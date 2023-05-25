Индзаги: «Впереди у „Интера“ ещё два матча Серии А и финал в Стамбуле»

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вчера, 03:28

Главный тренер «Интера» высказался о победе своей команды в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).

Я счастлив, потому что мы выиграли кубок, который хотели, чтобы подтвердить то, что сделали в прошлом сезоне. «Фиорентина» — качественная команда, которая доставила нам много проблем. У нас впереди две последние игры Серии А, а затем финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Это отличный сезон, который мы хотим продолжать.

«Интер» второй раз подряд и девятый раз в истории стал победителем Кубка Италии.