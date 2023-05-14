Новый тренер превратит «Челси» в «Тоттенхэм». Боэли может забыть о титулах

1684057972

вчера, 12:52

Почеттино не магнит для трофеев.

Боэли нашел добротного середняка

Когда в 2019 году Почеттино ушел из «Тоттенхэма», то его не забрала сборная Аргентины. Маурисио не стал чемпионом мира вместе с Месси и Ди Марией. Целый 2020 год никого не тренировал, а после паузы возглавил ПСЖ . Первым трофеем в его тренерской карьере, которая стартовала четырнадцать лет назад, стал Суперкубок Франции с парижским грандом. Почеттино выбрали, поскольку выводил «шпор» в финал Лиги чемпионов, который проиграл, а в прошлом выступал за французский клуб.

И прогадали. В полуфинале ЛЧ проиграли «Манчестер Сити» в двух матчах, хотя тренер знал соперника, понимал принципы работы Гвардиолы и уступил команде, которая отдала кубок «Челси» Тухеля, бывшего тренера ПСЖ . Также Почеттино умудрился финишировать на втором месте после «Лилля» Гальтье в чемпионате. Поскольку у шейхов плохо с футбольным вкусом, то после неудачного старта ПСЖ продлил с Маурисио контракт до этого лета. Как видите, соглашение аргентинец на бровке не доработал.

Год назад команда, которую Тухель довел до уровня полуфиналов Лиги чемпионов, вылетела в первом раунде. Почеттино уступил «Реалу» по сумме встреч. Даже Месси ему не помог. Вернее, помешал, ведь Лионель не закрепил победу в первом матче, где французы повозили «Реал». Почеттино как «Тоттенхэм». Бывал рядом с вершиной, со второй попытки взял Лигу 1, имея на поле Неймара, Месси и Мбаппе. Однако ЛЧ показывает, что это не элитный наставник. Но Боэли сумел убедить только Почеттино.

Почеттино может вернуть место в ЛЧ

Было бы глупо недооценивать человека, который сделал «Тоттенхэм» участником ЛЧ . Но у Маурисио харизма тренера «Эспаньола» и «Саутгемптона», а не наставника «Атлетико» с международными кубками – пусть даже Лигой Европы, и победами в чемпионате с «Реалом» и «Барселоной». МЮ , «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и «Арсенал» претендуют на места в первой четверке. Будет иронично, если даже новый наставник «Тоттенхэма» финиширует в чемпионате выше «Челси».

Но скорее ждёт эффект отскока, как при прыжках с моста на веревке. Почеттино может оказаться в первой четверке в АПЛ . Аргентинец испугался возглавить «Челси» сразу, не хотел стартовать с поражений. Лэмпард взял удар на себя. У «Челси» 10 осечек в последних 11 матчах, из которых семь поражений. Но в любой из схем – «4-3-3», «3-4-3» и «3-5-2» команда с Почеттино может сыграть намного лучше. Стерлинг, Мудрик, Фернандес, Бадьяшиль и Джеймс – классные футболисты.

Вот только Почеттино стоит напомнить, сколько лет «Арсенал» не мог попасть в ЛЧ . Невероятные показатели по очкам у команд Гвардиолы и Клоппа немного исказили восприятие. Быть первым в АПЛ сложно, а любое другое место не отобьет вложенные в «Челси» деньги. Причем Боэли не Абрамович, а лишь совладелец лондонского клуба. Может, больше не будет дорогих трансферов, хотя «Челси» пригодились бы голкипер и центрфорвард. Почеттино попробует вернуть Лукаку, но хочет ли Ромелу в Лондон?

«Челси» рискует потерять свой статус

«Ливерпулю» важно совершить безумный рывок, пользуясь осечками МЮ и «Ньюкасла», чтобы команда продолжила верить в Клоппа. Чтобы футболисты класса Салаха хотели к «красным», даже если Беллингем выбрал «Реал». «Манчестер Сити» не вечный чемпион, но у них объективно больше всего козырей. Особенно если у Холанда не будет эффекта второго сезона. Так что остальным стоит задуматься о стратегических задачах.

Где место «Челси» в АПЛ , если Боэли начал с необдуманных решений и разбрасывания денег? Отставка Тухеля – жесткая ошибка. Приглашение Поттера и Лэмпарда – еще две. Сезон без Лиги чемпионов развяжет Почеттино руки, команда будет свежее, чем конкуренты, что важно в английском футболе. Но если Маурисио с первой попытки не подскочит на четвертое место, то игроки уровня Фернандеса больше не пойдут в «Челси».

В Лондон ехали не за деньгами Абрамовича, ведь футболисты уровня Азара получили бы много миллионов в разных клубах. Эдену до сих пор платят в «Реале», хотя бельгиец раз в полгода выходит в основе. Нет, футболисты класса Тьяго Силвы и Канте выбирали «Челси», поскольку знали, что Чех и Грановская, невзирая на привычку Абрамовича часто менять тренеров, держат все внутренние процессы в клубе под контролем.

Боэли уволил много персонала, который стоило оставить, поскольку они хорошо выполняли свою работу. Большой босс не нашел спортивного директора – Майкл Эдвардс, соавтор «Ливерпуля», пока отказывается. Тодд является большой проблемой «Челси», как Леви давно стал проблемой «Тоттенхэма». Признаем, что Почеттино умеет работать с такими странными начальниками, но «Челси» точно не открывает новую эпоху.

Клубу стоило искать нового Моуриньо

Лондонцам важно не стать аналогом бывшей команды Лэмпарда. Богатые клубы часто «донашивают» наставников за великими командами настоящего, как «Эвертон» с Бенитесом и Анчелотти, но «Челси» не пригласил человека из «Баварии» или «Реала». Кажется, что глубже падать некуда. Фрэнк проигрывает за себя и за Маурисио авансом, расчищая тому путь наверх. Тренеру дали время на изучение команды.

Но что, если оптимизм беспочвенный? План Боэли превратить «Челси» в «Тоттенхэм» — стабилизировать и вернуть в Лигу чемпионов за сезон, легко может потерпеть неудачу. А теперь смотрите на состав. Много возрастных игроков, много необстрелянных. Не будет времени на спокойную настройку команды, которую давали в «Тоттенхэме». Достаточно неудачного старта летом, чтобы Почеттино уволили.

И никого лучше не нашли, раз заключат контракт с аргентинцем. Замкнутый круг, в который попал клуб, где тратят на новичков больше, чем целые лиги. Смену эпох в богатых командах всегда лучше доверять менеджерам с системным подходом, которые ставят на тренеров, идеально подходящих темпераменту и стилю клуба. Или же ломают систему под себя. Почеттино не относится ни к одной из категорий.