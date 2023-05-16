Мамаев примет участие в реалити-шоу «Выжить в Дубае»

Бывший российский футболист Павел Мамаев станет участником реалити-шоу «Выжить в Дубае» на ТНТ.
Премьера проекта, ведущими которого станут Ляйсан Утяшева и Павел Воля, состоится в ближайшее время.
Героям шоу предстоит выживать в различных условиях: кому-то в роскошных апартаментах, а кому-то придётся оказаться в дубайской пустыне без глотка воды. Победитель получит приз в размере 10 миллионов рублей.
Мамаев прокомментировал:
Мне интересен этот проект в первую очередь как спортсмену. Физическая подготовка у меня на уровне, ментальная – тоже.
Поэтому никакого страха перед пустыней у меня не было. Тот факт, что это реалити‑шоу, меня тоже не пугал, я привык к публичности и жизни под камерами.
Павел объявил о завершении карьеры игрока в феврале.
Да, если что, он в пустыне найдёт бедуинов, изобьёт и отнимет у них еду, так что переживать за этого парня не надо)
Да, если что, он в пустыне найдёт бедуинов, изобьёт и отнимет у них еду, так что переживать за этого парня не надо)