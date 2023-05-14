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«Ахмат» разгромил «Динамо» в матче Премьер-Лиги

вчера, 18:32
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

«Динамо» проиграло «Ахмату» в 27-м туре РПЛ (0:3).

Нене Гбамбле вывел свою команду вперед на 38-й минуте. Мохамед Конате на 57-й забил второй гол гостей, а итоговый счет на 71-й установил Владимир Ильин.

После матча москвичи идут на 7-м месте (42 очка), «Ахмат» расположился на 5-й строчке (46 баллов).

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 22:26
Во всех газетах..... в интернете............ сейчас пишут кому как вздумается. К примеру, пишут - В "Зените" появился новый игрок. Я хотел бы знать, что это за клуб, "Зените"? Я не знаю клуба "Зените".
"Динамо" не может быть среднего рода, поскольку это клуб (он). А собственно динамо, точнее, динамо-машина, это электрогенератор (он).
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:21, ред.
Я всё-таки считаю, что и с этим составом при точечных усилениях команда в следущем сезоне должна быть среди лидеров. Естественно, если повезёт с тренером.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Маgоmеd Аydаmirоv (раскрыть)
вчера в 21:12
Кроме ЦСКА ( ДОМА ) никому не уступали. Ваши слова.
Тогда ГДЕ теряли очки ? На выездах. Противоречия нет.
Будь здрав и не обижай старика напраслиной.
DaslerU
DaslerU
вчера в 21:01
Ахмат в этом сезоне хорош, как никогда.
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:44, ред.
Футбольный клуб "Динамо" - это он. Тут все ясно.
Но во всех газетах, когда пишут просто "Динамо" - пишут так: "Динамо" проиграло, "Динамо" выиграло и тд. "Локомотив" выиграл, но команда "Локомотив" выиграла. По-моему, всё очевидно. Всё зависит от того, употребляется слово само по себе или это подлежащее из нескольких слов. "Клуб" - мужского рода. "Команда" - женского. А "Динамо" - среднего.
Попробуйте просклонять: киевский "Динамо", симферопольский "Таврия" и так далее.
Впрочем, если "Таврия" - это такой мингрельский фамилия, тогда да.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 20:27
Элементарное знание грамматики русского языка.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:21
И у вас, и у нас- защиты нет, от слова совсем. Но у вас, всётаки имеется Джикия, когда он здоров, а у нас никого. Насчет атаки. А с кем атаковать? Смолов, похоже уже всё... Были на него надежды, но увы. Гладышев? Возможно, чтото и получится, но не сразу. Про Тюкавина, я уже писал.
Дело в том, что ситуация с составом в ДИНАМО- непростая, от слоа совсем. Вот поломались два ЦЗ, а менять некем. Гафин говорил про два состава. Ну, вероятно ему виднее...
alexgurzan
alexgurzan ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:17
Зависит от контекста

Футбольная команда "Динамо" проиграла
Клуб "Динамо" проиграл
Динамо проиграло (фигурирует только имя собственное, среднего рода)

Город Москва большой, а Москва большая)
Vadik
Vadik
вчера в 20:10
Больно смотреть на всё это...
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:08
У вас защита по сравнению с нашей РПЛ в сравнении с ФНЛ. А в нападении можно построить игру так, что и Холанд забивать не будет.
Vladimir808
Vladimir808 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:01
В первую очередь нужно поменять тренера.
Состав не слабее чем у Факела и Ахмата, а счет 0:5 за эти две игры. Гнать поганой метлой ТШ.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:01
Сегодня была травмирована, а раньше- она была? У ДИНАМО- самая молодая и неопытная ЦЗ в лиге. Полузащиты нет, даже на бумаге. Атака, в лице Смолова и Гладышева- без комментариев. Тюкавин? Ну, он выходил на поле и на весь матч, но ничего особенного не показал. На замене- он смотрится лучше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:00
Кстати, в споре о названии.
ФК Динамо клуб -- ОН.
Динамо -- машина -- ОНА.
ОНО абсолютно лишнее.
Сп62
Сп62 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:57
Сегодня защита была травмирована, а в нападении моментов создано прилично. Один Тюкавин мог поразить ворота трижды.
Capral
Capral ответ dok66 (раскрыть)
вчера в 19:53
А Йоканович после НГ пришел? Не знал.
Capral
Capral ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 19:52
Особенно сильна у ДИНАМО- ЦЗ и нападение. Вот только полузащиту наладить и всё получится.
Сп62
Сп62
вчера в 19:44, ред.
Моё мнение, как нейтрального болельщика. Состав у Динамо боеспособен. Есть защита, есть нападение. А вот средняя линия - самое слабое звено. Сегодня опорники совершенно не успевали своевременно возвращаться на помощь защите. Если не успеваешь возвращаться, значит надо строить игру от обороны и нечего с голыми шашками мчаться в атаку. Здесь должен был сказать своё веское слово тренерский штаб. Но его не прозвучало. Отсюда и печальный результат. П.С. А всё-таки Тюкавин не может не понравиться. Чувство голевого момента, как у молодого Смолова. Немножко не везёт.
Прокурор тайги
Прокурор тайги
вчера в 19:37
Юбилей менты кучеряво встретили, теперь пора до дому...до пердиву...
lotsman
lotsman ответ Gotlib (раскрыть)
вчера в 19:30
Ну привыкли и хорошо, называйте. Пусть этот клуб будет ОНО, раз вам так хочется. Только к своей привычке не приплетайте правила русского языка.
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 19:30
Ты что дед пишешь вообще..?. Ахмат в этом сезоне больше очков набрал два раза чем дома... прошлом туре Торпедо грлмили 5-1 теперь Динамо 3-0 .. и Спартаком на выезде 0-0 и с Локомотивом 1-2 выиграли и Химки победили 1-3 ... так что ни надо писать что не знаешь о результатах грозненской команды... кроме с ЦСКАй никому они не уступали
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 19:28
Сдулось "Динамо" 🤷‍♂️
dok66
dok66
вчера в 19:25, ред.
Динамо сыплется . До нового года еще что-то пытались , а после прихода Йокановича команды просто не стало . Тренер руководит , а мы играем как хотим . Ахмат с заслуженной победой !
Маgоmеd Аydаmirоv
Маgоmеd Аydаmirоv
вчера в 19:22
Молодцы Ахмат 👍🏻могли три раза больше забивать голы... Динамо отскочила ещё от крупного разгрома... жаль что не дожали полностью... а так мои поздравлении к команде... вы сегодня порадовали своих болельщиков знатно 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Gotlib
Gotlib ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:21
А мы привыкли называть Динамо в среднем роде, так как это соответствует правилам русского языка. Если команда, то это "она", а если клуб, то это "он".
баск
баск
вчера в 19:17
Кстати, Йоканович только что выставлен.

Кто будет руководить командой в остаток сезона, пока неизвестно..
Asper
Asper
вчера в 19:12
Празднование 100 летия продолжается
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 19:12, ред.
Всё правильно КРОМЕ не постоянного, а ПЕРЕМЕННОГО тока.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 19:07
Игроки Ахмата приятно удивили, не ожидал от них в гостях такой игры. Обычно дома Ахмат сила, на выездах терял очки. И вдруг ВЫСТРЕЛ, в Динамо. Тренер Динамо был не готов к такой игре. Болельщикам Динамо не унывать, удачи в оставшихся двух турах.
trtu99
trtu99
вчера в 19:06
Дааа, по ходу Краснодару, за пятое место еще придётся побороться!!!
Николай Еремеев
Николай Еремеев
вчера в 19:04
Ничего себе ,Ахмат разогнался !
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