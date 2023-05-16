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«Интер» обыграл «Милан» и вышел в финал Лиги чемпионов

вчера, 23:52
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)1 : 0Логотип футбольный клуб МиланМиланМатч завершен

«Интер» обыграл «Милан» (1:0, 3:0 по сумме двух игр) в полуфинале Лиги чемпионов.

Единственный гол в матче на 74-й минуте забил нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес.

В финале «Интер» встретится с победителем пары «Манчестер Сити» — «Реал».

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Стадион «Джузеппе Меацца»
Источник: soccer.ru Фото: ФК «Интер»
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Все комментарии
Rupertt
Rupertt
сегодня в 02:33
Пиоли до свидания, привет Конте.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:16
ну обладателя серебра узнали, главная интрига впереди...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 01:16, ред.
Не спешил бы я хоронить итальянцев.
Ежли затащут они в своё "болото" соперника, - трындец всем будет.
Линия пз и форварды Интера оч. даже конкурентоспособны на фоне того же РМ и МС.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ issco (раскрыть)
сегодня в 01:08, ред.
"какая роль была у ленивого Леао??"

Это Леао ленивый ?! )))
Ну тогда, как говорится, ноу коммент...
issco
issco
сегодня в 00:34
Объективно, полуфинал Лиги Чемпионов — максимум Милана. Но какая же убогая игра во втором тайме. За все 45 минут ни одного удара по воротам, а за весь матч один удар в створ Диаса. Твердолобость Пиоли очень вредит команде. Никаких подстроек под второй матч евродерби. На самые важные игры в карьере многих игроков Милана просто физическое и эмоциональное выгорание. Настрой парней в черном закончился примерно на 30 минуте. Нет ни злости, ни желания что то доказать, абсолютный НОЛЬ!
Руководство то денег за сезон заработало, базару нет. Но развитие команды застопорилось. В такой далёкой стадии еврокубка и сказалась «умелая» ротация Пиоли. Команда просто не вытянула игру на два фронта и рискует пролететь мимо обеих целей сезона. И тогда снова никакой самоокупаемости!
Пиоли всегда «славился» своим гейм-менеджментом, но делать замены только после пропущенного гола это полный алес. В каждой игре, даже в победной, Индзаги переиграл Пиоли вчистую. Какой толк от игры Леао, если у него всего 1 удар за игру и 2 дриблинга?! Зато Диас как умалишённый лезет на троих и собирает только 2 успешных обводки из 7. Чемодан, аэропорт, Мадрид!

Если Милан не попадет в Лигу Чемпионов, нас ждёт перестройка. Если попадет, то получит деньги, но улучшится ли игра? Что лучше? Дилемма… Но, перемен, требуют наши сердца! На трансферном рынке, на тренерском мостике! Думаю после такого показательного матча у всех защитников Пиоли розовые очки спали!

Лучше бы отдали все силы на Специю.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 00:33
Переживал за Милан в этой дуэли.
Но по итогу двух матчей задаюсь одним вопросом. А зачем Милан прошел Наполи??? Чтоб потом ничего абсолютно не делать в полуфинале и показать скучнейший полуфинал за долгое время??
Дали бы Наполи пройти и увидели бы рубку сегодня, Хвичу, Осимхена.
Провалили оба матча, никакой остроты, никакой мысли тренерской.
Ошибка чемпионского Милана в том, что отпустили своего опорника мощного, который сейчас в Барселоне (забыл фамилию).

Лишь один плюс у всего, что Милан порядка 70-80 лчмов по итогу наверно заработал. Сумма приличная и давно столько они не получали извне . Может будут трансферы
balalay
balalay
сегодня в 00:32, ред.
позорная игра, этот латуро мартинес прыгнул двумя коленями на уровне лица и еще пытался пыром ударить ногой защитника в полете, видя что коленями ударить не достает .. и дали штрафной кому? опа.. позор... и этот позорный интер попал в ФИНАЛ ЛЧ?
фуууу... аргентиносы опять показывают свою культуру, казалось бы ди мария овощ который падает от дуновения мысли, что его могут задеть... и этот маленький трусливый чудак топтал ногами за пределами поля упавшего футболиста, прыгнув на спину бутсами... почему? потому что аргентинос, как месси, мартинес, марадона с его "рукой бога"... самая помойная нация в мире
амурец
амурец
сегодня в 00:29
Интер в финале, ну что же Интер был лучше Милана
witynchik
witynchik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:23
Эмоции и огромная нелюбовь к Интеру
issco
issco
сегодня в 00:23
Ужасная игра Милана. Нет ни прессинга, ни опасной атаки. Какую игру поставил Пиоли непонятно. Играли будто довольны с тем что происходит на поле в плане атаки. Леао ничего не показал. Как такой игрок может стоит 100 млн?? Весь матч смотрел деревянный футбол от Милана. Интер спокойно оборонялся. Провальный трансфер Мальдини???? Может пора уходить?? Нет своей игры в плане атаки и прессинга. Жиру мешок 62а, 23 касаний за весь матч, из них 10 потеря. Тоналли часто терял мяч, Браим Диас старался обыгрывать своими дешёвыми дриблингами и аж четверых (я 3 с его мозга) первый тайм все атаки почти с его потери мяча провалились. Зачем он Милану с такой игрой, не понятно какой он игрок забивной, обыгрываюший, асистирующий????? Тео провальный матч. Смотреть на такую игру Милана ужас!!! Ещё и непопадание на след сезон ЛЧ. Принципиально почти половину состава менять надо с такой игрой включая тренера и спорт директора (если трансферы не дали результата). Подписали всяких Кеталтттара, Оррррриги, Вранккксссссоси, Побеггала. Ну дай шас Бакайоко имеющего опыт выступления в ЛЧ если не получается у другого опорника. Упустил Свена Ботмана из за его з/п Мальдини. А на что ты рассчитывал?? На маленькую з/п игрока высочайшего уровня??? Сколько можно ещё смотреть на Ребича, Селемакерс, Мессиас лопатник, Жиру и тд.... В этом матче так и не понял какая роль была у ленивого Леао?? Пиоли ты провалил этот сезон, да и в дальнейшем уже не охота смотреть на твою поставленную игру, нет разнообразия в атаке.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ witynchik (раскрыть)
сегодня в 00:22, ред.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ witynchik (раскрыть)
    сегодня в 00:16
      cgk5een7fxyv
      cgk5een7fxyv
      сегодня в 00:08
      Эта ЛЧ наверное одна из самых скучных за последние лет 10. В каждой паре, практически на каждой стадии, все было ясно уже после первых игр. Никакой интриги. Ну и в заключение 28 оказалась в финале)
      Варвар7
      Варвар7
      сегодня в 00:06
      Поздравления болельщикам Интера, счёт 1 :0 явно не отражает соотношения сил в этом матче.
      bublikyo
      bublikyo
      сегодня в 00:05
      Интер весьма неплох, МС или Реалу будет непросто в финале
      ПЕТЛЯ
      ПЕТЛЯ
      сегодня в 00:04, ред.
      Мои поздравления "нерадзурри".

      По игре.
      Итальянские разборки в которых Интер был цельнее и изобретательнее во всём, начиная от построения линий и заканчивая развитием собственных контратак, включая позиционное нападение. Милан же впереди ничего не смог им противопоставить: Калабрия и Мессиас, на правом фланге, неслись всю игру вперёд и натыкались на оборонительные редуты, против которых ничего не могли поделать. Леау..., хороший..., хороший игрок, но один в поле - не воин. Португальцу впереди банально не с кем было обыграться; поэтому мячик он тащил к воротам Интера в одиночку...
      Ну и квинтэссенция бессилия Милана - гол Мартинеса, когда пятеро стоячих оборонщиков "россонери" не смогли отобрать мячик у Лукаку и нормально перекрыть зону для прохода аргентинца...

      P.S. Скажу так. Если Интер на финал в основу выставит Лукаку и Лаутаро, то РМ или МС сладко не придётся однозначно, ибо цепляются напады Интера за мяч как пиявки.)
      witynchik
      witynchik
      сегодня в 00:00
      К моему огромному сожалению-это реальность, ничего уж тут не сделаешь. Поэтому я и хотел ,чтобы вылетели от Наполи ,а не от Интера ,было бы не так горестно.
      Желаю не удачи Интеру в финале, огромное желание увидеть их разгром !!!!!!!!
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответ Zak11 (раскрыть)
      сегодня в 00:00
      "Реал" и МС так же осторожны в этом сезоне, только обладают исполнителями другого класса. Они не глядя уберут неррадзурри.
      AlexDen
      AlexDen
      сегодня в 00:00
      Тренер Милана никакой, как и вся команда и здесь поражение прежде всего тренерское, прошлогоднее чемпионство ни о чем не говорит, команде нужен новый, думающий тренер
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
      вчера в 23:59
      Максимально закручена итальянская интрига. "Милан" легче лёгкого убирает чемпиона, в свою очередь, сам ещё в первые двадцать минут дуэли по сути сдавая игру "Интеру" (зная его контратакующий стиль, можно было не сомневаться, что после 2-0 он не отдаст дуэль).
      Мантефильный
      Мантефильный
      вчера в 23:57
      Интер неплох, но в финале его нашампурят
      Zak11
      Zak11
      вчера в 23:53
      Интер по сути ничего Милану не дал сделать. Какую то бешеную форму команда набрала. Я бы не спешил выделять фаворитов Сити - Реал. Интер сейчас очень сильный
      Гость
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