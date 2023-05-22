«Милан» сделал форварда «Арсенала» главной целью на летнее трансферное окно

«Милан» намерен подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, выступающего на правах аренды за «Реймс».
Сообщается, что «россонери» сделали форварда своей главной трансферной целью на лето. На англичанина, который недавно принял решение выступать за сборную США, также претендует «РБ Лейпциг». Лондонцы просят за игрока 30 млн евро, что может стать препятствием для итальянцев.
Миланцы ищут ещё одного центрфорварда, так как Златан Ибрагимович может уйти, а Оливье Жиру через несколько месяцев исполнится 37 лет. Балогун видится «красно-чёрным» подходящим вариантом, также клуб работает над продлением контракта с Рафаэлом Леау.
Если Артета решит продавать Фоларина, то продавать его нужно минимум за 40 илн
Если Артета решит продавать Фоларина, то продавать его нужно минимум за 40 илн