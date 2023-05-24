Де Дзерби: «Гвардиола — лучший тренер за последние 30 лет»

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером.
Я не могу забыть, что когда я приехал в Англию, мне позвонил Пеп. Он мне очень помог на ранней стадии карьеры. Он был очень мил со мной. Я не могу объяснить его феномен. На мой взгляд, он лучший тренер не только в АПЛ, но и за последние 30 лет в футболе. Это мое мнение, но я думаю, что многие думают так же, как я.
не Баварию, а Вердер!
не Барселону, а Вальядолид!
и что тогда?
не Баварию, а Вердер!
не Барселону, а Вальядолид!
и что тогда?
Вообще что ли про Семака не слышали ???
Вообще что ли про Семака не слышали ???