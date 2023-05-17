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«Краснодар» обыграл «Урал» и вышел в суперфинал Кубка России

сегодня, 21:31
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар2 : 1Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

«Краснодар» обыграл «Урал» (2:1) в финале Пути регионов Кубка России.

На 8-й минуте первый гол в игре забил защитник «Краснодара» Кайо. На 22-й минуте полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви сравнял счёт. На 59-й минуте нападающий Джон Кордоба снова вывел «Краснодар» вперёд. В дополнительное ко второму тайму время красную карточку получил защитник «Урала» Лео Гогличидзе.

В суперфинале Кубка России «Краснодар» сыграет против ЦСКА.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 23:12
Жаль, что так...
pomor45
pomor45
сегодня в 22:55
Пенальти отменили потому, что раньше был офсайд, но почему красную игроку Урала не отменили? Если бы Карасёв свистнул офсайд, то и до нарушения на красную дело не дошло бы.
TheBoLt
TheBoLt ответ Футбольный Гуру (раскрыть)
сегодня в 22:01
В академии у Быков нет нормальных центральных защитников на подходе. может позже
собакин6762
собакин6762
сегодня в 22:01
Странно, почему суперфинал ?
А финал когда ?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 22:00
Итог по игре. Жаль не играл Помазун. Но Краснодар команда посолиднее Урала будет. Но перед финалом еще будет игра в РПЛ. Фактически разведка боем.. Таким образом ЦСКА с Краснодаром с в сезоне сыграют 5 раз. Любопытно
BDA8181
BDA8181 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 21:48
Ага)))Кони как всегда будут сушить игру и затаптывать судью, быки думаю тоже будут осторожнее играть. Вообщем главное чтоб игра начиналась в 9 вечера. Спокойно выспаться можно будет))) ну а если армейцы пропустить пару бабочек то все будут виноваты, кроме распиаренную легенду ворот)))))))
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:44
Урал очень добротная команда на кубковой тропе!
Быков с победой!
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 21:43
А как же россияне свои воспитанники?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:38
Нас ожидает интересный суперфинал КОНИ против БЫКОВ.))))
Урал проиграл. Жаль.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 21:37
Оборона Краснодара чудит, как обычно. Кайо конечно лучше играет головой, чем ногами, но пора бы его уже продать. Купить жесткого защитника с лиги, в которой силовые приемы на уровне РПЛ, где принято бороться за мяч, та же Скандинавия или Балканы. Ну или бразильца в пару к Алонсо.

Игра, как и любой финал, выдалась тяжелая. И суперфинал будет очень тяжелый для обеих команд, легкой прогулки не будет ни для кого. Вперёд, Быки!
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:36, ред.
Так, надо бы глянуть регламент - что там придумали наши деятели на суперфинал. 1 матч, 2 игры или серия до 4-х побед.
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
сегодня в 21:35
Кровью и потом, ребята. Кровью и потом мы выстрадали этот суперфинал в Лужниках!
Гость
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