
ДСА
вчера в 17:04
На фиг этот Месси, сезон и без него можно доиграть.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:04
Как в песне : "Надейся и жди вся жизнь впереди")
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