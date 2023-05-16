Гвардиола: «Моё наследие в „Манчестер Сити“ является уникальным»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, определит ли следующий месяц его наследие в манчестерском клубе. «Горожане» могут выиграть требл по итогам сезона.
Моё наследие уже уникальное. Мы понимаем важность завтрашнего матча. Возможно, это будет самая важная игра за всё моё время в «Манчестер Сити».
Теперь на очереди ЛЧ. Верю, в этот раз Сити выиграет ЛЧ
Теперь на очереди ЛЧ. Верю, в этот раз Сити выиграет ЛЧ
Не рано ли от мемуарит ...про наследие...
Будет весело если Гвардиола завтра после матча в очереди к Бензема за автографом стоять будет...))
Не рано ли от мемуарит ...про наследие...
Будет весело если Гвардиола завтра после матча в очереди к Бензема за автографом стоять будет...))
Неважная двустороночка??
Неважная двустороночка??