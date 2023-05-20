Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

Стали известны номинанты на звание лучших игроков сезона РПЛ

вчера, 11:35

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего по итогам сезона 2022/23.

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Химки»/«Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Помазун («Урал»), Гиорги Шелия («Ахмат»).

Защитники: Мойсес, Игорь Дивеев, Виллиан (все – ЦСКА), Дуглас Сантос, Родригао (оба – «Зенит»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба – «Ростов»), Георгий Джикия, Даниил Денисов (оба – «Спартак»), Наир Тикнизян («Локомотив»), Гленн Бейл («Крылья Советов»), Мирослав Богосавац («Ахмат»).

Полузащитники: Вендел, Вильмар Барриос, Далер Кузяев (все – «Зенит»), Руслан Литвинов, Роман Зобнин (оба – «Спартак»), Артём Карпукас, Дмитрий Баринов (оба – «Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Лукас Вера («Оренбург»), Данил Глебов («Ростов»), Кристиан Нобоа («Сочи»).

Нападающие: Малком, Клаудиньо, Иван Сергеев (все – «Зенит»), Квинси Промес, Александр Соболев (оба – «Спартак»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Артём Дзюба («Локомотив»), Джон Кордоба («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо»), Николай Комличенко («Ростов»), Владимир Писарский («Оренбург»/«Крылья Советов»).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Де Хеа стал единоличным обладателем «Золотой перчатки» АПЛ
Сегодня, 09:37 Фото
Официально«Манчестер Сити» — чемпион Англии сезона 2022/23
Вчера, 21:50
ОфициальноОбъявлены претенденты на звание лучшего тренера сезона РПЛ
Вчера, 11:08
ОфициальноУЕФА назвал игрока недели в Лиге чемпионов
19 мая
ОфициальноКокорин стал лучшим игроком сезона в чемпионате Кипра
18 мая Фото
ОфициальноАПЛ назвала претендентов на награду лучшему молодому игроку сезона
18 мая
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 17:26, ред.
Интересно было бы посмотреть, кто входит в эту пресс-службу
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 16:48
Ваня им не сильно приглянулся , однако.
Игорь Иркутск
Игорь Иркутск
вчера в 16:46
А чё Ваню Облякова мимо кассы ?
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 16:19, ред.
У каждого свой вкус сказал индус....поэтому споры здесь бесполезны.....Каждый будет тянуть игрока своего клуба и осмеевать другой команды....или почти каждый...)
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 15:21
Лантратов, Осипенко, Сперцян, Промес
dok66
dok66
вчера в 15:13
Есть достойные в этом списке . Но зачем балласт включать . Из-за них хороших игроков отсекли . И зачем?
ДСА
ДСА
вчера в 15:04
Уровень всё равно в общем упал.
TheBoLt
TheBoLt ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 14:45
Лучше бы вместо этого собирали сборную РПЛ - 11 на поле по схеме 4-4-2, 4 запасных (по одной амплуа). было бы любопытно посмотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:26, ред.
1.Лантратов (второй сезон на слуху...и лучший в Европе по отражённым пенальти)
2.Джикия (не сказать что без косяков...но с ним и без него Спартак это две разные команды)
3.Сперцян (лучший игрок Краснодара....лучший молодой игрок 2022-го года в РПЛ.....лучший футболист Армении,обогнав Мхитаряна)
4.Малком (без комментариев...в лиге нет напов его уровня...)

(Вне конкурса...самый смотрибельный игрок за которым интересно наблюдать - это Пиняев.)
Сп62
Сп62 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:21
То, что и Малком.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:33
А что так мало претендентов, надо было ещё человек десять из ФНЛ взять !))
собакин6762
собакин6762
вчера в 13:11
Странный выбор.
А где лучшие то ?
sova147
sova147 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 12:39
Зато наш вратарь железный!!!
ABir
ABir
вчера в 12:34
Осталось дождаться выбора действительно лучших
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:59
Зобнин, Писарский, Соболев, Сергеев...
Что эти люди делают в списке?
Брулин
Брулин
вчера в 11:54
при всем неуважении, но Малком однозначно
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:53
Ну, что ж номинанты названы, ждём кого назовут лучшими.
Gorkiy
Gorkiy
вчера в 11:51
Вот Зобнин это смешно.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:43
Писарский - очень смешно, а отсутствие Облякова еще и обидно за ангажированность РПЛ. Такие люди как Тюкавин,, Сергеев неплохие ребята, но Обляков на порядок сильнее. Джикия, Денисов - это шутка?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:41
Мы есть везде кроме полузащиты,почему?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 