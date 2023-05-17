«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

«Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) в финале Пути регионов Кубка России.
На 8-й минуте первый гол в игре забил защитник «Краснодара» Кайо. На 22-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Джон Кордоба снова вывел «Краснодар» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Урала» Лео Гогличидзе.
В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против ЦСКА.
А финал когда ?
А финал когда ?
Быков с победой!
Быков с победой!
Урал проиграл. Жаль.
Урал проиграл. Жаль.
Игра, как и любой финал, выдалась тяжелая. И суперфинал будет очень тяжелый для обеих команд, легкой прогулки не будет ни для кого. Вперёд, Быки!
Игра, как и любой финал, выдалась тяжелая. И суперфинал будет очень тяжелый для обеих команд, легкой прогулки не будет ни для кого. Вперёд, Быки!