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Винисиус хочет покинуть «Реал» из-за расистских высказываний в свой адрес

вчера, 19:06

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор подвергся расистским высказываниям во время матча Ла Лиги против «Валенсии».

Подобная ситуация случалась уже много раз в нынешнем сезоне во время других матчей. Бразилец считает, что власти Испании должны принять меры, чтобы подобное не повторялось.

Винисиус грозится дать интервью, в которым выскажет всё, что думает по этому поводу, а после этого уйти из «Реала».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 23:14
Да Винисиус просто захотел выпить с Пересом, вот и заныл, знает, что тот начнёт уговаривать...)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 22:59
Расизм неприемлем, но Вини надо было меньше танцевать, болтать и провоцировать... Говорили ведь ему... Фанатов не изменишь, а игрокам надо быть умнее и терпеливее...
Каталонский_ногамяч
Каталонский_ногамяч
вчера в 22:55
Макака сам себя вызывающе ведет. Он не единственный нигер в Испании. Все когда-то с этим сталкивались, но стойко давали ответ на поле. Вспомнить хоть Дани Алвеша с бананом. А Веня решил пойти по стопам своего кумира Геши и со всеми по94ся
ABir
ABir
вчера в 21:29
Тогда только а Африку или обратно БазилиЮ
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:11
Что-то призадумался... А есть способ "расистски оскорбить" белого?
Если нет - выходит что негров уже сами "борцы с расизмом" объявили особой расой, видимо высшей, которая отличается от всех остальных. И которая единственная из всех имеет право корчить из себя обиженных. А в адрес остальных можно сыпать любые оскорбления - это же за расизм не считается а значит никого из "защитников прав" не волнует.
Dauletbek
Dauletbek
вчера в 20:29
Последнее время негры стали чувствительными... Что есть расизм? Разве может негр быть выше или ниже кого-то...
adekvat
adekvat
вчера в 20:19
Уйти куда в другой чемпионат? Или он думает в другом клубе это не может произойти.
rain07
rain07
вчера в 19:31
Винни, скажи Пересу, что его дом труба шатал и уйди)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:28
Какие они все ранимые, эти негры...
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:26
Нужно назло всем остаться!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rupertt
Rupertt
вчера в 19:24
Ну вот и всё, доигрались со своими бездействиями на тему расизма, Ла Лига как всегда молчала по этому поводу и вот что из этого вылилось. Хороший игрок хочет покинуть клуб, в котором всегда мечтал играть, значит ему это решение далось очень не легко, насколько ему это всё уже надоело и обидно, что ничего не предпринимают в этой ситуации, безнаказанность, какие всё-таки болельщики мерзкие, которые так поступают, ниже падать некуда. Говорили бы как всегда, кривоногий, не умеешь играть, езжай домой и играй в своём селе дальше, а здесь ты нам не нужен, в этом плане же можно, все мы люди.
Igo0rek
Igo0rek ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 19:23
Тебас максимально омерзительный тип.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:20
Вини, терпи, Тебас в молодости был членом "Новой Силы", неофашистской ультраправой партии, основанной последователями Франко для пропаганды его идеологии... И, как утверждает Википедия, утверждал, что является франкистом до настоящего времени.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 19:20
Это будет максимально глупым мувом... Ну уйдет он из Реала, а что дальше? Придет в новую команду, болельщики других команд будут этим пользоваться и станет еще больше расизма. А если например в Италию приедет, то там вообще здрасьте. Фаны Лацио его съедят)

P.S. Forza Lazio!
drug01
drug01
вчера в 19:11
Если он хочет уйти то надо уходить без выкрутасов...
протон
протон
вчера в 19:09
Куда бы он не ушел, шлейф потянется за ним, а там и уханья подтянутся. Интересно, согласно какому пункту он расторгнет контракт с Реалом?🤔
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