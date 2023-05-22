Винисиус хочет покинуть «Реал» из-за расистских высказываний в свой адрес

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вчера, 19:06

Нападающий «Реала» подвергся расистским высказываниям во время матча Ла Лиги против «Валенсии».

Подобная ситуация случалась уже много раз в нынешнем сезоне во время других матчей. Бразилец считает, что власти Испании должны принять меры, чтобы подобное не повторялось.

Винисиус грозится дать интервью, в которым выскажет всё, что думает по этому поводу, а после этого уйти из «Реала».