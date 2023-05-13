«Рубин» одержал победу над «Акроном» в результативном матче

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вчера, 19:59

«Рубин» выиграл у «Акрона» в матче 31-го тура Первой лиги (3:2).

Защитник Рустамьон Ашурматов вывел казанцев вперёд на 4-й минуте. Нападающий Мераби Уридия на 7-й удвоил преимущество команды. Форвард Руслан Апеков на 13-й отметился первым мячом за гостей. Джоэль Фамейе на 17-й увеличил разрыв в счёте. На 90+2-й тольяттинцы сократили отставание до минимума — отличился Абу-Саид Эльдарушев.

«Рубин» занимает 2-е место в первенстве, имея в активе 62 очка. «Акрон» находится на 12-й строчке, у коллектива 39 баллов.