«Милан» сделал форварда «Арсенала» главной целью на летнее трансферное окно

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вчера, 13:18

«Милан» намерен подписать нападающего «Арсенала» , выступающего на правах аренды за «Реймс».

Сообщается, что «россонери» сделали форварда своей главной трансферной целью на лето. На англичанина, который недавно принял решение выступать за сборную США , также претендует «РБ Лейпциг». Лондонцы просят за игрока 30 млн евро, что может стать препятствием для итальянцев.

Миланцы ищут ещё одного центрфорварда, так как Златан Ибрагимович может уйти, а Оливье Жиру через несколько месяцев исполнится 37 лет. Балогун видится «красно-чёрным» подходящим вариантом, также клуб работает над продлением контракта с Рафаэлом Леау.