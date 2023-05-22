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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

«Милан» сделал форварда «Арсенала» главной целью на летнее трансферное окно

вчера, 13:18

«Милан» намерен подписать нападающего «Арсенала» Фоларина Балогуна, выступающего на правах аренды за «Реймс».

Сообщается, что «россонери» сделали форварда своей главной трансферной целью на лето. На англичанина, который недавно принял решение выступать за сборную США, также претендует «РБ Лейпциг». Лондонцы просят за игрока 30 млн евро, что может стать препятствием для итальянцев.

Миланцы ищут ещё одного центрфорварда, так как Златан Ибрагимович может уйти, а Оливье Жиру через несколько месяцев исполнится 37 лет. Балогун видится «красно-чёрным» подходящим вариантом, также клуб работает над продлением контракта с Рафаэлом Леау.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:34
Мне вот интересно, они всех пенсионеров в нападении собрать решили? Да они эффективны и в этом возрасте, но на будущее менеджмент думает?
Fghhhij
Fghhhij
вчера в 15:29
И зачем ему пятый клуб италии?!
A.S.A
A.S.A
вчера в 15:12
С итальянскими командами лучше не иметь дел.... своих игроков они продают за космические деньги, а покупать молодых и перспективных игроков хотят за гроши....
Если Артета решит продавать Фоларина, то продавать его нужно минимум за 40 илн
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:37
Милан питается объедками
j3rtap8pxgwc
j3rtap8pxgwc
вчера в 13:45
В принципе он Арсеналу нужен для второго состава
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:37
Милан, как обычно, ставит недостижимые трансферные цели.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:20
Это хорошо что цели ясные, главное теперь их достичь...
Гость
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