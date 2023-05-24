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Де Дзерби: «Гвардиола — лучший тренер за последние 30 лет»

вчера, 05:16

Главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби считает наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу лучшим тренером.

Я не могу забыть, что когда я приехал в Англию, мне позвонил Пеп. Он мне очень помог на ранней стадии карьеры. Он был очень мил со мной. Я не могу объяснить его феномен. На мой взгляд, он лучший тренер не только в АПЛ, но и за последние 30 лет в футболе. Это мое мнение, но я думаю, что многие думают так же, как я.

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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 11:50
Семак лучше-5 чемпионств подряд.А вам слабо?
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:08
дайте ему не МС, а Эвертон!
не Баварию, а Вердер!
не Барселону, а Вальядолид!
и что тогда?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:46
Живут там на острове...как в пещере...
Вообще что ли про Семака не слышали ???
8mcmm6vqzfst
8mcmm6vqzfst
вчера в 07:22
Самый лучший Отто Рехагель. Попробовал бы Пеп с Грецией Евро выиграть
Elliada
Elliada
вчера в 07:11
Не поспоришь. Пеп лучший
Rupertt
Rupertt
вчера в 06:07
Друг друга хвалят Де Дезрби правильно пишет: Гвардиола лучший тренер.
pst8qfhnx7r8
pst8qfhnx7r8
вчера в 05:32
Здесь надо согласиться, Пеп молод ещё и силён
Гость
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