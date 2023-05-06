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Беллингем отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Реал»

сегодня, 16:17

Полузащитник Джуд Беллингем хочет перейти из «Боруссии» Дортмунд в «Реал».

Ради этого он отказался от варианта с «Манчестер Сити», который с финансовой точки зрения более выгоден. «Горожане» предлагали игроку контракт на 6 лет с зарплатой 15 миллионов евро в год чистыми.

Англичанин решил последовать примеру ряда других футболистов, которые не ставили дополнительных условий и пополнили состав «сливочных».

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 20:59
А вот мбапе выбрал деньги и почувствовал тень холанда
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
сегодня в 20:06
Ну и дурак, сейчас МС более перспективный.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:50
Правильно. Кто не захотел бы играть за лучший клуб в истории футбола?
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 18:46
На кой он вообще был нужен в Сити?
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 18:01
Там треска норвежская воздух портит - вот Джуд и передумал…
Rupertt
Rupertt
сегодня в 17:54
Просто не захотел играть под руководством Гвардиолы, может он ему не нравиться, а Карло добрый дед.
BDA8181
BDA8181
сегодня в 17:20
Да лучше бы в АПЛ , чем кордебалет лигу .
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 16:50
Понимает что с мешком ничего не светит в плане трофеев и развития
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 16:33, ред.
Интересный игрок на фоне Бундес Лиги.
Покупателям придется выложить огромные, и возможно рекордные деньги за 19 летнего юнца, главное, чтобы хоть заиграл норм и не повторил пути других игроков из Дортмунда в других клубах при смене страны.
simon_3d
simon_3d
сегодня в 16:33
Думаю не заиграет ни в Реале, ни в Сити, довольно переоцененный игрок
Варвар7
Варвар7
сегодня в 16:32
Значит у Джуда "душа лежит" ближе к Реалу.
Ironigor
Ironigor ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 16:32
Благодарю вас. ✊️
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 16:31
Произвели откат ставок на этот матч которые Вы сделали.
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