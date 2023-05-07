«Барселона» хочет продать Феррана Торреса. Игрок не намерен покидать клуб

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сегодня, 14:58

«Барселона» намерена расстаться с нападающим .

По данным источника, каталонский клуб рассчитывает продать игрока этим летом. Официально футболисту ещё не сообщили об этом намерении, однако «сине-гранатовые» сделают это после победы в Ла Лиге.

Торрес не хочет уходить из «Барселоны», однако руководство попытается объяснить ему сложившуюся ситуацию, чтобы убедить игрока найти себе новый клуб.