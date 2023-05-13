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«Рубин» одержал победу над «Акроном» в результативном матче

вчера, 19:59
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)3 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Рубин» выиграл у «Акрона» в матче 31-го тура Первой лиги (3:2).

Защитник Рустамьон Ашурматов вывел казанцев вперёд на 4-й минуте. Нападающий Мераби Уридия на 7-й удвоил преимущество команды. Форвард Руслан Апеков на 13-й отметился первым мячом за гостей. Джоэль Фамейе на 17-й увеличил разрыв в счёте. На 90+2-й тольяттинцы сократили отставание до минимума — отличился Абу-Саид Эльдарушев.

«Рубин» занимает 2-е место в первенстве, имея в активе 62 очка. «Акрон» находится на 12-й строчке, у коллектива 39 баллов.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ pomor45 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:45
Чуть чуть не понял, это в мой адрес или в адрес РФС ???
Шавхал Чурчаев
Шавхал Чурчаев
вчера в 21:21
«Рубин» выиграл у «Акрона» в матче 31-го тура Первой лиги (3:1)
.....
Счёт вроде 3:2 ?
Или вы заготовку статьи делаете походу матча, и голы забитые в концовке уже не успеваете внести?
Просто уже не первый раз такое замечаю
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:05, ред.
С такой игрой им делать нечего в РПЛ. Команда лифт. Не себе не людям, как говорится. За уши тянут команд. И во всех этих бедах виноваты только бестолковая организация под названием РФС. Никакого спортивного принципа, а только клановые выгоды.

РФС по моему мнению организация которая своими непонятными действиями и такими же правилами просто убивает саму концепцию спортивного принципа, это введение Fan ID, непонятные критерии о вместимостях на стадион 🏟 в пятнадцать тысяч, полное игнорирование развития детско-юношеского футбола, и т.д. Зато есть тупая вера и постоянные посещения каких-то конференций УЕФА и ФИФА, которые давно открестились от российского футбола. Зато они получают от РФС деньги 💰 за членство в этих для нас враждебных организациях. Вот такой у нас футбол и вот такие у нас чиновники в РФС, и кстати не только в РФС.
drug01
drug01 ответ dfaeh6t7fu88 (раскрыть)
вчера в 20:34
Будем в это верить!
dfaeh6t7fu88
dfaeh6t7fu88
вчера в 20:06
Надеюсь Рубин вернётся в РПЛ!
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