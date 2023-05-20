Стали известны номинанты на звание лучших игроков сезона РПЛ

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего по итогам сезона 2022/23.
Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки»/«Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).
Защитники: Мойсес, Игорь Дивеев, Виллиан (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).
Полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).
Нападающие: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»).
2.Джикия (не сказать что без косяков...но с ним и без него Спартак это две разные команды)
3.Сперцян (лучший игрок Краснодара....лучший молодой игрок 2022-го года в РПЛ.....лучший футболист Армении,обогнав Мхитаряна)
4.Малком (без комментариев...в лиге нет напов его уровня...)
(Вне конкурса...самый смотрибельный игрок за которым интересно наблюдать - это Пиняев.)
2.Джикия (не сказать что без косяков...но с ним и без него Спартак это две разные команды)
3.Сперцян (лучший игрок Краснодара....лучший молодой игрок 2022-го года в РПЛ.....лучший футболист Армении,обогнав Мхитаряна)
4.Малком (без комментариев...в лиге нет напов его уровня...)
(Вне конкурса...самый смотрибельный игрок за которым интересно наблюдать - это Пиняев.)