Дортмундская «Боруссия» обыграла одноклубников из Менхенгладбаха

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вчера, 21:25

Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 32-го тура Бундеслиги (5:2).

Нападающий хозяев Дониэлл Мален открыл счёт на 5-й минуте. Хавбек Джуд Беллингем удвоил преимущество команды, реализовав пенальти на 18-й. Форвард Себастьен Аллер на 20-й забил 3-й мяч «чёрно-жёлтых», а на 32-й оформил дубль. Гости ответили голами защитника Рами Бенсебаини с одиннадцатиметрового на 75-й и полузащитника Ларса Штиндля на 85-й. Точку в игре поставил полузащитник Джованни Рейна на 90+4-й, забив 5-й мяч хозяев.

Дортмундцы занимают 2-е место в чемпионате Германии с 67 очками. Клуб из Менхенгладбаха располагается на 11-й позиции, имея в активе 39 баллов.