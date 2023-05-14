«Монако» и «Лилль» голов не забили

«Монако» и «Лилль» сыграли вничью в матче 35-го тура Лиги 1 (0:0).
Полузащитник Александр Головин провел на поле 74 минуты.
В следующем туре монегаски встретятся с «Лионом», «доги» сыграют против «Марселя».
После поединка «Монако» идет на 4-м месте (65 очков), «Лилль» расположился на 5-й позиции (60 баллов).
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