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В Англии считают, что «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы подписал Роналду

сегодня, 19:55

Британский ведущий Пирс Морган заявил, что «Арсеналу» следовало подписать нападающего Криштиану Роналду, когда он покинул «Манчестер Юнайтед».

Смейтесь сколько угодно, но если бы «Арсенал» подписал Роналду, когда он покинул «Манчестер Юнайтед», то «канониры» выиграли бы АПЛ. Криштиану знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 20:21
А почему тогда МЮ не выиграл с Роналду АПЛ? А наоборот спустился со второго места на шестое. Он ушел и МЮ снова в зоне ЛЧ.

Давно заметил, что ни один прогноз Пирса Моргана не сбылся. Он предсказывал победу на ЧМ Роналду, а перед финалом - Франции, предсказывал чемпионство Арсеналу, а МЮ провал и так далее.

В действительности, Роналду вылетел со слезами, Франция проиграла, Арсенал упустил чемпионство, а МЮ завоевал трофей и находится в зоне ЛЧ.
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b6cnfqbvg8xf
сегодня в 20:12
Теперь можно только предположить, реальность упущена
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 20:12
Для начала пусть чемп ЮА выиграет .. Хе-хе..
Гость
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