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Агент назвал тренера «Шинника» клоуном. Клуб намерен обратиться в РФС и ФНЛ

сегодня, 22:54

Генеральный директор «Шинника» Сергей Кулаков заявил о том, что клуб обратится в РФС и ФНЛ для отстаивания интересов клуба и исполняющего обязанности главного тренера команды Дмитрия Воецкого.

Причиной является комментарий агента Алексея Сафонова, который в комментарии в официальном телеграм-канале Первой лиги назвал нынешнего наставника ярославцев «клоуном» (фамилию при этом он не назвал).

Под руководством Воецкого «Шинник» провёл 2 матча в рамках первенства, одержав победу над «Волгарём» (2:1) и проиграв КАМАЗу (0:1).

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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 23:50
У каждого агента свои цели, возможно это связано с его клиентом которого не ставит на игру тренер.
Mozhay
Mozhay
сегодня в 23:29
Разве это оскорбление?
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:13
"Из кустов назвал тренера - клоуном"...)
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