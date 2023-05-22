Инфантино напомнил о рекомендациях ФИФА при проявлении расизма

Президент ФИФА поддержал нападающего «Реала» после расистских оскорблений со стороны болельщиков «Валенсии» в матче Ла Лиги, а также рассказал о порядке рекомендательных действий в случае проявления расизма во время игр.

Футболист после встречи высказался о произошедшем.

Полностью солидарен с Винисиусом. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА поддерживает всех игроков, оказавшихся в такой ситуации. События во время матча между «Валенсией» и «Реалом» показывают, что так и должно быть. Вот почему в соревнованиях ФИФА существует трёхэтапный процесс, который рекомендуется применять на всех футбольных уровнях.

Во-первых, матч приостанавливается, следует оповещение об этом. Во-вторых, игроки уходят с поля, диктор объявляет, что если подобное поведение будет продолжаться, то матч будет остановлен. После этого встреча возобновляется. Затем, в-третьих, если оскорбления не прекратятся, матч останавливается, а соперник получает три очка.