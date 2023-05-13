«Торпедо» проиграло ЦСКА и вылетело в Первую лигу

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вчера, 20:56

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ (3:0).

На 5-й минуте счёт открыл нападающий Фёдор Чалов, выведя «армейцев» вперёд. Полузащитник Иван Обляков на 38-й удвоил преимущество команды. На 90+1-й Чалов оформил дубль, реализовав пенальти. Защитник «автозаводцев» Артём Самсонов на 90+2-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

ЦСКА занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 54 очка. «Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 баллами.

«Чёрно-белые» покидают высший дивизион российского футбола.