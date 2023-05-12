Агент назвал тренера «Шинника» клоуном. Клуб намерен обратиться в РФС и ФНЛ

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сегодня, 22:54

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил о том, что клуб обратится в РФС и ФНЛ для отстаивания интересов клуба и исполняющего обязанности главного тренера команды .

Причиной является комментарий агента Алексея Сафонова, который в комментарии в официальном телеграм-канале Первой лиги назвал нынешнего наставника ярославцев «клоуном» (фамилию при этом он не назвал).

Под руководством Воецкого «Шинник» провёл 2 матча в рамках первенства, одержав победу над «Волгарём» (2:1) и проиграв КАМАЗу (0:1).