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Мамаев примет участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

сегодня, 15:45

Бывший российский футболист Павел Мамаев станет участником реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.

Премьера проекта, ведущими которого станут Ляйсан Утяшева и Павел Воля, состоится в ближайшее время.

Героям шоу предстоит выживать в различных условиях: кому-то в роскошных апартаментах, а кому-то придётся оказаться в дубайской пустыне без глотка воды. Победитель получит приз в размере 10 миллионов рублей.

Мамаев прокомментировал:

Мне интересен этот проект в первую очередь как спортсмену. Физическая подготовка у меня на уровне, ментальная – тоже.

Поэтому никакого страха перед пустыней у меня не было. Тот факт, что это реалити‑шоу, меня тоже не пугал, я привык к публичности и жизни под камерами.

Павел объявил о завершении карьеры игрока в феврале.

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 16:38
Змеи и скорпионы пустыни Дубаи, взываю к вам, действуйте!
memphis
memphis
сегодня в 16:36
А Кокорин?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 16:29, ред.
Ментальная подготовка у Павла космическая - отец-глава ОПГ, сам - уголовник, а мог бы стать и убийцей, если бы девушка не закрыла своим телом избитого водителя, официально отказался от усыновленного приёмного сына после развода с Аланой.

Да, если что, он в пустыне найдёт бедуинов, изобьёт и отнимет у них еду, так что переживать за этого парня не надо)
Rupertt
Rupertt
сегодня в 15:51
Хуже ИК-4 уже не будет, бывшего зэка без воды не оставят.
Гость
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