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Индзаги: «Впереди у „Интера“ ещё два матча Серии А и финал в Стамбуле»

вчера, 03:28
ФиорентинаЛоготип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)1 : 2Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги высказался о победе своей команды в финале Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).

Я счастлив, потому что мы выиграли кубок, который хотели, чтобы подтвердить то, что сделали в прошлом сезоне. «Фиорентина» — качественная команда, которая доставила нам много проблем. У нас впереди две последние игры Серии А, а затем финал Лиги чемпионов в Стамбуле. Это отличный сезон, который мы хотим продолжать.

«Интер» второй раз подряд и девятый раз в истории стал победителем Кубка Италии.

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Все комментарии
Fghhhij
Fghhhij
вчера в 08:59
Не люблю Интер, но мс - еще больше. Так что, победы Интеру в Стамбуле.
Comentarios
Comentarios
вчера в 05:21
Маловероятно но будем надеятся что победят
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 04:38
Удачи в Стамбуле!
f939ysm9ddz7
f939ysm9ddz7
вчера в 04:20
В Стамбуле вас порвут как Тузик грелку
Гость
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