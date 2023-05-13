«Реал» выиграл у «Хетафе» и вернулся на 2-е место в Ла Лиге

«Реал» одержал победу над «Хетафе» в матче 34-го тура Ла Лиги (1:0).
Единственный гол забил нападающий Марко Асенсио на 70-й минуте.
«Сливочные» поднялись на 2-е место в чемпионате Испании, набрав 71 очко. «Хетафе» располагается на 18-й строчке с 34 баллами.
Блин, несчастный футболист. Техника, пас - все осталось при нем, а физически игрок закончился. Чертовы травмы. Вызывает только сочувствие. Интересно, как бы карьера Вини пошла, если бы Азар остался Азаром.
Себальос в последних 5-7 матчах продемонстрировал, что с ним не стоит продлевать контракт. Очень рвано играет.
Реалу срочно нужны фланговые бэки. Подстраховка на оба фланга есть - Камавинга и Васкес (который сегодня показал мастер-класс в плане техники), но это не защитники уровня Марсело и Карвахаля в лучшие годы.
В целом, матч , на мой взгляд, показал несовершенство модели Анчелотти. Нет мотивации турнирного - и командна демонстрирует, скорее, отсутствие структуры игры. Никаких комбинаций наработанных, гол Асенсио - стандартная тема с классом игрока.
Отдельный респект Тчуамени, который после травмы все лучше и лучше.
Удачи с Сити, она понадобится.
Блин, несчастный футболист. Техника, пас - все осталось при нем, а физически игрок закончился. Чертовы травмы. Вызывает только сочувствие. Интересно, как бы карьера Вини пошла, если бы Азар остался Азаром.
Себальос в последних 5-7 матчах продемонстрировал, что с ним не стоит продлевать контракт. Очень рвано играет.
Реалу срочно нужны фланговые бэки. Подстраховка на оба фланга есть - Камавинга и Васкес (который сегодня показал мастер-класс в плане техники), но это не защитники уровня Марсело и Карвахаля в лучшие годы.
В целом, матч , на мой взгляд, показал несовершенство модели Анчелотти. Нет мотивации турнирного - и командна демонстрирует, скорее, отсутствие структуры игры. Никаких комбинаций наработанных, гол Асенсио - стандартная тема с классом игрока.
Отдельный респект Тчуамени, который после травмы все лучше и лучше.
Удачи с Сити, она понадобится.