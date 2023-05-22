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Инфантино напомнил о рекомендациях ФИФА при проявлении расизма

вчера, 14:38
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора после расистских оскорблений со стороны болельщиков «Валенсии» в матче Ла Лиги, а также рассказал о порядке рекомендательных действий в случае проявления расизма во время игр.

Футболист после встречи высказался о произошедшем.

Полностью солидарен с Винисиусом. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе, и ФИФА поддерживает всех игроков, оказавшихся в такой ситуации. События во время матча между «Валенсией» и «Реалом» показывают, что так и должно быть. Вот почему в соревнованиях ФИФА существует трёхэтапный процесс, который рекомендуется применять на всех футбольных уровнях.

Во-первых, матч приостанавливается, следует оповещение об этом. Во-вторых, игроки уходят с поля, диктор объявляет, что если подобное поведение будет продолжаться, то матч будет остановлен. После этого встреча возобновляется. Затем, в-третьих, если оскорбления не прекратятся, матч останавливается, а соперник получает три очка.

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Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:04
Чем больше борются с этим явлением, тем больше оно проявляется по всеместно. Нужно менять методы борьбы или меньше обращать на это внимание, а то только усугубляют проявление расизма.
протон
протон ответ DEIVID_312 (раскрыть)
вчера в 17:13
Клоуна Тебаса необходимо сменить. Он угробит ЛаЛигу окончательно.
DEIVID_312
DEIVID_312
вчера в 16:38
Если это будет работать, тогда тот же Реал не погнушается засылать своих казачков на трибуны соперников, что бы они оттуда кричали расистские оскорбления.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:49
"Если оскорбления не прекратятся, матч останавливается, а соперник получает три очка." - Это можно использовать, что бы лишить любого соперника 3 очков.
8nwn2d79uckr
8nwn2d79uckr
вчера в 14:42
Расизм не самая главная проблема
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