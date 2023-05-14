Мюллер ответил на вопрос, уйдёт ли он из «Баварии» этим летом

Нападающий Томас Мюллер прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Баварию» этим летом.
Я сказал руководству, что буду играть за «Баварию» в следующем сезоне. Слухи о моём уходе повторяются снова и снова. Иногда даже во время разговоров дома на кухне. На этот раз это было в офисе Оливера Кана. Мы говорили о ситуации в клубе и о моём будущем. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться.
В любом случае Томас заслуживает только тёплых отзывов, считаю он играет в настоящий футбол, он в защите, он в нападении, он и диспетчер…
В любом случае Томас заслуживает только тёплых отзывов, считаю он играет в настоящий футбол, он в защите, он в нападении, он и диспетчер…
И возраст берёт своё. Но он ещё годик-два ещё мог
бы приносить пользу Баварии.
И возраст берёт своё. Но он ещё годик-два ещё мог
бы приносить пользу Баварии.