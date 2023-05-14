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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2022/2023

«Монако» и «Лилль» голов не забили

вчера, 19:59
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 0Логотип футбольный клуб ЛилльЛилльМатч завершен

«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче 35-го тура Лиги 1 (0:0).

Полузащитник Александр Головин провел на поле 74 минуты.

В следующем туре монегаски встретятся с «Лионом», «доги» сыграют против «Марселя».

После поединка «Монако» идет на 4-м месте (65 очков), «Лилль» расположился на 5-й позиции (60 баллов).

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Все комментарии
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 21:01, ред.
Как приз дойдёт до Вас, сразу вышлем информацию.
Если письма нет, то приз ещё просто не успел прийти.
Варвар7
Варвар7 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:46
Проверил все папки письма не обнаружил.
vbrcsqg85aks
vbrcsqg85aks
вчера в 20:42
От Монако ждал большего и Головин тоже...
alexgurzan
alexgurzan ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:32
Добрый вечер!
Информацию высылали на почту указанную в профиле:
va*****v_63@***l.ru
Проверьте, на всякий случай, папку "Спам".
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:22
Добрый вечер! В прошлом месяце участвовал в группе Яшина. Полагается ли мне приз? Письмо не получал (почту проверяю). Электронный адрес указан в "личном деле".
9jzvqsqt6n8m
9jzvqsqt6n8m
вчера в 20:10
Монако сдулся ближе к финишу, хотя начинал неплохо
Гость
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