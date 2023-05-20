Стали известны номинанты на звание лучших игроков сезона РПЛ

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вчера, 11:35

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила имена номинантов на звание лучшего вратаря, защитника, полузащитника и нападающего по итогам сезона 2022/23.

Вратари: ( ЦСКА ), («Химки»/«Локомотив»), («Краснодар»), («Урал»), («Ахмат»).

Защитники: , , (все – ЦСКА ), , (оба – «Зенит»), , (оба – «Ростов»), , (оба – «Спартак»), («Локомотив»), («Крылья Советов»), («Ахмат»).

Полузащитники: , , (все – «Зенит»), , (оба – «Спартак»), , (оба – «Локомотив»), («Краснодар»), («Оренбург»), («Ростов»), («Сочи»).