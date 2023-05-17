«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

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сегодня, 21:31

«Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) в финале Пути регионов Кубка России.

На 8-й минуте первый гол в игре забил защитник «Краснодара» Кайо. На 22-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Джон Кордоба снова вывел «Краснодар» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Урала» Лео Гогличидзе.