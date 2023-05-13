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«Реал» выиграл у «Хетафе» и вернулся на 2-е место в Ла Лиге

вчера, 23:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ХетафеХетафеМатч завершен

«Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче 34-го тура Ла Лиги (1:0).

Единственный гол забил нападающий Марко Асенсио на 70-й минуте.

«Сливочные» поднялись на 2-е место в чемпионате Испании, набрав 71 очко. «Хетафе» располагается на 18-й строчке с 34 баллами.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Реала»
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Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 04:43
С хорошим настроением "Реал" поедит на ответную игру в Манчестер, может данная победа поможет команде в игре Лиги Чемпионов УЕФА уверенно чувствовать себя в гостях. Удачи
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
Карло Анчелотти отметил вклад вышедших на замену игроков в победу «Реала» над «Хетафе».
«Нелегко подготовиться к матчам такого рода. Первый тайм был не очень интенсивным, во втором мы заметно прибавили, но команда серьезно относилась к делу на протяжении всей игры. Другого способа подготовиться к игре в среду [против «Манчестер Сити»] у нас нет. У нас хорошие ощущения от матча.
С выходом Крооса и Модрича уровень игры вырос, также возросла интенсивность атак после появления Винисиуса. Они были хороши, и именно поэтому я их и выпустил.
Команда в порядке. Радует, что вернулся Менди, у которого была серьезная травма. Он провел хороший первый тайм. Думаю, к среде у нас будут готовы все футболисты.
Милитао сегодня провел хороший матч, у него очень надежная пара с Начо. Эдер очень важен для нас, как был важен в противостоянии с Холандом и Рюдигер.
У Камавинга просто ушиб, который его немного беспокоил. Но Эдуардо 20 лет, он быстро поправится», – сказал главный тренер «Реала» в эфире DAZN.
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Радует то, что с Камавингой всё в порядке.
протон
протон
сегодня в 01:07
Удачи Анчелотти и его команде в следующем матче!
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 00:58
С победой лучший клуб в истории футбола и всех болельщиков! Я одного не могу понять. Зачем ставить на такой ненужный матч основных игроков. Выпустил бы всех запасных игроков. Дал бы отдохнуть всем основным перед матчем с Манчестер Сити. О втором месте надо было думать раньше, когда проигрывали всяким Мальоркам, Жиронам и т.д., а не перед важным гостевым матчем полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА. Надеюсь, что с Камавингой всё в порядке, и что эта замена просто для страховки. Успехов и больших побед мадридскому Реалу!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ S.L.I.P. (раскрыть)
сегодня в 00:45
А что ты хочешь, когда реально нет мотивации, и ещё и задача у всех травму не получить?) У по Азару у меня к самому Азару много вопросов, почему он постоянно с пивным животом?)
амурец
амурец
сегодня в 00:23
Реал с победой
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 00:05
Вернулся на второе место? Это временное явление!
S.L.I.P.
S.L.I.P.
сегодня в 00:00
Зачем-то посмотрел перед матчем на ютубе нарезку лучших моментов Азара. А дальше - смотрел и плакал, плакал, но смотрел.

Блин, несчастный футболист. Техника, пас - все осталось при нем, а физически игрок закончился. Чертовы травмы. Вызывает только сочувствие. Интересно, как бы карьера Вини пошла, если бы Азар остался Азаром.

Себальос в последних 5-7 матчах продемонстрировал, что с ним не стоит продлевать контракт. Очень рвано играет.

Реалу срочно нужны фланговые бэки. Подстраховка на оба фланга есть - Камавинга и Васкес (который сегодня показал мастер-класс в плане техники), но это не защитники уровня Марсело и Карвахаля в лучшие годы.

В целом, матч , на мой взгляд, показал несовершенство модели Анчелотти. Нет мотивации турнирного - и командна демонстрирует, скорее, отсутствие структуры игры. Никаких комбинаций наработанных, гол Асенсио - стандартная тема с классом игрока.

Отдельный респект Тчуамени, который после травмы все лучше и лучше.

Удачи с Сити, она понадобится.
Гость
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