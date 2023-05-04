Гальтье рассчитывает на Месси в последних матчах сезона

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье ожидает возвращения нападающего Лионеля Месси к последним матчам сезона, сообщает RMC Sport.
Ранее клуб отстранил футболиста от работы с командой на две недели в связи с несогласованной поездкой в Саудовскую Аравию после матча прошлого тура Лиги 1 с «Лорьяном» (1:3).
Отмечается, что специалист встретится с игроком и обсудит с ним ситуацию. По информации, клуб хочет, чтобы форвард принял участие в оставшихся играх. Французские СМИ утверждают, что аргентинец не в восторге от этой идеи, так как намерен найти новый вариант продолжения карьеры.
Парижанам в чемпионате Франции осталось провести встречи с «Осером», «Страсбуром» и «Клермоном».