Трансферное спасение «Баварии». Нужно 100 млн евро на нового Левандовского

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06 мая 2023, 19:41

Немцы признают проблему, но жадничают.

В октябре «Бавария» опубликовала финансовые результаты за сезон 2021/22. Прибыль в 12,9 миллиона евро может показаться скромной, но «Ювентус», ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» неизменно теряли, причем огромные деньги. А «Реалу» было сложно выходить в ноль, повторяя финансовые показатели «Баварии». Вот только у немецкого клуба нет долгов, как у многих грандов.

Разговоры, будто у мюнхенцев нет денег на нападающего – классические пустые жалобы Кана на жизнь. У немцев уже крутой состав. Но могут признать ошибкой трансфер Мане. И точно ищут форварда, хотя руководители «Баварии» отмечали, что «девяток» класса Левандовского мало, а Холанд к ним не поехал. Но без центрального нападающего следующий сезон потеряет смысл. Значит, надо искать.

Виктор Осимхен («Наполи», 24 года)

Чемпион Италии не спешит. Выберет лучший из вариантов. Позовут в МЮ , ПСЖ и «Баварию». Немцы настаивают, что не готовы платить свыше 100 млн евро в надежде сбить цену. Но если за защитника выдавали 80 млн евро, причем с Люка Эрнандесом могут расстаться летом – вот и деньги, то Виктор точно в поле зрения Тухеля. Осимхен классный нападающий, молодой и результативный. Он не хуже Левандовского на момент, когда Роберт переезжал в Мюнхен из Дортмунда. Хотя между ними есть разница. На прощание поляк вывел «Боруссию» Д в финал Лиги чемпионов, забив четыре гола «Реалу». Осимхен не выбил «Милан». Ему нужно больше матчей в главном еврокубке, чтобы окончательно освоиться. Возможно, в красной футболке «Баварии».

Рандаль Коло Муани («Айнтрахт», 24 года)

Важно не судить парня по решающему промаху в карьере в финале чемпионата мира против Аргентины. Сэйв Мартинеса привел Месси к победе. А Коло Муани может зайти в ПСЖ , где его ждет Мбаппе. Еще футболист «Айнтрахта» заинтересовал «Баварию». Вот только вряд ли «орлы» запросят меньше, чем «Наполи» за Осимхена. Также важно, что если Виктор – центральный нападающий, то у Рандаля много действий на флангах. Левандовски нырял глубоко, но в стиле Холанда, держался центра. С другой стороны, Коло хорошо играет головой и удачно меняет позиции. Промахивался в футболке «Айнтрахта», не только в сборной. Но смотрите на возраст – молодой форвард, может существенно прибавить в составе и без него мощной «Баварии».

Расмус Хёйлунд («Аталанта», 20 лет)

У Расмуса контракт с клубом из Бергамо до 2027 года. И это камень в огород Кану и Салихамиджичу. Много раз в интервью рассказывали, будто в Европе нет правильных нападающих для «Баварии». Но почему «Аталанта» нашла в «Штурме» парня и раскрыла его талант за один сезон, а Мюнхен такую ставку сам не сделал? Играть в Лиге чемпионов с Чупо-Мотингом было самоубийством. Хёйлунд, у которого 5 голов в 4 играх за сборную Дании и семь мячей за «Аталанту», например, мог удачно выйти на замену. Пока этот форвард не похож на человека, который существенно усилит «Баварию». Но если договорятся за 35 млн евро, то итальянцы заработают, а Тухель получит техничного форварда для работы. Расмус напоминает по действиям вдали от чужих ворот Ивицу Олича, а в штрафной площади похож на Луку Тони. Оба играли за «Баварию».

Харри Кейн («Тоттенхэм», 29 лет)

Англичанин вернулся, снова прошел отметку в 25 голов в АПЛ . Без безумного выступления Холанда именно Кейн стал бы лучшим снайпером чемпионата. Но неудачи «Тоттенхэма» — 12 поражений и скромное место в таблице, подстегивают Харри к смене клуба. Говорят о «Манчестер Юнайтед». Но покупатели смотрят в паспорт потенциальному новичку и сомневаются. Также многих пугают переговоры с Леви, который зарекомендовал себя неадекватным продавцом. Если «шпоры» сильно захотят, то оставят Кейна у себя, как делали прежде. Но Харри поступит крайне глупо, если не попробует найти себе клуб наподобие МЮ , ПСЖ или «Баварии». Как видите, список тот же, что у Осимхена.

Душан Влахович («Ювентус», 23 года)

Здесь появлялась конкретика. Якобы готовы выдать 35 миллионов евро и передать контракт Гнабри, который не всем в Мюнхене доволен. Рискованная сделка для «Баварии», поскольку серб в Турине не впечатлил. Но Влахович – молодой игрок, а «Ювентусу» нужны будут деньги, если у них не будет Лиги чемпионов. Да и если отвертятся от судов, то Влахович не тот, за кого будут держаться до последнего. У правильного тренера Душан может показать высокую результативность, ведь ему мало лет. Но вряд ли этим наставником станет Аллегри.

В ближайшие месяцы часто услышим, что «Бавария» от того или другого отказалась. Но важно не отказываться от здравого смысла. Как «Манчестер Сити» не был завершенным проектом до появления Холанда, так «Бавария» не станет прежней, если не появится замена для Левандовского. Полумеры по типу Мане и Мюллера в роли дуэта форвардов пусть оставят для осечек с середняками Бундеслиги. «Боруссия» Д, конечно, сделала конкуренту царский подарок, не обыграв «Бохум», но до этого бывшему клубу активно помогал Тухель. Возможно, помогут еще раз, потеряв «салатницу».