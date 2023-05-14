Мюллер ответил на вопрос, уйдёт ли он из «Баварии» этим летом

Нападающий прокомментировал слухи о том, что он может покинуть «Баварию» этим летом.

Я сказал руководству, что буду играть за «Баварию» в следующем сезоне. Слухи о моём уходе повторяются снова и снова. Иногда даже во время разговоров дома на кухне. На этот раз это было в офисе Оливера Кана. Мы говорили о ситуации в клубе и о моём будущем. На самом деле всё не так драматично, как могло бы показаться.