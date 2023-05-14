«Ахмат» разгромил «Динамо» в матче Премьер-Лиги

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вчера, 18:32

«Динамо» проиграло «Ахмату» в 27-м туре РПЛ (0:3).

Нене Гбамбле вывел свою команду вперед на 38-й минуте. Мохамед Конате на 57-й забил второй гол гостей, а итоговый счет на 71-й установил Владимир Ильин.

После матча москвичи идут на 7-м месте (42 очка), «Ахмат» расположился на 5-й строчке (46 баллов).