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«Барселона» хочет продать Феррана Торреса. Игрок не намерен покидать клуб

сегодня, 14:58

«Барселона» намерена расстаться с нападающим Ферраном Торресом.

По данным источника, каталонский клуб рассчитывает продать игрока этим летом. Официально футболисту ещё не сообщили об этом намерении, однако «сине-гранатовые» сделают это после победы в Ла Лиге.

Торрес не хочет уходить из «Барселоны», однако руководство попытается объяснить ему сложившуюся ситуацию, чтобы убедить игрока найти себе новый клуб.

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Все комментарии
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
сегодня в 17:09
Лысый шарлатан грамотно сплавил дерево за 50 мультов. Сейчас максимум за 30 смогут скинуть. Можно в аренду в условный Бетис или даже Атлетико
gt5eq5fcanxw
gt5eq5fcanxw
сегодня в 16:09, ред.
Не знаю правдива эта информация или нет, в футбольном мире могут через час написать, что Торрес хочет уйти, но его не отпускает Барса.

Но я сейчас не об этом. Действительно в Барсе в последние годы твориться просто дичь какая-то. То они бегают и собирают всё что плохо лежит, а потом не знают как избавиться от всего лишнего, у них завален весь дом, тем самым нет места для других.

Понравилось то, что руководство Барсы будет объяснять игроку, что ему лучше искать новый клуб.

Торрес должен в ответ сделать им ответный шаг. Он ищет команду, его отпускают бесплатно, плюс ещё большая компенсация за разрыв контракта, который его уговорила Барса подписать аж до 2027 года.

Если Барса согласится, то думаю он быстро найдёт себе команду, а так пусть сами ищут, а он будет выбирать.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:34
Вся пресса знает, что с Ферраром хотят расстаться а сам он знать не знает...)
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