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«Торпедо» проиграло ЦСКА и вылетело в Первую лигу

вчера, 20:56
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче 27-го тура РПЛ (3:0).

На 5-й минуте счёт открыл нападающий Фёдор Чалов, выведя «армейцев» вперёд. Полузащитник Иван Обляков на 38-й удвоил преимущество команды. На 90+1-й Чалов оформил дубль, реализовав пенальти. Защитник «автозаводцев» Артём Самсонов на 90+2-й был удалён, получив вторую жёлтую карточку.

ЦСКА занимает 2-е место в чемпионате России, имея в активе 54 очка. «Торпедо» находится на 16-й строчке с 13 баллами.

«Чёрно-белые» покидают высший дивизион российского футбола.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 01:26
Клуб с историей и не держится почему то в РПЛ
Capral
Capral
сегодня в 00:22
протон.
Специально для тебя!
Легендарная команда лейтенантов ЦДКА -все великие футболисты!!!
Московское ДИНАМО побывавшее в Англии в 1945г., все Легенды!!!
Спартак, 10 человек которых были в составе сб.СССР победившей на ОИ- все Легенды!!!
А теперь, протон, назови мне все легенды Торпедо, кроме уже трех мной перечисленных.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 23:25
Вот,и определился серебряный призер!!!
minai
minai ответ 6ba2p9hmchgn (раскрыть)
вчера в 23:18
РПЛ не выдержала 5-й московский клуб.
Capral
Capral
вчера в 23:08
протон:
Чтобы ты знал, что самые великие футболисты Торпедо- Стрельцов, Иванов, Воронин.
Даже Пономарев не считается великим. Он- известный, популярный, но не великий.
А теперь, посчитай, сколько великих было в- ЦСКА, Спартаке и ДИНАМО!!!
Capral
Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
вчера в 22:59
А кто мог знать, что у Зенита появится такой Газпром. Пути ГОСПОДНИ- Неисповедимы...
Capral
Capral
вчера в 22:54
протон.
Я уже устал тебе доказывать, что я видел то, что ты берешь из Википедии. Это не в пику тебе- это как факт. Ты читаешь в отчетах то, что я- видел воочию.
Еще раз тебе говорю- Торпедо не является великим клубом, таким, какими являются ЦСКА, ДИНАМО и Спартак. И еще, даже по количеству известных футболистов, Торпедо не может соперничать- ни с ЦСКА, ни с ДИНАМО, ни со Спартаком!!!
6ba2p9hmchgn
6ba2p9hmchgn
вчера в 22:51
Торпедо не выдержало тягот РПЛ.
Capral
Capral
вчера в 22:49
    протон
    протон
    вчера в 22:48
    Капрал Я свое уже высказал тебе . Привел факты, что Торпедо это клуб с историей. Когда ты не хочешь согласиться с фактами можно найти альтернативы, что бы эти факты сделать антиподами. Почитай историю клуба если ты его уважаешь. История у клуба очень приличная не нужно приводить примеры ЦСКА ты не болельщик ЦСКА. на сколько знаю Динамо
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:44
    Поезда берут за билет по цене самолета. Бюджет Локо наверно в несколько десятков раз больше бюджета Торпедо. Будет спонсор, будет футбол.
    Давно пора всем обрезать бюджеты.
    У Спартака 12 млрд планируется. Это же нереально. Для чего? Зачем нам такой футбол?
    Capral
    Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 22:41
    Локо, 13 раз в советское время был во 2-й лиге. Кто, тогда думал, что в новейшей российской истории, этот клуб станет одним из ведущих и титулованных.
    Возможно, тоже- ждет и Торпедо...
    Capral
    Capral
    вчера в 22:38
    протон.
    С каких это пор- Пригода и Савичевы стали легендами?!
    Ну давай еще вспомним- Сахарова, Юрина, Храбростина. Они- тоже легенды?!
    Ну точно, легендарный ст.Торпедо- как раз в масть...
    tims
    tims ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:38
    Извините, но "блажен, кто верует"...
    Capral
    Capral
    вчера в 22:35
    протон.
    Внимательно читай, что я пишу. Торпедо, по количеству титулов не может считаться великим клубом. Три чемпионства и 6 кубков страны- это не богатая история. ЦСКА, ДИНАМО, Спартак- эти клубы, поправу считаются титулованными, с яркой биографией и историей!!!
    Что касается легендарных игроков Торпедо, то я о них написал, но при этом, правда, не перечислял по именам, которые, итак всем известны...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:30
    Но Локомотиа ждало светлое будущее вместе с ржд и Семиным.
    А вот Торпедо что ждет? Его ЗиЛ давно закрыли.
    Capral
    Capral ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    вчера в 22:29
    В 1980г., на ст.Локомотив, в матче между Локомотивом и московским ДИНАМО, присутствовало, ровно столько же зрителей- 300 человек...
    протон
    протон
    вчера в 22:29
    Capral" Торпедо- команда не с самой большой историей"
    -----------
    Ну так как я не любитель вступать в спор тут есть один нюанс одноклубнику
    Футбольная команда московского «Торпедо» имеет богатую историю и является одним из старейших коллективов нашей страны. 17 августа 1924 года – дата основания клуба.   В советский период «Торпедо» являлось постоянным участником Высшей лиги союзных чемпионатов. Торпедовцы собрали впечатляющую коллекцию титулов и медалей. Чемпионы СССР 1960, 1965 и 1976 (осень). Серебряные призёры 1957, 1961 и 1964 годов. Бронзовые призёры 1945, 1953, 1968, 1977, 1988 и 1991 годов. «Торпедо» является шестикратным обладателем Кубка СССР (1949, 1952, 1960, 1968, 1972, 1986).
    В разные годы цвета «Торпедо» защищали такие известные во всем мире игроки, как Эдуард Стрельцов, Валентин Иванов, Виктор Шустиков, Валерий Воронин, Александр Пономарев, братья Савичевы, Сергей Пригода и многие другие выдающиеся футболисты.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 22:26
    Почти всегда жалко клуб который вылетает. Но посещаемость Торпедо 300 человек за матч, это же дно.
    Capral
    Capral
    вчера в 22:26
    протон.
    Самое обидное, что разрушили легендарный ст.Торпедо...
    Capral
    Capral ответ tims (раскрыть)
    вчера в 22:24
    Дело в том, что для меня, настоящий футбол, как динамовский, так и торпедовский, фактически, закончился с началом 80-х. Если для Спартака, 80-е стали периодом расцвета, то для ДИНАМО и Торпедо, эти годы стали периодом увядания.
    Да, согласен- без ЗИЛа и ст.Торпедо, нынешний клуб- всего лишь жалкая обёртка и дешевый фантик. Очень обидно и очень жаль, но увы- это факт...
    И все-равно, я верю и надеюсь, что Торпедо возродят, обязательно!!!
    протон
    протон
    вчера в 22:20
    Я правильно понимаю, что их второй раз за восемь лет в премьер лигу выводит Бородюк, потом резко уходит и его меняет Савичев, который потом резко уходит, и потом начинается полный трэш?
    Что там происходит вообще? Какие задачи решают эти тренеры и этот клуб?
    Но команда с историей. Или может мне привычно что всегда раньше была эта команда, болталась где-то в середине. Но уж лучше всяких Химок и Волгарей.
    Был Советский Союз. В Советском Союзе был завод ЗИЛ. На нём работало 80 тысяч человек. У завода была своя команда Торпедо. Рабочие любили свою команду и руководители завода выделяли средства на её содержание (зарплата футболиста тогда была выше зарплаты рабочего, но не в сотни раз, как сейчас, а всего раза в два-три).
    Сначала умер Советский Союз. Потом умер ЗИЛ. Торпедо тоже умирает. Невозможно себе представить причину, по которой Торпедо выживет.
    протон
    протон
    вчера в 22:18
    Главное, чтобы не повторили судьбу Уфы
    tims
    tims ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 22:12, ред.
    Для Вас (и для ermak6848) решил повторить свой написанный ранее комментарий...
    Нынешний "Торпедо" с командой Воронина и Стрельцова не имеет ничего общего кроме присвоенного воровским образом названия. Некому было протестовать: легендарный автозавод "ЗИЛ" ликвидировали коррумпированные столичные власти. Шулеры из нынешнего клуба вкупе с московскими мэрскими дельцами приватизировали название с целью наложить лапу на территорию бывшего стадиона "Торпедо". Ну а потом будет как с "Динамо". Минимум треть бывшей территории этого стадиона (спортивного комплекса и прилегающего парка) застроена вип-домами, квартиры в которых успешно продаются нуворишам. В случае с "Торпедо" подозреваю, что стадиона, вообще, не будет... Я рад, что этот фальшивый клуб не будет смеpдить в РПЛ... Одно удручает: как ЦСКА мог в первом в этом сезоне матче с "Торпедо" проиграть этому гoвнищу?..
    И добавлю: не обольщайтесь. Среди тех, кто сейчас "рулит" "Торпедо", настоящих патриотов клуба нет...
    Веня диктов
    Веня диктов
    вчера в 22:12
    Не пожалели землячков.Молодцы! На очереди Химки.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 21:43
    Хорошая промежуточная таблица,пусть она превратится в итоговую,с таким же дележом первых четырёх мест.
    Capral
    Capral ответ ermak6848 (раскрыть)
    вчера в 21:42
    Торпедо- команда не с самой большой историей, но с очень громкими, легендарными именами!!! Мне, как человеку симпатизирующему торпедовцам больше сорока лет, конечно очень обидно наблюдать за всем происходящим с командой. Это не один сезон, это не первый раз, это уже печальная система- вылет команды в первую лигу. Это уже стало грустной традицией. У клуба нет своего стадиона, старый, уютный стадион уничтожили- новый не построили. Команда скитается с одного места на другое...
    Всё это очень обидно. А ведь я помню чемпионское Торпедо и Торпедо обладателя кубка страны!!! Видел команду, игравшую и не безуспешно в Европе!!!
    Хочется верить, что найдутся люди, настоящие патриоты клуба- которые вернут команде её былую популярность и значимость!!!

    Ну, а ЦСКА- с победой! Команда ,весной, смотрится лучше остальных и больше других достойна второго места! Мудрый тренер, крепкий состав, стабильная игра- что еще надо для полноценного успеха!!! Удачи ЦСКА!!!
    Просто пенсионер
    Просто пенсионер
    вчера в 21:35
      dok66
      dok66
      вчера в 21:31
      И зачем ФК Торпедо хотел играть в РПЛ с таким подходом ? А ЦСКА с заслуженной победой , ну приближением к к серебру .
      ermak6848
      ermak6848
      вчера в 21:22
      фк ТОРПЕДО Москва с большой историей, но финансовые возможности ограничены - как пропал заод ЗиЛ..
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