Беллингем отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Реал»

Полузащитник Джуд Беллингем хочет перейти из «Боруссии» Дортмунд в «Реал».
Ради этого он отказался от варианта с «Манчестер Сити», который с финансовой точки зрения более выгоден. «Горожане» предлагали игроку контракт на 6 лет с зарплатой 15 миллионов евро в год чистыми.
Англичанин решил последовать примеру ряда других футболистов, которые не ставили дополнительных условий и пополнили состав «сливочных».
Покупателям придется выложить огромные, и возможно рекордные деньги за 19 летнего юнца, главное, чтобы хоть заиграл норм и не повторил пути других игроков из Дортмунда в других клубах при смене страны.
Покупателям придется выложить огромные, и возможно рекордные деньги за 19 летнего юнца, главное, чтобы хоть заиграл норм и не повторил пути других игроков из Дортмунда в других клубах при смене страны.