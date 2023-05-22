Винисиус хочет покинуть «Реал» из-за расистских высказываний в свой адрес

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским высказываниям во время матча Ла Лиги против «Валенсии».
Подобная ситуация случалась уже много раз в нынешнем сезоне во время других матчей. Бразилец считает, что власти Испании должны принять меры, чтобы подобное не повторялось.
Винисиус грозится дать интервью, в которым выскажет всё, что думает по этому поводу, а после этого уйти из «Реала».
P.S. Forza Lazio!
P.S. Forza Lazio!
Если нет - выходит что негров уже сами "борцы с расизмом" объявили особой расой, видимо высшей, которая отличается от всех остальных. И которая единственная из всех имеет право корчить из себя обиженных. А в адрес остальных можно сыпать любые оскорбления - это же за расизм не считается а значит никого из "защитников прав" не волнует.
Если нет - выходит что негров уже сами "борцы с расизмом" объявили особой расой, видимо высшей, которая отличается от всех остальных. И которая единственная из всех имеет право корчить из себя обиженных. А в адрес остальных можно сыпать любые оскорбления - это же за расизм не считается а значит никого из "защитников прав" не волнует.