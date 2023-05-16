«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Милан» (1:0, 3:0 по сумме двух игр) в полуфинале Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче на 74-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
В финале «Интер» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».
«Интер» обыграл «Милан» (1:0, 3:0 по сумме двух игр) в полуфинале Лиги чемпионов.
Единственный гол в матче на 74-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.
В финале «Интер» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».
По игре.
Итальянские разборки в которых Интер был цельнее и изобретательнее во всём, начиная от построения линий и заканчивая развитием собственных контратак, включая позиционное нападение. Милан же впереди ничего не смог им противопоставить: Калабрия и Мессиас, на правом фланге, неслись всю игру вперёд и натыкались на оборонительные редуты, против которых ничего не могли поделать. Леау..., хороший..., хороший игрок, но один в поле - не воин. Португальцу впереди банально не с кем было обыграться; поэтому мячик он тащил к воротам Интера в одиночку...
Ну и квинтэссенция бессилия Милана - гол Мартинеса, когда пятеро стоячих оборонщиков "россонери" не смогли отобрать мячик у Лукаку и нормально перекрыть зону для прохода аргентинца...
P.S. Скажу так. Если Интер на финал в основу выставит Лукаку и Лаутаро, то РМ или МС сладко не придётся однозначно, ибо цепляются напады Интера за мяч как пиявки.)
По игре.
Итальянские разборки в которых Интер был цельнее и изобретательнее во всём, начиная от построения линий и заканчивая развитием собственных контратак, включая позиционное нападение. Милан же впереди ничего не смог им противопоставить: Калабрия и Мессиас, на правом фланге, неслись всю игру вперёд и натыкались на оборонительные редуты, против которых ничего не могли поделать. Леау..., хороший..., хороший игрок, но один в поле - не воин. Португальцу впереди банально не с кем было обыграться; поэтому мячик он тащил к воротам Интера в одиночку...
Ну и квинтэссенция бессилия Милана - гол Мартинеса, когда пятеро стоячих оборонщиков "россонери" не смогли отобрать мячик у Лукаку и нормально перекрыть зону для прохода аргентинца...
P.S. Скажу так. Если Интер на финал в основу выставит Лукаку и Лаутаро, то РМ или МС сладко не придётся однозначно, ибо цепляются напады Интера за мяч как пиявки.)
Руководство то денег за сезон заработало, базару нет. Но развитие команды застопорилось. В такой далёкой стадии еврокубка и сказалась «умелая» ротация Пиоли. Команда просто не вытянула игру на два фронта и рискует пролететь мимо обеих целей сезона. И тогда снова никакой самоокупаемости!
Пиоли всегда «славился» своим гейм-менеджментом, но делать замены только после пропущенного гола это полный алес. В каждой игре, даже в победной, Индзаги переиграл Пиоли вчистую. Какой толк от игры Леао, если у него всего 1 удар за игру и 2 дриблинга?! Зато Диас как умалишённый лезет на троих и собирает только 2 успешных обводки из 7. Чемодан, аэропорт, Мадрид!
Если Милан не попадет в Лигу Чемпионов, нас ждёт перестройка. Если попадет, то получит деньги, но улучшится ли игра? Что лучше? Дилемма… Но, перемен, требуют наши сердца! На трансферном рынке, на тренерском мостике! Думаю после такого показательного матча у всех защитников Пиоли розовые очки спали!
Лучше бы отдали все силы на Специю.
Руководство то денег за сезон заработало, базару нет. Но развитие команды застопорилось. В такой далёкой стадии еврокубка и сказалась «умелая» ротация Пиоли. Команда просто не вытянула игру на два фронта и рискует пролететь мимо обеих целей сезона. И тогда снова никакой самоокупаемости!
Пиоли всегда «славился» своим гейм-менеджментом, но делать замены только после пропущенного гола это полный алес. В каждой игре, даже в победной, Индзаги переиграл Пиоли вчистую. Какой толк от игры Леао, если у него всего 1 удар за игру и 2 дриблинга?! Зато Диас как умалишённый лезет на троих и собирает только 2 успешных обводки из 7. Чемодан, аэропорт, Мадрид!
Если Милан не попадет в Лигу Чемпионов, нас ждёт перестройка. Если попадет, то получит деньги, но улучшится ли игра? Что лучше? Дилемма… Но, перемен, требуют наши сердца! На трансферном рынке, на тренерском мостике! Думаю после такого показательного матча у всех защитников Пиоли розовые очки спали!
Лучше бы отдали все силы на Специю.