Беллингем отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Реал»

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сегодня, 16:17

Полузащитник хочет перейти из «Боруссии» Дортмунд в «Реал».

Ради этого он отказался от варианта с «Манчестер Сити», который с финансовой точки зрения более выгоден. «Горожане» предлагали игроку контракт на 6 лет с зарплатой 15 миллионов евро в год чистыми.

Англичанин решил последовать примеру ряда других футболистов, которые не ставили дополнительных условий и пополнили состав «сливочных».