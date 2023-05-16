В Англии считают, что «Арсенал» выиграл бы АПЛ, если бы подписал Роналду

Британский ведущий Пирс Морган заявил, что «Арсеналу» следовало подписать нападающего Криштиану Роналду, когда он покинул «Манчестер Юнайтед».
Смейтесь сколько угодно, но если бы «Арсенал» подписал Роналду, когда он покинул «Манчестер Юнайтед», то «канониры» выиграли бы АПЛ. Криштиану знает, как выигрывать крупные трофеи и как забивать голы, когда это действительно важно.
Давно заметил, что ни один прогноз Пирса Моргана не сбылся. Он предсказывал победу на ЧМ Роналду, а перед финалом - Франции, предсказывал чемпионство Арсеналу, а МЮ провал и так далее.
В действительности, Роналду вылетел со слезами, Франция проиграла, Арсенал упустил чемпионство, а МЮ завоевал трофей и находится в зоне ЛЧ.
Давно заметил, что ни один прогноз Пирса Моргана не сбылся. Он предсказывал победу на ЧМ Роналду, а перед финалом - Франции, предсказывал чемпионство Арсеналу, а МЮ провал и так далее.
В действительности, Роналду вылетел со слезами, Франция проиграла, Арсенал упустил чемпионство, а МЮ завоевал трофей и находится в зоне ЛЧ.