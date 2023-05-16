В Англии считают, что «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы подписал Роналду

Британский ведущий Пирс Морган заявил, что «Арсеналу» следовало подписать нападающего , когда он покинул «Манчестер Юнайтед».

Смейтесь сколько угодно, но если бы «Арсенал» подписал Роналду, когда он покинул «Манчестер Юнайтед», то «канониры» выиграли бы АПЛ . Криштиану знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно.