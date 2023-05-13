«Рубин» одержал победу над «Акроном» в результативном матче

«Рубин» выиграл у «Акрона» в матче 31-го тура Первой лиги (3:2).
Защитник Рустамьон Ашурматов вывел казанцев вперёд на 4-й минуте. Нападающий Мераби Уридия на 7-й удвоил преимущество команды. Форвард Руслан Апеков на 13-й отметился первым мячом за гостей. Джоэль Фамейе на 17-й увеличил разрыв в счёте. На 90+2-й тольяттинцы сократили отставание до минимума — отличился Абу-Саид Эльдарушев.
«Рубин» занимает 2-е место в первенстве, имея в активе 62 очка. «Акрон» находится на 12-й строчке, у коллектива 39 баллов.
РФС по моему мнению организация которая своими непонятными действиями и такими же правилами просто убивает саму концепцию спортивного принципа, это введение Fan ID, непонятные критерии о вместимостях на стадион 🏟 в пятнадцать тысяч, полное игнорирование развития детско-юношеского футбола, и т.д. Зато есть тупая вера и постоянные посещения каких-то конференций УЕФА и ФИФА, которые давно открестились от российского футбола. Зато они получают от РФС деньги 💰 за членство в этих для нас враждебных организациях. Вот такой у нас футбол и вот такие у нас чиновники в РФС, и кстати не только в РФС.
РФС по моему мнению организация которая своими непонятными действиями и такими же правилами просто убивает саму концепцию спортивного принципа, это введение Fan ID, непонятные критерии о вместимостях на стадион 🏟 в пятнадцать тысяч, полное игнорирование развития детско-юношеского футбола, и т.д. Зато есть тупая вера и постоянные посещения каких-то конференций УЕФА и ФИФА, которые давно открестились от российского футбола. Зато они получают от РФС деньги 💰 за членство в этих для нас враждебных организациях. Вот такой у нас футбол и вот такие у нас чиновники в РФС, и кстати не только в РФС.