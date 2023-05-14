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Мюллер ответил на вопрос, уйдёт ли он из «Баварии» этим летом

сегодня, 10:02

Нападающий Томас Мюллер прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Баварию» этим летом.

Я сказал руководству, что буду играть за «Баварию» в следующем сезоне. Слухи о моём уходе повторяются снова и снова. Иногда даже во время разговоров дома на кухне. На этот раз это было в офисе Оливера Кана. Мы говорили о ситуации в клубе и о моём будущем. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 13:44
Умение уходить с «радаров» защиты соперников всё ещё есть и вчера, в матче с Шальке, он это продемонстрировал.
В любом случае Томас заслуживает только тёплых отзывов, считаю он играет в настоящий футбол, он в защите, он в нападении, он и диспетчер…
Gahi
Gahi
сегодня в 10:58
С приходом Томаса Тухеля в команду Мюллер стал реже попадать в стартовый состав "Баварии". Вследствие чего и возникли эти разговоры которые могут подтолкнуть Мюллера к уходу из клуба, воспитанником которого он является. Томас Мюллер для клуба очень важный футболист наверное, лучшее свидетельство уникального таланта Мюллера — это то, что в своё время Пеп Гвардиола, любитель контроля мяча, следовал принципу Луи ван Гаала: "Мюллер играет всегда". Когда каталонец подписал контракт с "Баварией", многие сомневались насчет того, смогут ли эти двое ужиться в одной команде, ведь Мюллер, казалось бы, не подходит под стиль игры бывшего наставника "Барселоны", но у них получилось найти вариант в котором Мюллер продолжал играть. И вот приход Тухеля в команду заставляет вновь Томаса Мюллера которы уже устал доказывать девятому для него по счёту тренеру "Баварии" свою ценность и значимость для команды. Томас как-то говорил что - "В футболе, особенно в "Баварии", важен результат. Если ты хорошо показываешь себя на тренировке и во время матчей, значит, будешь играть. Если нет — не будешь". Осталось Томасу Мюллеру доказать это всё очередному новому тренеру "Баварии". Удачи
Валерыч
Валерыч
сегодня в 10:55, ред.
Лучшие годы Мюллера, конечно уже позади.
И возраст берёт своё. Но он ещё годик-два ещё мог
бы приносить пользу Баварии.
zooveterinar
zooveterinar ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 10:15
Ну,да Мюллер и Бавария,по факту одно и тоже,Бавария,и Мюллер!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:06
Ну и правильно пускай играет сколько сможет - ведь в последнее время фамилия Мюллер у многих ассоциируется с Баварией.
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