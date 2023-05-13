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Адская смесь. У ПСЖ и Моуриньо может что-то получиться

вчера, 16:06
Моуриньо

И есть предпосылки для их объединения.

Римская ссылка

Легендарный Жозе Моуриньо снова заставляет говорить о себе. Он на пути к своему шестому финалу в еврокубках. Его «Рома» выиграла у «Байера» (1:0) в первом полуфинальном матче Лиги Европы. В прошлом сезоне португалец привел «Рому» к ее первому за 14 лет трофею, выиграв с ней Лигу Конференций. Так что даже вроде бы в качестве «списанного» и сошедшего с первых полос специалиста Моуриньо сохраняет репутацию победителя.

Однако как долго он сможет и захочет оставаться в «Роме»? Очевидно, что в чемпионате Италии ресурсов римлян недостаточно, чтобы бросить вызов одновременно двум миланским грандам, «Ювентусу», «Лацио» и «Наполи». Кого-то обходить удается, но всех, чтобы побороться за чемпионство – это вряд ли.

Контракт Моуриньо с «Ромой» истекает в 2024 году. И все упорнее слухи о том, что уже ближайшим летом он примет новый, уже 11-й тренерский вызов в своей карьере – с ПСЖ. Сам 60-летний португалец пока отрицает факт переговоров, отшучиваясь:

Если из ПСЖ мне и звонили, то, видимо, не дозвонились.

Во многом решение о будущем, наверное, Моуриньо примет, исходя из того, сможет ли «Рома» оказаться в Лиге чемпионов на следующий сезон. Путь через Серию А кажется проблематичным, потому что римляне занимают седьмое место, отставая от четвертого на пять очков. Да и конкурентов очень много. Более комфортным даже видится путь через победу в Лиге Европы, где нужно сделать еще два шага.

К настоящему моменту у Моуриньо пять побед в пяти финалах еврокубков. И такая красивая статистика, вероятно, понравится клубу, который обладает колоссальными ресурсами, но уже создал себе репутацию вечно спотыкающегося в еврокубках. Речь о ПСЖ.

Неспособность ПСЖ пройти «Баварию» в нынешней Лиге чемпионов стала лишь очередным болезненным вылетом из турнира, победа в котором является главной навязчивой идеей катарских владельцев парижского клуба. Поэтому велика вероятность, что после окончания сезона Кристоф Гальтье покинет пост главного тренера. Специалист не справился с возложенной на него задачей, не смог совладать с авторитетами и построить парижанам такую игру, которая смогла бы извлечь максимум из способностей звезд и принесла бы удовлетворение как качеством, так и результатами.

Летом ПСЖ в целом предстоит серьезная реструктуризация. Кажется, в клубе поняли, что простой перестановкой тренеров ничего не добиться. Наверняка команду покинет Лионель Месси, еще ряд футболистов. И боссы смогут выложить круглую сумму для обновления состава. Уж явно больше, чем те девять миллионов евро, которые получила «Рома» прошлым летом на усиление. Моуриньо с такими ресурсами не разгуляться. А в Париже он сможет тряхнуть стариной.

«Думаю, что Моуриньо рассматривает „Рому“ как трамплин для возвращения к большой работе», — сказал итальянский футбольный журналист Джеймс Хорнкасл. – «Он может обоснованно заявлять, что добился серьезного успеха, потому что „Рома“ с ним выиграла свой первый за 14 лет трофей и близка к новому еврокубковому финалу. Он из тех, кто всегда хочет побеждать, в любом месте. Думаю, он чувствует, что в „Роме“, если она не начнет менять стратегию и тратить больше денег, ему не удастся завоевать чемпионский титул. Он хочет, чтобы его проект снова соответствовал его статусу и позволял бороться за победу в Лиге чемпионов».

Лечение репутации

У ПСЖ не лучшая репутация из-за всех проблем, связанных с тренерскими перестановками, с отношениями внутри клуба, между тренерским штабом и игроками. Политика руководства парижского клуба тоже вызывает вопросы. Но и Моуриньо свою репутацию несколько подпортил. Как минимум на короткой дистанции она пострадала после его ухода из «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма». Но португалец остается одним из самых громких имен на тренерском поприще.

При этом его не связывают с другими топовыми клубами. А те тренеры, которых туда отправляют, уже не вписываются в рамки ПСЖ – они сами не поедут в Париж с его репутацией. Так что парижане и португалец могут протянуть друг другу руки помощи в вопросе восстановления и приобретения желаемого статуса и репутации.

Кроме того, у Моуриньо есть прекрасный, пусть и своеобразный опыт работы со звездами. Возможно, резкий и не самый традиционный подход португальца и нужен парижанам. Потому что иные подходы с самыми разными специалистами не срабатывали.

«ПСЖ действительно нужен кто-то, кто скажет: „Я не хочу этого игрока, не хочу этого, не хочу этого, а буду строить игру через него“. И все последуют за ним, и сами игроки согласятся с этим», - говорит испанский журналист Гильем Балаге. – «Если клуб поддержит его, он может стать полноценным менеджером в ПСЖ. Им не нужен кто-то, способный изобрести велосипед. Им нужен организатор, способный сверху все перестроить и дать направление».

Французский футбольный журналист Жюльен Лоран с известным испанцем согласен:

Кто лучший друг и агент Моуриньо? Жорже Мендеш. А кто один из лучших друзей Мендеша? Луиш Кампуш, сейчас он спортивный директор ПСЖ. Кампуш и Мендеш общаются каждый день, а Мендеш очень влиятелен. Я уверен, что Моуриньо фигурирует в коротком списке тренеров на замену Гальтье.

За годы управления катарцами ПСЖ, кажется, клуб перепробовал все возможные подходы к выбору главного тренера. Остается не так много вариантов, которые кажутся не повторами чего-то пройденного и могут в перспективе принести любопытный результат. Приглашение Моуриньо в Париж как минимум оживит и разнообразит европейскую футбольную картину.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Fghhhij (раскрыть)
сегодня в 15:01
В какой-то момент возможно. При первых неудачах. Посмотрел бы на статистику его передвижений по полю и устроил бы разнос.
Тут не угадаешь. Кто-то да обязательно должен попасть ему в немилость )
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 13:53
Пока в ПСЖ главным не будет тренер, а не хамящий всем партнёрам и тренерам и обласканный Макроном и шейхами суперталантливый, но слишком себялюбивый Мбаппе, я не вижу, зачем им топ-тренер. Там по умолчанию будет ситуация "я главный на поле".
Fghhhij
Fghhhij ответ DXTK (раскрыть)
сегодня в 09:02
    Fghhhij
    Fghhhij ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
    сегодня в 09:00
    Думаю, Моур гнома одним из первых усадил бы на лавку.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 22:41
    Наверно обидно будет Моуру придти в псж, а Месси уже не застать там. Возможно и Неймара с Рамосом не застать.
    lk_48337614
    lk_48337614
    вчера в 22:35
    Один из титулованных тренеров может перейти в псж и навести шороху. Если Моур поднял Рому с малым бюджетом в топ 5, то что он может натворить в псж, где средства не ограничены?!
    Это конечно покажет время. Будет интересно, если перейдет в псж.
    volga.kot
    volga.kot
    вчера в 21:40
    Интересно будет посмотреть на псж с Моуриньо!!!!
    DXTK
    DXTK
    вчера в 18:42
    А за чем Моуриньо нужно в ПСЖ? когда в след году он будет возможно с Ромой ЛЧ штурмовать, кто знает может и ЛЕ выиграет в этом году.
    Гость
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