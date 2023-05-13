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Дортмундская «Боруссия» обыграла одноклубников из Менхенгладбаха

вчера, 21:25
БоруссияЛоготип футбольный клуб Боруссия (Дортмунд)5 : 2Логотип футбольный клуб Боруссия (Менхенгладбах)БоруссияМатч завершен

Дортмундская «Боруссия» победила «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 32-го тура Бундеслиги (5:2).

Нападающий хозяев Дониэлл Мален открыл счёт на 5-й минуте. Хавбек Джуд Беллингем удвоил преимущество команды, реализовав пенальти на 18-й. Форвард Себастьен Аллер на 20-й забил 3-й мяч «чёрно-жёлтых», а на 32-й оформил дубль. Гости ответили голами защитника Рами Бенсебаини с одиннадцатиметрового на 75-й и полузащитника Ларса Штиндля на 85-й. Точку в игре поставил полузащитник Джованни Рейна на 90+4-й, забив 5-й мяч хозяев.

Дортмундцы занимают 2-е место в чемпионате Германии с 67 очками. Клуб из Менхенгладбаха располагается на 11-й позиции, имея в активе 39 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 00:13, ред.
Ну хреновый какой-то заголовок - никакие они им не одноклубники, тезки по названию команд или как то еще... но не так, как авторы озаглавили эту новость.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:36
Борьба за золото в Бундеслиге еще продолжается
9m8zfkuwbsmk
9m8zfkuwbsmk
вчера в 22:17
Как бы Дортмунд не старался, кажись поезд ушел, вряд-ли Бавария даст осечку
Köln
Köln
вчера в 21:35
Столько много пропущенных от жеребят я не ожидал!
Болельщиков Насекомых с крупной победой!
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:31
Дортмундская «Боруссия» обыграла одноклубников из Менхенгладбаха в матче 32-го тура Бундеслиги (4:2).

.....


Ребята, почему опять ошибка в новости? Счёт 5:2
В этой новости последний гол не учтен
Такая же история с новостью о матче Рубин Акрон

Вы что , новости пишите по ходу матча, и голы , забитые в конце не учитываете?
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:28
Буду болеть за Боруссию в чемпионской гонке
Пожалуй в Бундеслиге самая интересная борьба за золото из топ5 чемпионатов
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:28
Несмотря на 2 пропущенных гола хозяева были на "голову" сильней.
Гость
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