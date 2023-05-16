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Гвардиола: «Моё наследие в „Манчестер Сити“ является уникальным»

сегодня, 17:07
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалЗавтра в 22:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ответил на вопрос, определит ли следующий месяц его наследие в манчестерском клубе. «Горожане» могут выиграть требл по итогам сезона.

Моё наследие уже уникальное. Мы понимаем важность завтрашнего матча. Возможно, это будет самая важная игра за всё моё время в «Манчестер Сити».

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 19:40
Естественно, что он уникален. Рекордов в АПЛ на 100 лет вперед установил. Некоторые из них: набрал наибольшее количество очков в одном сезоне, быстрее всех одержал 100 и более побед, выиграл 5 чемпионств за 6 лет (такого в этом веке не делал никто), выиграл все внутренние трофеи за один год (АПЛ, КА, Кубок лиги, Суперкубок).

Теперь на очереди ЛЧ. Верю, в этот раз Сити выиграет ЛЧ
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 19:28
В прошлом году тоже все были уверены в победе сити. Не говори оооопп пока не перепрыгнешь
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 19:15
Очень надеюсь, что строгий костюм Анчелотти будет нас радовать и в Стамбуле!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 19:10, ред.
Да уж....
Не рано ли от мемуарит ...про наследие...
Будет весело если Гвардиола завтра после матча в очереди к Бензема за автографом стоять будет...))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:58
соломку стелит, понимает, что Стамбул будет важен уже другим
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:45, ред.
Если завтра самая важная игра...то что тогда будет в стамбуле..10-го июня..???
Неважная двустороночка??
Vladimir808
Vladimir808
сегодня в 18:31
Вперёд, Пеп!!! Раздави Мадрид!!!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:56
Рановато Пеп заговорил про уникальность - впереди матч с Реалом.
h6we4cs22gep
h6we4cs22gep
сегодня в 17:24
От скромности он не умрет
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 17:17
Спору нет, Гвардиола сделал из Манчестер Сити каток, но главная цель впереди.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 17:14
Самая важная игра могла бы быть куда раньше, если бы Пеп вечно не переигрывал сам себя в ЛЧ, раньше дал волю КДБ и играл бы с ЦФ)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:11
Не минуты не сомневаюсь в победе Сити!
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